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Varovali nás, ale ono to vyšlo. Z ruiny statku vytvořila Michaela vysněný ranč

Ivan Brezina
  16:00

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Ranč „na konci světa“. | foto: Ota Bartovský, MAFRA

Energická dáma vybudovala v Podkrkonoší místo, kde se odpočívá jako v nebi. Stačilo k tomu na první pohled vlastně docela málo – věřit svému snu. Paní Michaela Sýkorová pro magazín Víkend DNES vypráví, jak se zrodil nápad na oázu klidu nebo co její ranč odlišuje od ostatních.

Od řeky Jizery je to tři kilometry pořád do kopce. Projedete vesnicí Bystrá a pak se před vámi otevře ohromující panorama. První horizont tvoří předhůří Krkonoš s malebným vějířem políček a chalup. Na druhém, vzdálenějším, se na úbočí hory Kotel válí mlha jako z pohádky o Krakonošovi. Kdyby nic jiného, už jen tohle by stálo za výlet občerstvující mysl. Na úbočí kopce se ale rozkládá rozlehlá venkovská usedlost obklopená pastvinami se stády koní a skotu.

Když sem na podzim 2008 přišla Michaela Sýkorová, věděla, že právě tohle je místo, které hledala. „Kamarád mi dal tip, že se v Bystré prodává rozpadající se statek,“ vzpomíná bývalá vrcholová manažerka. „To prostě musíš vidět!“ Paní Sýkorová v té době prodala podíl ve firmě, která se starala o investice zahraničních klientů. Peníze chtěla použít ke splnění dávného snu, v němž hrály hlavní roli vzpomínky na idylické dětství.

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Varovali nás, ale ono to vyšlo. Z ruiny statku vytvořila Michaela vysněný ranč

Premium
Ranč „na konci světa“.

Energická dáma vybudovala v Podkrkonoší místo, kde se odpočívá jako v nebi. Stačilo k tomu na první pohled vlastně docela málo – věřit svému snu. Paní Michaela Sýkorová pro magazín Víkend DNES...

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