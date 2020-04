Třicet let a je hotovo. Sportovci v Otrokovicích mají halu i na kuželky

Projekt haly schválili už v roce 1989 a stavět se začalo svépomocí občanů v tehdy známé Akci Z. Koncem roku však sametovou revoluci doprovodily společenské změny, jejichž průvodním jevem byla i nedůvěra a nevůle k velkým stavebním akcím zahájeným ještě před listopadem 1989.

Oficiálně se stavba zastavila pro nedostatek finančních prostředků a paradoxně až povodně z roku 1997 dovolily v rámci velkorysé popovodňové obnovy Otrokovic rozestavěnou halu dokončit.

Ovšem způsob, jakým se hala postavila (s kratšími či delšími přestávkami to trvalo téměř celé desetiletí), se do značné míry podepsal na kvalitě a trvanlivosti stavby. Proto příliš nepřekvapuje, že nesloužila ani celých 20 let a její stav se dal označit za havarijní.

V roce 2017 už bylo jasné, že by se hala kvůli špatnému technickému stavu musela během roku či dvou uzavřít a obyvatelé města by tak přišli o oblíbené sportoviště a místo konání významných sportovních akcí. Vedení města se proto rozhodlo pro zásadní opravu, která trvala rok a skončila v dubnu 2018.



Moderní Městská sportovní hala dnes plně odpovídá současným potřebám a standardům na provoz ze sportovního, diváckého i provozně funkčního hlediska. Budova dostala nové rozvody tepla, osvětlení a zateplení.

Hlavní prostor haly má moderní povrch Conipur HC Sprint, který je vhodný pro všechny druhy sportů. V nové přístavbě vzniklo zázemí pro sportovce a provoz, tribuna pro diváky, VIP salonek, bufet a moderní kuželna.

Sadové úpravy a dobudování nových parkovacích míst i veřejného osvětlení dodaly celé sportovně rekreační lokalitě na atraktivitě.

Zdařilé rekonstrukce představuje veřejnosti projekt Má vlast cestami proměn.