V Ostravě si zařizuje první bydlení. Pomoc kamarádů ocenila i peněženka

Šestá řada pořadu Bydlet jako…, kterou vysílá Česká televize, navazuje tematicky na předchozí série, ve kterých tvůrci sledují zařizování interiérů v nejrůznějších stylech. Tým designérů s herci Janou Strykovou a Romanem Zachem provázejí majitele bytu od fáze „to se mi líbí“ až k fázi „tady je mi dobře“.

Studentka Julie si v Ostravě pořídila své první samostatné bydlení. Byt je zatím prázdný a potřebuje zabydlet. Jako první přijde na řadu obývací pokoj. A protože je rozpočet napjatý, bude nutné nakupovat v bazarech a případně renovovat starý nábytek. Ruku k dílu budou muset přiložit i kamarádi.

Julie by ráda v obývacím pokoji odpočívala na velkém gauči, na kterém se plánuje i učit. Současně by měla být pohovka vhodná na občasné přespání kamarádů, tedy prostorná a rozkládací. S velkým pracovním stolem nepočítá, stačí jí malý jen na notebook. Jak s humorem podotýká, v dnešní době už u stolu nikdo nestuduje.

Ráda by měla v místnosti praktické úložné prostory. Dává přednost pastelovým a přírodním barvám a má ráda pokojové květiny, přesněji hodně pokojových květin.

Proměny se ujala designérka Iva Lukšová, které je téma recyklace a renovace velmi blízké. Iva bude zařízení nového bytu shánět nejen v sekáčích a bazarech, ale také ve sběrném dvoře. Ostatně jde o dočasné studentské bydlení.

Návrhářka Iva Lukšová vybrala pro Julii velkou rohovou čalouněnou pohovku, která celému pokoji dominuje. Navíc je rozkládací a má také úložný prostor. Není z druhé ruky, je úplně nová. Julie si přála čalounění, a to může být z bazaru již poněkud unavenější.

Vedle tohoto šedého gauče stojí v rohu provizorní stolek. Tvoří jej pracovní deska připevněná ke zdi a současně zavěšená na lanech, jedna židle musí stačit.

Roh zdobí nástěnka a speciální technikou nastříkaný motiv palmových listů. Protější stěna je vymalovaná barvou v odstínu champagne a oživená zelenými čtverci, prázdnými obrazovými rámy, poličkami a pokojovými rostlinami. Zeleň je v pokoji snad všude.

Pod stropem je zavěšený bíle natřený dřevěný žebřík, kterým je propletená kabeláž s několika žárovkami. Centrální světlo je kruhové. Veškeré osvětlení je chytré a propojené s aplikací v mobilu či tabletu. Nastavit lze nekonečné množství barev, časový spínač, intenzitu atd.

Designérka do pokoje přidala zrcadlovou komodu a noční stolek z 50. let. Před pohovkou je oboustranný koberec, bedýnka jako odkladný stolek a do rohu se vešel otevřený regál s několika policemi.

Julie, jako správná milovnice rostlin, je nejvíc nadšená se zeleně, která místnost skutečně ovládla. Pokoj se jí moc líbí. Spokojení jsou i kamarádi, kteří odvedli velký kus práce. Brousili nábytek, natírali rámy obrazů i zrcadla.