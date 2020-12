Ohromné úsilí, nadšení a dřina. Památkáři ocenili nejlepší zachráněné stavby

Lázeňská kolonáda v Luhačovicích má za sebou nákladnou rekonstrukci.

A neměli to snadné. Ve čtyřech hlavních kategoriích se utkalo 23 nominovaných, udělena byla i tři zvláštní ocenění generální ředitelky NPÚ, cena pro osobnost památkové péče i ocenění veřejnosti Památky děkují.



V kategorii Obnova památky/restaurování si nejlépe vedly Lázně Luhačovice a.s. Komplexní přístup k obnově lázeňské kolonády s halou Vincentka přinesl kultivaci prostoru i prostupování přírody do architektury, a to s respektem k materiálům a s kvalitou řemeslného provedení.

Rekonstrukce za více než sto milionů korun zpřístupnila veřejnosti i dříve nepoužívaná atria, díky nimž se prostor zvětšil.

Obnova byla důkladná, první v takovém rozsahu za 70 let existence staveb. U 126 metrů dlouhé kolonády se stavbaři museli vyrovnat s celou škálou problémů – od špatného stavu železobetonových konstrukcí až po návrat dávno zaniklých detailů. Třeba rozměrným světlíkem ve střeše kolonády. Kromě toho jí vrátili původní barvy a rozšířili osvětlení.



Lázeňská kolonáda v Luhačovicích je kulturní památkou. Postavili ji podle návrhu brněnského architekta Oskara Pořísky. Pozdně funkcionalistický komplex tvoří tři vzájemně propojené objekty haly Vincentka a Velké a Malé kolonády.



