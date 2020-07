Poradna architekta: jak v bytě 3+kk poskládat rodinu se třemi dětmi

„Ráda sleduji vaše poradny, a protože náš problém pálí i mnoho známých v našem okolí, rozhodla jsem se vás oslovit s žádostí o radu ohledně dispozice našeho bytu. S manželem a třemi malými dětmi (1, 4, 6 let) žijeme v bytě 3+kk v Brně. Je to deset let stará cihlová novostavba, o celkové ploše 80 m2. Z každého obytného pokoje vedou dveře na balkon/lodžii,“ popisuje čtenářka Jana.

Obývací pokoj s kuchyňským koutem

Zatím je rozdělení pokojů jednoduché: rodina využívá obývací pokoj s kuchyňským koutem (21,5 m2) a dětský pokoj pro dvě děti (syn čtyři roky, dcera šest let) s orientací na jihozápad. Jde o krásný světlý pokoj o rozloze 15,8 m2, kam celé dopoledne svítí slunce.

V ložnici (19,8 m2) spí rodiče s ročním synem. Pokoj je sice orientovaný na východ, ale částečně jej stíní vedlejší bytový dům, takže do pokoje slunce svítí maximálně dvě hodiny dopoledne, je tedy tmavší a chladnější. K dispozici má rodina koupelnu, samostatné WC, velkou komoru a poměrně velkorysou chodbu se dvěma vestavěnými skříněmi.

Stávající stav

„V lokalitě, kde žijeme, jsme spokojení, domek ani větší byt se nám nedaří v lokalitě sehnat, proto musíme řešit změnu dispozice, případně přeskládání pokojů. Mnoho rodin v okolí má taky tři děti v bytech a určitě řeší stejný problém, mohlo by to tak být atraktivní téma i pro spoustu čtenářů. Ve hře je několik možností, ocenila bych názor odborníků,“ vysvětluje Jana.

Od změny čeká „trvalé“ řešení, tedy tři velké postele, tři pracovní stoly, místo na hraní, knihovničku i vestavěnou skříň na oblečení. Zatímco Jana by preferovala zachování ložnice, manžel se přiklání k „předání“ obou pokojů dětem a spaní v obývacím pokoji.

Byt je prostorný, dobře dispozičně členěný, balkon a lodžie jsou velkým benefitem. Jeho velkou výhodou je komora a logicky navržený úložný prostor v předsíni. Nebudeme tedy řešit otázku změny dispozice, protože ta by vysněné řešení stejně nepřinesla. To bychom nalezli spíše tím, že by došlo ke spojení se sousedním bytem.

Řešíme tedy otázku, jak uložit pět obyvatel do dvou pokojů.

Stávající stav

Varianta 1

Jako první prověříme variantu přehození funkce pokojů. Místo ložnice bude dětský pokoj, v dětském pokoji ložnice. Pro děti vznikne pokoj o velikosti téměř 20 m2. Jeho velikost umožňuje využít delší stranu pokoje pro vytvoření nábytkové sestavy, která v sobě integruje několik funkcí.

Sestava jsme rozdělili na dvě patra. Ve spodním patře je jedna postel a dvě velké šatní skříně s policovými díly pro ukládání hraček či dětských trofejí. V horním patře se vešly postele dvě. Jsou od sebe odděleny kusem skříně a nikami, které slouží právě horním postelím jako odkládací prostor.

Varianta 1

Každá postel může být oddělena závěsem, představovala by „soukromé doupě“, maličký kousek vlastního prostoru pro každé dítě.

Na protilehlé stěně jsou navrženy tři pracovní stoly s knihovnou a horními policemi.

Ložnice je prostorná, je zde dostatek místa pro velkou manželskou postel a dvě šatní skříně. Výhodou této varianty je zachování rodičovského soukromí, vytvoření prostoru, kde může rodič načerpat síly, což je pro pohodu v domácnosti zásadní.

Varianta 2

Tato varianta vytváří dva dětské pokoje. Stávající dětský pokoj by zůstal pro jedno dítě, stávající ložnice pro další dvě děti. Dvojlůžkový dětský pokoj využívá princip na míru vytvořené palandy. V horním patře jsou dvě postele s odkládacími stolky v čele.

Spodní podlaží se uvolní pro další funkce: je zde prostor pro šatní skříně, mezi nimiž vznikl úložný prostor na hračky, tím se vymezila hrací zóna. Až budou děti starší, je možné sem přesunout pracovní stoly, nebo umístit pohovku. Na protilehlé stěně jsou navrženy pracovní stoly s knihovnou a horními policemi.

Varianta 2

V jednolůžkovém dětském pokoji je dostatek místa pro malou školačku. Velká postel, prostorný pracovní stůl s policemi, knihovna a šatní skříň.

Velkou nevýhodou této varianty je spaní rodičů v obývacím pokoji. Doporučuji využít sklopnou postel, která se vyrábí jako komplet s pohovkou. Postel lze jednoduše sklopit na pohovku a zase vyklopit zpět bez složitého zastýlání.

Autoři návrhu Boq architekti – Ing. arch. Jana Stachová a Ing. arch. Miroslav Stach Tvůrčí duo, obklopené šikovnými kolegy. Mladí architekti, kteří se zaměřují na bydlení, zejména na návrhy rodinných a bytových domů, rekonstrukci bytů, interiérový design i odbornou pomoc s realizací projektů.