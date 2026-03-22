To nemuseli designérovi Halvorovi Bakkemu říkat dvakrát, rád nechal zmizet i masivní bílý krb, který představoval nepraktickou dominantu hlavní obytné místnosti. „Byla to velikonoční chata, teď ji užíváme celoročně,“ prozradila ještě mladá žena. Kraj v Høgevarde je totiž proslulý nejen kilometry běžkařských tratí a sjezdovek, ale také oslavami Velikonoc. Na ty sem lákají cestovní kanceláře turisty nejen z Norska, ale z celého světa.
Halvor Bakke do posledního osmého dílu už desáté řady Norských domů snů přizval opět na pomoc tesaře Gustava Brusted-Nilsena a Runeho Strandenese a také celou řadu specialistů, od kamnářů, elektrikářů až po „vodaře“ a truhláře.
Díly desáté řady Norských domů snů bylo možné sledovat na Prima Zoom od 1. února vždy v neděli od 20:00, poslední díl pak 22. března. Repríza bude ve středu 25. 3. od 9:30.
Bílá hora musela zmizet
Obrovitý krb v hlavní obytné místnosti zabíral zbytečně mnoho místa a sloužil jako odkladiště všemožných více či méně vkusných dekorací a lapač prachu. Byl tedy první na „odstřel“. Místo něj přišla velká kamna na dřevo, menší se objevila i v chodbě.
Další změny? Designér Bakke nechal vyměnit čtyři okna za větší, pod ně pak Gustav vyrobil dlouhou lavici, na které lze odpočívat a vychutnávat si výhled do okolní krajiny. Nová dřevěná podlaha dostala stejného barevného partnera v namořeném stropě. Stěny zůstaly světlé, jsou teď v teplé béžové barvě.
Výraznou změnou prošla kuchyň. Korpusy byly v pořádku, proto je Rune použil, dvířka však dostala novou barvu v profesionální dílně. Do nové pracovní desky přišel i nový dvoudřez, kuchyňská linka se konečně dočkala i baterie s tekoucí vodou, přibyla i vestavná elektrická chladnička.
Chata, stejně jako celá jiná řada norských chat, totiž neměla tekoucí vodu ani elektřinu… Tu nakonec vyřešily solární panely, vodu si budou muset majitelé i nadále vozit. Život jim však zjednoduší plastová nádrž na vodu, čerpadlo a malý bojler, vše ukryté ve skříňce v koupelně. Vylepšení mladá rodina určitě ocení, brzy se jejich rodina rozroste o prvního potomka. I proto Rune vyrobil sklopný přebalovací pult do koupelny.
Halvor Bakke
* 30. října 1970
Je norskou televizní osobností a expertem na interiérový design. Svou profesní kariéru zahájil jako stevard. Pracoval pro různé společnosti, například i jako redaktor časopisu. Založil a provozuje vlastní designérskou firmu a od roku 2004 vystupuje v různých televizních pořadech. Jeden z nich má v překladu opravdu zajímavý název: „Norská nejošklivější místnost“.
Designér spolupracuje s celou řadou firem a výrobců, od doplňků, nábytku, textilu, koberců či podlah, ale vytvořil dokonce i vlastní „bublinky“, šampaňské a růžové víno pro Provence Viner.
Je designérem značky Signature Collection by Halvor Bakke, pro interiérový řetězec Bohus – Signature Collection. Ten nabízí vše, co potřebujete pro obývací pokoj, ložnici, jídelnu i venkovní prostory. Zabývá se zejména navrhováním interiérových prvků, které se vejdou do všech norských domácností, a dokonce jezdí do továren v Indii, aby zajistil kvalitu výroby.
Ve spolupráci se společností Fraxx vytvořil kurz interiérového designu, kde ukazuje, jak si můžete svůj domov upravit sami. Společně se svou sestrou Ingunn Anvik připravil i kurz pro zahradníky. Dozvíte se tam tipy a triky, co můžete dělat na vlastní zahradě.
O seriálu
Seriál má v norštině název Eventyrlig Oppussing, což lze přeložit jako dobrodružné vylepšení domova. Do každé série se hlásí tisíce lidí, ale jen málokdo uspěje: pro výběr je důležité, aby se proměna stihla do šesti dnů a byla něčím zvláštní, staré dřevěné chaty ve špatném stavu tak šanci už nemají. V podmínkách je jasně řečeno, že rekreační dům nesmí být ve špatném stavu: nestavíme, pouze povrchově renovujeme…
V podmínkách pro zařazení případného zájemce do pořadu najdete třeba nutnost zajistit večeře a nocleh pro 12 až 15 lidí, sklad v blízkosti chaty, ale také dopravu materiálu (a to se může hodně prodražit, zejména v případě vrtulníku) i likvidaci odpadků.
Norové však chaty milují, proto je zájemců stále více než dost, jen během dvacátého století bylo v Norsku postaveno víc než 400 tisíc chat a chatiček, mnohé ovšem bez tekoucí vody nebo elektřiny. Což často trvá dodnes, modernizaci nebo nákladným rekonstrukcím brání přírodní podmínky či nedostupnost místa, někdy i přísná nařízení, která se zde dodržují.