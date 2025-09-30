Unikátní dům z 60. let 20. století se nachází na území ohraničeném Trojským mostem, mostem Barikádníků, nádražím Holešovice a Vltavou. Je zde perfektní napojení na tramvaj, metro, meziměstské autobusy i vlaky. Největší přidanou hodnotou je ale těsná blízkost řeky a pozoruhodné technické řešení administrativní budovy.
Budova o celkové výměře 2 150 m2 kancelářských a společenských ploch přiléhá k zcela novému multifunkčnímu areálu Port 7 v kampusovém stylu, který výrazně mění dosavadní podobu jednoho z holešovických břehů Vltavy.
Panelárna Prefa Holešovice vznikla v letech 1959–1961 na místě bývalé osady Holešovice. Ačkoliv došlo k demolici původní zástavby, samotná panelárna se zbývající okolní zástavbou do jisté míry od počátku komunikovala.
Byla zachována stopa původní ulice a několik objektů, jež se staly součástí panelárny. Její sociálně-administrativní centrum, tzv. objekt SAC, je nejcennějším objektem v areálu. Několikapodlažní kvádr věže s neobvyklou po obvodu vyvěšenou nosnou ocelovou konstrukcí ční nad horizontální platformu původní jídelny s velkorysým střešním světlíkem. Evokuje tak průmyslové haly.
Hmotu objektu tvoří přízemní horizontální podnož a vertikální věž administrativy. Panelárna fungovala až do roku 2013. Poté střídala majitele, chátrala, objekt SAC se měl proměnit na podzemní parkování a uniformní kanceláře, hrozila i demolice.
V roce 2023 se domu ujal ateliér A8000, který mu navrací původní funkci i industriální eleganci. Podtrhuje přitom jeho největší architektonické kvality – zavěšený lehký plášť vzdušné věže s unikátní ocelovou konstrukcí, minimalistické barvy i citlivou práci se sklem. První etapa rekonstrukce budovy je nyní dokončena. Celková proměna objektu včetně ikonické věže by měla být hotová do pěti let.
„Rosteme, a proto jsme hledali nové inspirativní sídlo. Administrativní centrum panelárny Prefa je fascinující dům s příběhem. Ze zdejších panelů se postavilo sousední sídliště Bohnice. Kdysi zde vznikaly domy a budou zase. Našim cílem bylo především místo znovuobjevit včetně jeho původní industriální stopy a elegance. Je pro nás vzrušující být součástí proměny dynamických Holešovic, ve kterých postupně vyroste nová čtvrť Bubny-Zátory i Vltavská filharmonie. Navíc se nacházíme přímo u řeky. Téma vody a dopravních uzlů je pro nás dlouhodobě zajímavé. Je tedy úžasné, že panelárna spojuje všechny naše architektonické zájmy. Naší dlouhodobou filozofií je, že nechceme stavby bourat a stavět nové, raději těm stávajícím dáváme nový život a obnovujeme je. V tom vnímáme podstatu udržitelného přístupu,“ vysvětluje Martin Krupauer z ateliéru A8000.
Sídlo panelárny bude sloužit svému původnímu účelu, tedy tvorbě a navrhování budov. Část objektu totiž obsadil ateliér A8000. Součástí jeho prostor je také velká architektonická modelárna. „Naším záměrem je celý dům otevřít k řece. Využíváme proto velké prosklené bloky, které propojí interiér s exteriérem. Celkově se snažíme dům co nejvíce očistit od balastu nekoncepčních úprav a zároveň ho citlivě upravit pro současné využití,“ dodává architekt Pavel Kvintus. V objektu byla také znovu obnovena původní umělecká díla odkazující na hlavní výrobní činnost místa.
Panelárna se otevře i veřejnosti. Díky multifunkčnímu prostoru se budova stane také novým bodem na kulturní a kreativní mapě Holešovic. Ateliér A8000 zde plánuje organizovat různé přednášky, výstavy nebo koncerty.
Historie Prefy Holešovice
V letech 1959 až 1961 byla na místě někdejší vesnice vybudována panelárna Prefa Holešovice. I když původní zástavba musela ustoupit, nová stavba přece jen částečně navazovala na okolní strukturu – byla zachována stopa původní ulice a několik objektů, jež se staly součástí panelárny.
Do té doby byla pražská výstavba závislá na panelárně v Toušeni, což však nepostačovalo plánované výstavbě sídlišť na severu a východě města. Zřízení nové panelárny znamenalo výrazné zvýšení efektivity – údajně se na každé bytové jednotce uspořilo až 5 tisíc korun. Hlavním projektantem byl Keramoprojekt, který se specializoval na navrhování závodů pro výrobu stavebních materiálů v celém Československu.
Architektonicky byla panelárna ve své době vnímána jako poctivá, solidní a přímá. Výrobní hala měla podobu čistého kvádru doplněného jednoduchými sochařskými prvky. Vrátnice se střešními konzolami odkazovaly na styl Miese van der Rohe. Jeřábové dráhy byly navrženy ryze účelově, bez výtvarných ambicí.
Významnou roli sehrálo i promyšlené řešení areálové zeleně a práce s terénem, které pomáhalo chránit oblast před záplavami. Zeleň, reliéf terénu i přítomnost vody tak výrazně přispívaly k celkové skladbě průmyslového prostředí.
Prefa byla komplexní výrobní závod: betonárka, armovna, výrobní hala, sklady, jeřáby, železniční vlečky i vlastní přístaviště na Vltavě. Výrobní hala byla rozdělena na tři provozy: mísící jádro, hala baterií (formy pro stěnové panely) a hala obvodovek. Panely se slévaly do forem, pařily, zvedaly jeřábem a nakládaly na vlaky. Denně se jich vyrobily desítky.
V roce 1965 vznikl návrh na rozšíření provozu – plánovalo se navýšení výrobní kapacity i výstavba nové části pro administrativní a sociální zázemí. Tak vznikl objekt SAC, který je je nejcennějším objektem v areálu.
Objekt SAC
Sociálně-administrativní centrum je charakteristické vykonzolováním pultových střech nad střešními terasami. SAC lze rozdělit do pěti samostatně funkčních celků – vrátnice, dvou bytových jednotek, jídelny, administrativní budovy a sociálního zařízení.
V 1. patře administrativní věže byla umístěna telefonní centrála a kancelářské místnosti. Druhé patro sloužilo vedení závodu, třetí administrativě a čtvrté bylo rezervováno pro konstrukční oddělení panelárny. V posledním podlaží byla fotokomora, lázeň a vstup na vyhlídkovou terasu.
Architektonické řešení objektu ovlivnil požadavek Útvaru hlavního architekta – vytvořit budovu, která bude reprezentovat předmostí nově plánovaného Trojského mostu. Objekt tvořila horizontální podnož a vertikální administrativní věž. Přízemí bylo založeno na kontrastu plné a prosklené stěny, významné prostory byly zvýrazněny členěním a prosklením fasády. Konstrukčně byla administrativní věž řešena ocelovým skeletem s roštovou soustavou, zavětrováním a zavěšenými rohovými poli.
Ateliér A8000 pod vedením Martina Krupauera a Pavla Kvintuse patří po více než tři dekády mezi přední česká architektonická studia. Tým zkušených architektů a inženýrů se specializuje na projekty náročné ve svém rozsahu i složitosti v České republice, ale i mimo ni. Martin Krupauer nyní vede tým, který připravuje výstavbu Vltavské filharmonie v Praze. Ateliér A8000 získal řadu významných architektonických ocenění.
Panelárna dnes
Po roce 1989 přešla Prefa do soukromých rukou. Noví vlastníci v roce 1994 transformovali podnik do firmy Wolf. Výroba pokračovala ještě přes dvě dekády, ale rozvoj závodu brzdil územní plán schválený v roce 1999, který areál zařadil do ploch sloužících k oddechu.
V důsledku hospodářské krize v roce 2008 došlo k postupnému útlumu výrobních aktivit a v roce 2013 byla výroba zcela ukončena. Současně se proměnilo i okolí: nová železniční přeložka, Trojský most a městský okruh. Areál se ocitl v sevření infrastruktury, urbanisticky izolovaný a jeho budoucnost byla nejistá. Střídal majitele, chátral, objekt SAC se měl proměnit na podzemní parkování a kanceláře, hrozila i demolice.
Až ateliér A8000 se rozhodl budově vdechnout nový život a zvolil místo jako symbol kontinuity. Původní železobetonové konstrukce, vrátnice i SAC zůstaly a dostaly nový účel. Beton byl doplněn sklem, dřevem a světlem. Z výroby se stala tvorba – architektonická kreativita v autentickém industriálu.