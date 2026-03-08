Interiér po proměně připomíná spíš luxusní obývák než starou chatu

Alena Řezníčková
Chatu na břehu jezera si manželé koupili už před lety, ale teprve teď, když už mají dospělé děti a dokonce vnoučata, jí chtěli dát novou podobu. Aby zde mohli pohodlně odpočívat a scházet se i s rodinou.

V šesté epizodě již desáté řady seriálu Norské domy snů se Halvor Bakke a jeho tým vypravil do Sulitjelmy, vesnice ve vnitrozemském údolí přímo na břehu jezera Langvatnet.

Typická norská chata se tentokrát dočkala jen úpravy interiéru, dokonce se nedočkala ani proměny terasy či okolí jako předchozí objekty.

Návrat k temnotě

Zatímco v prvních dílech nové řady se Halvor Bakke pustil až nečekaně do použití světlých barev, v Sulitjelmě to byl opět tradiční milovník tmavých barev.

Proměna chaty slepené jako vlaštovčí hnízda rozplakala dědečka rodiny

Takže strop dostal černý matný nátěr, tmavá je i nová plovoucí podlaha, černé jsou i vnitřní rámy nových oken. Halvor černou barvu na stropě obhajoval a vysvětloval, že pocitu padajícího stropu bude bránit použití osvětlení stropu a světlé závěsy... Podle něho bílý strop do horské chaty nepatří.

V dispozici představovalo hlavní změnu vybourání vestavěného dřevěného boxu, v něm byla malá ložnice. V prostoru kuchyně a jídelny se tak uvolnil výrazně prostor, díky zvětšení otvoru mezi obývacím pokojem a kuchyní se mohly použít velké prosklené dveře v kovovém rámu. Obě místnosti se tak opticky propojily.

Chata po dědečkovi se proměnila v bílou krásku s luxusní kuchyní i terasou

Oba tesaři, Rune i Torkel, se blýskli několika podařenými kousky. Například Rune vyrobil velký čtvercový jídelní stůl s dubovou deskou ze dvou částí (150×150 cm), kterou upravil dekoračním voskem. Vymyslel také skládací žebřík, který lze použít k výstupu na půdu, kde je prostor pro přespání. Jinak žebřík visí jako dekorace na zdi.

Nadšení manželů bylo veliké, což je nejdůležitější: oni chatu užívají a má dělat radost zejména jim.

Tunel vyhloubený polskými válečnými zajatci se proměnil na skvělou chatu

Halvor Bakke

* 30. října 1970

Je norskou televizní osobností a expertem na interiérový design. Svou profesní kariéru zahájil jako stevard. Pracoval pro různé společnosti, například i jako redaktor v časopise. Založil a provozuje vlastní designérskou firmu a od roku 2004 vystupuje v různých televizních pořadech. Jeden z nich má v překladu opravdu zajímavý název: „Norská nejošklivější místnost“.

Designér spolupracuje s celou řadou firem a výrobců, od doplňků, nábytku, textilu, koberců či podlah, ale vytvořil dokonce i vlastní „bublinky“, šampaňské a růžové víno pro Provence Viner.

Je designérem značky Signature Collection by Halvor Bakke, pro interiérový řetězec Bohus – Signature Collection. Ten nabízí vše, co potřebujete pro obývací pokoj, ložnici, jídelnu i venkovní prostory. Zabývá se zejména navrhováním interiérových prvků, které se vejdou do všech norských domácností, a dokonce jezdí do továren v Indii, aby zajistil kvalitu výroby.

Ve spolupráci se společností Fraxx vytvořil kurz interiérového designu, kde ukazuje, jak si můžete svůj domov upravit sami. Společně se svou sestrou Ingunn Anvik připravil i kurz pro zahradníky. Dozvíte se tam tipy a triky, co můžete dělat na vlastní zahradě.

Z bývalého starého skladu vznikla stylová chata s obří terasou

O seriálu

Seriál má v norštině název Eventyrlig Oppussing, což lze přeložit jako dobrodružné zlepšení domova. Do každé série se hlásí tisíce lidí, ale jen málokdo uspěje: pro výběr je důležité, aby se proměna stihla do šesti dnů a byla něčím zvláštní, staré dřevěné chaty ve špatném stavu tak šanci už nemají. V podmínkách je jasně řečeno, že rekreační dům nesmí být ve špatném stavu: nestavíme, pouze povrchově renovujeme…

V podmínkách pro zařazení případného zájemce do pořadu najdete třeba nutnost zajistit večeře a nocleh pro 12 až 15 lidí, sklad v blízkosti chaty, ale také dopravu materiálu (a to se může hodně prodražit, zejména v případě vrtulníku) i likvidaci odpadků.

Norové však chaty milují, proto je zájemců stále více než dost, jen během dvacátého století bylo v Norsku postaveno víc než 400 tisíc chat a chatiček, mnohé ovšem bez tekoucí vody nebo elektřiny. Což často trvá dodnes, modernizaci nebo nákladným rekonstrukcím brání přírodní podmínky či nedostupnost místa, někdy i přísná nařízení, která se zde dodržují.

Designér Bakke radí, aby pohovka vždy nabízela výhled ven, ne do místnosti.
Chata stojí na břehu jezera Langvatnet v kraji, který proslul těžbou rudy. Práce v dole byly zastavené v roce 1991, finančně se už těžba nevyplácela.
Interiér zaplnil designér Bakke spoustou dekorací. Místo vycpaných ptáků použil raději fotografie.
Strop dostal černou matnou barvu, tmavá je i nová plovoucí podlaha.
27 fotografií
