Poradna architekta: Jak vyřešit spaní v bytě s jedním pokojem

„Stěhuji se do vlastního bytu, jsem sama, a potřebovala bych pomoci s úpravou dispozice bytu. V obývacím pokoji mám rozkládací pohovku, což nepovažuji za vhodné, ráda bych měla oddělené spaní. Nepotřebuji samostatné pracovní místo, mohu pracovat u jídelního stolu. V bytě mi momentálně chybí úložné prostory,“ napsala Jana do naší Poradny architekta.

Kuchyň je dlouhá „nudle“, kam se nevejde ani stůl.

Stávající dispoziční řešení bytu 1+1 o celkové ploše 39 m2 není rozhodně ideální. Uprostřed dispozice se ocitlo koupelnové jádro, kolem kterého je chodba, ovšem tak úzká, že neumožňuje umístění žádné skříně. Navíc kvůli tomu, že vedle toalety není vstup do hlavního pokoje, musí se celý byt neustále „obcházet“, na trase pokoj – toaleta urazíte až 12 metrů.

Netradiční řešení

Prostor jsme se rozhodli řešit poněkud netradičně. Určujícím momentem celé proměny se stalo umístění stoupaček, které je téměř uprostřed dispozice. To je na jedné straně výhodné. Pokud by chodba u toalety byla jen o půl metru širší, celý koncept by bylo možné postavit na centrální „vložené kostce s kuchyní a sociálním zázemím“.

Zvolená varianta přináší trochu odlišný princip. Malou dispoziční úpravou dosáhneme plynulosti provozu, celkově prostor otevřeme a zjednodušíme pohyb po celém bytě.

Stávající stav

Nově navržená koupelna je od jádra se stoupačkami odsunuta na okraj dispozice. Díky tomu vzniká přirozeně vymezená předsíň s lavicí, zrcadlem a úložným prostorem. V koupelně je sprcha i toaleta, v samostatné nice pak pračka se sušičkou a dalším úložným prostorem.

Za koupelnu se podařilo umístit mini ložnici, která je sice malinká, ale má vše potřebné: postel, skříň i okno. Ložnice se ocitla na pódiu, pod kterým jsou vedeny instalace do koupelny.

Středem bytu prochází multifunkční nábytková sestava, která v sobě kumuluje několik funkcí. Ze strany ložnice vytváří šatní skříně, z chodby úklidovou komoru a malou šatnu a ze strany obývacího pokoje přechází z knihovny až do kuchyňské linky.

Tato sestava může být řešena například ve dřevě s intenzivnějším mořením či v deskovém materiálu lakovaném na výrazný barevný odstín.

Odhadovaná cena realizace Stavební úpravy včetně materiálu: 450 000 Kč Nábytek: 450 až 650 000 Kč, podle použitých materiálů

Navržený stav

Autoři návrhu Boq architekti – Ing. arch. Jana Stachová a Ing. arch. Miroslav Stach Tvůrčí duo, obklopené šikovnými kolegy. Mladí architekti, kteří se zaměřují na bydlení, zejména na návrhy rodinných a bytových domů, rekonstrukci bytů, interiérový design i odbornou pomoc s realizací projektů.

