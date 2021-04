Rodina se mačkala v doupokojáku. Díky proměně se do bytu krásně vejde

Radka bydlí s přítelem a dvěma syny v dvoupokojovém bytě. Protože nechce investovat do většího, chtěla by ten stávající upravit tak, aby se do něj vešla celá rodina a ještě měl každý kousek svého soukromí. Úkolu se ujala Markéta Daňková.