Šest měsíců a zázrak je hotov. Byt v přízemí dokázal porazit vlhké zdi a plíseň

Alena Řezníčková
Z vlhkého a plesnivého bytu vznikl během šesti měsíců unikátní, až extravagantně starožitný byt v čistě soudobém pojetí. Výrazný charakter spoluvytváří výrazné barvy a autorské prvky, jako je například svítící zrcadlová stěna, popisuje svůj projekt architekt Adam Novotník ze studia Purpura.
V interiéru dominují výrazné barvy. Geometrie vyřezávaných tvarů a klasicistních prvků se pak propisuje také do výmalby. | foto: Jan Kolský

Autor projektu, Ing. arch. Adam Novotník, vyšel u svého návrhu ze samotné podoby domu. Ten má klasicistní fasádu, s výrazným frontonem (což je štítový nástavec, umístěný zpravidla nad portikem, oknem nebo portálem) a pilastry.

Interiér tak sice evokuje historický prostor, ale jeho pojetí je striktně soudobé. Fasáda stavby se propisuje až do interiéru, inspirovala totiž autora při návrhu podoby na zakázku vyráběných obkladů v kuchyni.

„Geometrie vyřezávaných tvarů a klasicistních prvků se pak propisuje také do výmalby. Ta díky tomu organicky propojuje stěny se stropem. Cílem je rozbít krabicovitý dojem ortogonálních místností, popřít zaklopení místnosti stropem a vytvořit otevřenější prostor, který nemá tak jasně definovanou horní konturu a vytváří jakousi oblohu,“ vysvětluje svůj přístup architekt Novotník.

A doplňuje: „Strop je téma, kterému jsme se záměrně věnovali. Je to totiž další pohledová plocha, která je například při ležení v posteli velice důležitá a při ´bloumání mysli´ by měla působit inspirativně.“

V interiéru dominují výrazné barvy. Geometrie vyřezávaných tvarů a klasicistních prvků se pak propisuje také do výmalby.
Starožitná skříň stála už řadu let ve stodole, po repasi je úžasnou dominantou ložnice.
Strop v ložnici nemá jasně definovanou horní konturu a vytváří jakousi oblohu.
Přestože byl byt v opravdu příšerném a dezolátním stavu, podařilo se obnovit některé hodnotné prvky. Třeba kazetové dveře.
Kazetové dveře byly zbavené oprýskaného laku. Dostaly nový nátěr z přírodního oleje s modrozelenými pigmenty. Tento olej se použil také na nové dubové podlaze v ložnici. K nepřehlédnutí je zrepasovaná starožitná skříň.
Svůj projekt, který označuje jako konceptuální Gesamtkunstwerk, tedy „totální byt“, přihlásil architekt Adam Novotník do soutěže Interiér roku 2025 v kategorii Soukromý interiér – rekonstrukce. Do již jedenáctého ročníku této soutěže se mohli hlásit architekti a interiéroví designéři z České i Slovenské republiky do 28. února 2026. Vítězové budou vyhlášeni jako obvykle v pražském Centru současného umění DOX na jaře 2026.

Sbohem, plísni

Při rekonstrukci se podařilo vytvořit úplně novou místnost. Původní dispozice nabízela dlouhou chodbu, toaletu na jejím konci a miniaturní koupelnu vestavěnou vedle úzké kuchyňské linky. Na konci dalšího průchodu byl hlavní pokoj. Při proměně se tak posunuly dvoje dveře, koupelna se spojila s toaletou a získala okno, takže i možnost větrání.

Nutné bylo vyřešit i několik technických problémů, ale nakonec vznikla nová místnost s komfortní kuchyní, jídelnou a ještě prostorem navíc. Přesun dveří umožnil také lépe vyřešit hlavní pokoj s velkou skříní.

Především se však přízemní byt zbavil vlhkosti a plísní. Byla totiž provedena dodatečná hydroizolace, větrání je nově řízené s rekuperací (zpětné získávání tepla pro snížení nákladů na topení) a podlahu ohřívá podlahové vytápění. Z vlhkého a plesnivého bytu tak vzniklo komfortní bydlení s neustálým přísunem čerstvého vzduchu a příjemným klimatem.

Chytré nápady za málo peněz

Při zařizování se architekt nebál sáhnout po „nízkonákladovém řešení“. Například v ložnici využil starožitnou vyřezávanou skříň od kamaráda, která bez využití chátrala ve stodole. Skvěle se ji podařilo zrepasovat. Mramorové police v koupelně mají zase štípané hrany v podobě surového kamene vyrobené ze zbytků z kamenictví, které se jen povalovaly na dvoře už řadu let, takže stihly obrůst lišejníkem...

„Obité hrany ladí ke konceptu, proto jsme je zachovali, jen jsme přeleštili plochu,“ prozrazuje Adam Novotník.

Přestože byl byt v opravdu příšerném a dezolátním stavu, podařilo se obnovit některé hodnotné prvky. Třeba kazetové dveře byly zbavené oprýskaného laku. Dostaly pak nový nátěr z přírodního oleje s modro-zelenými pigmenty. Mosazné kování se také zrepasovalo, chybějící části se podařilo sehnat v bazarech. Pigmentovaný olej se použil také na nové dubové podlaze v ložnici.

Podlaha tak ladí s dlažbou, tato kombinace pak vytváří dojem „vlnění“ tenké vrstvy nafty, která vytváří barevné odlesky. „Tuto pomyslnou naftu rozlitou na podlaze chápeme jako symbol věku ropy, který postupně začíná patřit k minulosti, podobně jako klasicismus a fasáda budovy,“ říká architekt Novotník.

Kuchyňská linka vyrůstá podle autora z této „ropné“ podlahy a je jako geologické souvrství, které v různých vrstvách obsahuje pozůstatky z různých epoch.

Design úchytek je inspirovaný vejcovcem, tedy dekorem, který najdete na antických památkách. Pracovní deska je z tmavé horniny. „Keramický obklad obsahuje prvky klasicismu a je zakončený policí z hrubě opracované dřevěné fošny. Nad policí se tyčí zrcadlová stěna s abstraktní grafikou podsvícená LED diodami jako úsvit nového věku,“ popisuje Adam Novotník.

Šest měsíců a zázrak je hotov. Byt v přízemí dokázal porazit vlhké zdi a plíseň

