Obývací pokoj dosloužil. Takovou změnu za padesát tisíc majitelka nečekala

Třetí série pořadu Bydlet jako..., kterou vysílá Česká televize, chce ukázat, že zásadní změny v bytě se dají udělat revolučním způsobem i bez stavebního povolení, hypotéky a bourání.

Kristína má kocoura, kadeřnický salon a příležitostně pracuje jako maskérka pro film a televizi. V práci i v přístupu k vlastní vizáži je odvážná a kreativní, ale kdyby si sama zařizovala obývací pokoj, zůstala by při zdi. Nejraději by měla vše v bílo šedém ladění a jednoduché lince. To však vůbec neladí s její povahou.

Při zařizování interiéru se pokusí Kristýnu odvázat temperamentní designérka Denisa Bartošová. Chce jí dodat odvahu a nasměrovat k boho stylu. Ten se vyznačuje přírodními a etno prvky, ale najdeme v něm i pohádkové a esoterické motivy. A právě takový styl by obývacími pokoji i Kristýně moc slušel.

Z obývacího pokoje půjde všechen vysloužilý nábytek pryč. Zůstanou pouze lustr, zrcadlo, garnýž a květiny. Bude nutné nahradit pohovku za větší a veškeré nové vybavení vhodně sladit.

Stavební úpravy nebudou nutné. Okna a podlaha zůstanou stejné. Alespoň jedna stěna získá tapetu a ostatní novou výmalbu. Kristýna si na proměnu připravila 40 až 50 tisíc korun.

Obývací pokoj po proměně má solidní, neutrální základ s obyčejným bílým nábytkem a pohodlnou sedačkou. Vše doplnily speciálně vyrobený květinový koutek z masivních dřevěných špalků, lapače snů a tapety na dvou stěnách.