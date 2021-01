David Vávra a nadšení občané zachránili cennou kapli v Malešicích

Chátrající objekt, který byl od 80. let minulého století uzavřen, nabídla v roce 2014 Českobratrská církev evangelická místnímu sboru k odkoupení. Ten nabídku přijal a o rok později se rozhodl kapli opravit, vrátit do ní duchovní život a také zbudovat multifunkční prostor pro občanské aktivity, kde se církevní bude setkávat s civilním.

Hlavní snahou ovšem bylo zachránit historicky cenný objekt, který postavil architekt Bohumil Bareš v nelehké době 50. let 20. století. Malešičtí tehdy kapli pojmenovanou podle českého kazatele ze 14. století Jana Milíče z Kroměříže postavili svépomocí, což v té době představovalo odvážný čin.



Proměna se uskutečnila v průběhu roku 2017. Nejprve se odstranila náletová zeleň, díky čemuž se objevila dominanta trojúhelníkového průčelí kaple, kterému následná rekonstrukce umožnila vyniknout.

Trojosé vstupní oblouky zdůrazňuje nové schodiště pískovcového vzhledu, které respektuje jednoduchost a skromnost kaple. Opravené boční fasády odrážejí služebnou náplň liturgického prostoru. Svážky po stranách schodiště jsou osazeny pnoucím barvínkem.

Štíhlý vzhled jalovce podtrhuje vertikálu věžičky a v protiváze na opačné straně schodiště je krychlička buxusu, která zrcadlí siluetu budoucí přístavby. V modlitebně je sociální zázemí a sál pro cca 50 lidí, který si uchoval původní ráz.

Na čelní stěně visí světlý dřevěný kříž od Zdara Šorma, který má v profilu vyřezaný kalich, do něhož jako by stéká červená Kristova krev. Ze světlého dřeva je také nový stůl Páně s beránkem, znakem Jednoty bratrské. Na kruchtě jsou varhany z původní budovy sboru, stará kazatelna byla odstraněna. Do budovy je bezbariérový přístup.

Finanční prostředky na rekonstrukci obdržel sbor z darů českých a zahraničních evangelických církví a z internetového sbírkového portálu HitHit. Pomohla celá řada jednotlivců a obnovu podpořily i občanské iniciativy Malešic a architekt David Vávra, který je také autorem návrhu plánované přístavby. Bez mravenčí práce kazatelky a členů sboru by proměna byla těžko realizovatelná.

Zdařilé rekonstrukce jsou k vidění na putovní výstavě Má vlast cestami proměn.