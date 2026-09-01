Od řeky Jizery je to tři kilometry pořád do kopce. Projedete vesnicí Bystrá a pak se před vámi otevře ohromující panorama. První horizont tvoří předhůří Krkonoš s malebným vějířem políček a chalup. Na druhém, vzdálenějším, se na úbočí hory Kotel válí mlha jako z pohádky o Krakonošovi. Kdyby nic jiného, už jen tohle by stálo za výlet občerstvující mysl. Na úbočí kopce se ale rozkládá rozlehlá venkovská usedlost obklopená pastvinami se stády koní a skotu.
Když sem na podzim 2008 přišla Michaela Sýkorová, věděla, že právě tohle je místo, které hledala. „Kamarád mi dal tip, že se v Bystré prodává rozpadající se statek,“ vzpomíná bývalá vrcholová manažerka. „To prostě musíš vidět!“ Paní Sýkorová v té době prodala podíl ve firmě, která se starala o investice zahraničních klientů. Peníze chtěla použít ke splnění dávného snu, v němž hrály hlavní roli vzpomínky na idylické dětství.