Observatoř s rozhlednou láká na zážitky. Uvidíte planety, hvězdy i Kadaň

Na podzim roku 2015 se sešla skupina nadšenců nad plánem Pavla Pintra týkajícím se vybudování planetária a hvězdárny v Kadani. První návrh velkolepého projektu byl při diskusi zmenšen na menší multifunkční observatoř, která by lépe odpovídala velikosti města i jeho potřebám.

Dalším krokem bylo nalezení vhodného místa v Kadani, které by splňovalo několik podmínek. Tou nejdůležitější bylo umístění z pohledu světelného znečištění a druhou dopravní dostupnost objektu.

Výsledkem nakonec bylo využití polohy Prostředního vrchu k vybudování veřejně dostupné turistické rozhledny s atraktivním výhledem do okolí, jejíž součástí je přírodovědná observatoř.

Unikátní kombinace observatoře s astronomickým a meteorologickým zázemím poskytuje návštěvníkům za jasného počasí nevšední nabídku pozorovat Slunce, Měsíc a planety.

Veřejnost má možnost sledovat okolí a noční i denní oblohu pomocí Sluneční a Kirwitzerovy kopule. Díky instalovaným přístrojům je dostupný přenos videa z dalekohledů přímo do vzdálených prostor, např. do kina Hvězda nebo do tříd Gymnázia v Kadani, které se do projektu od počátku zapojilo.

Handicapovaní i jiní zájemci tak mohou pozorovat oblohu, aniž by museli navštívit Prostřední vrch. Zázemí nabízí exkurzi s přednáškou pro všechny věkové kategorie, především pro děti z místních základních škol a okolních obcí.

Observatoř se skládá ze dvou navzájem propojených kruhových staveb, na jejichž vrcholu – pochozí střeše – se nachází ručně obsluhovaná kopule a druhá menší robotizovaná kopule společně s poloprofesionální meteostanicí.

Pochozí střechu tvoří plošina rozhledny, která slouží široké veřejnosti jako vyhlídkové místo na město Kadaň. Uvnitř objektu je vybudované zázemí pro provoz, přednášková a demonstrační místnost.

