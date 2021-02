Brit se v karanténě nudil, a tak si přestavěl dodávku na obytný vůz

Šikovný automechanik se do přestavby pustil opravdu „z gruntu“. Nezapomněl na nic, co by mu mohlo zpříjemnit cestování. Nechybí dostatečně velké lůžko (s větrákem ve stropě pro horké dny), malá kuchyňka s chladničkou a malým mrazákem, varnou deskou s dvěma plynovými plotýnkami, mikrovlnkou, troubou i dřezem.

Elektrické spotřebiče napájí solární panely. Ve voze najdeme rovněž sprchový kout s teplou i studenou vodou a toaletu. Zásobníky na vodu a odpad jsou umístěny na spodku dodávky.

Bret si vyrobil i nábytek přesně na míru, stěny a strop obložil palubkami, které natřel na bílo, pouze v kuchyňce jsou na stěně plastové samolepicí obkladačky. Na podlaze použil samolepicí vinylové lamely. Efektní bezpečnostní detail představuje LED osvětlení upozorňující na různé výšky podlahy.

Přítelkyně se do proměny auta také zapojila, pomohlo i pár kamarádů. Výsledek je dokonalý, což možná překvapilo i samotného Breta. Ten se rozhodl opustit své místo automechanika a pořídit si firmu na přestavby vozů na obytné. I díky videu a prezentaci na sociálních sítích má tisíce sledujících a obdivovatelů.