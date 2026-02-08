Chata po dědečkovi se proměnila v bílou krásku s luxusní kuchyní i terasou

Alena Řezníčková
Díky, dědo! To by mohli pravidelně opakovat bratři, kteří zdědili chatu z roku 1949. Postavil ji jejich dědeček a oni oba dva zde trávili každé prázdniny několik týdnů. O chatu se pečlivě starají, je ve velmi dobrém stavu, ale mladí muži by si už přáli modernější styl. To byl úkol pro designéra Halvora Bakkeho a jeho tesaře.

Na svém vlastním malém „poloostrově“ na Levangshalvøya leží malebný a idylický Portør, součást národního norského parku Jomfruland. Chata z roku 1949 zde stojí na nádherném idylickém místě, s vlastní písečnou pláží.

Designér Halvor Bakke v této sérii opět překvapil. I ve druhém díle už desáté řady seriálu Norské domy snů se odvážně vrhl na světlé barvy, a to jak v exteriéru, tak i v interiéru. Klasickou falunskou červeň na fasádě (toto označení dostala barva podle červeného pigmentu z Falunských měděných dolů nedaleko Falunu) nahradila čistá bílá.

Díly desáté řady Norských domů snů můžete sledovat na Prima Zoom od 1. února vždy v neděli od 20:00, reprízy pak každou středu od 9:30.

Zázrak: při proměně starého statku designér akceptoval žlutou barvu

Když se vybourá příčka

Zásadní změnu prodělala dispozice. Přitom stačilo vybourat jednu menší příčku a propojit maličkou kuchyň s dalším obytným prostorem. Ten prosvětlila dvě nová velká okna vedle dveří na terasu, ale také bílé palubky na stropě. Stěny dostaly barvu světlého písku. Svou roli sehrály i LED pásky u stropu.

„Říkají mi pán Ledka,“ smál se Halvor Bakke, když vítal své pomocníky od elektrikářské firmy. Rád přenechal i většinu natěračských prací na dalších odbornících. Právě přesun velké části prací na specializované firmy odlišuje novou řadu od předchozích.

Své si však samozřejmě odpracovali tesaři, nováček desáté série Rune Strandenes a již mnohokrát „osvědčený“ Torkel Gjerset. První z nich opět připravil pro diváky jednoduchý návod na výrobu květníků, které zaplnily terasu a její okolí.

Halvor přidal venkovní sprchu, kde bylo nutné připravit podklad. Padlo na něj hned 96 menších pytlů s oblázky… Skládací paraván, který zaručuje soukromí, vyrobil opět Rune, stejně jako lehátko s pergolou, které se ukrývá za živým plotem z buků.

Víc než 300 let stará chata se konečně dočkala koupelny i pořádné kuchyně

Halvor Bakke

* 30. října 1970

Je norskou televizní osobností a expertem na interiérový design. Svou profesní kariéru zahájil jako stevard. Pracoval pro různé společnosti, například i jako redaktor v časopise. Založil a provozuje vlastní designérskou firmu a od roku 2004 vystupuje v různých televizních pořadech. Jeden z nich má v překladu opravdu zajímavý název: „Norská nejošklivější místnost“.

Designér spolupracuje s celou řadou firem a výrobců, od doplňků, nábytku, textilu, koberců či podlah, ale vytvořil dokonce i vlastní „bublinky“, šampaňské a růžové víno pro Provence Viner.

Je designérem značky Signature Collection by Halvor Bakke, pro interiérový řetězec Bohus – Signature Collection. Ten nabízí vše, co potřebujete pro obývací pokoj, ložnici, jídelnu i venkovní prostory. Zabývá se zejména navrhováním interiérových prvků, které se vejdou do všech norských domácností, a dokonce jezdí do továren v Indii, aby zajistil kvalitu výroby.

Ve spolupráci se společností Fraxx vytvořil kurz interiérového designu, kde ukazuje, jak si můžete svůj domov upravit sami. Společně se svou sestrou Ingunn Anvik připravil i kurz pro zahradníky. Dozvíte se tam tipy a triky, co můžete dělat na vlastní zahradě.

Bílá barva fasády chatu rozzářila.
Původní chata
Původní chata v typické „norské“ barevnosti
Zastřešená terasa je velkým bonusem chaty.
39 fotografií

O seriálu

Seriál má v norštině název Eventyrlig Oppussing, což lze přeložit jako dobrodružné zlepšení domova. Do každé série se hlásí tisíce lidí, ale jen málokdo uspěje: pro výběr je důležité, aby se proměna stihla do šesti dnů a byla něčím zvláštní, staré dřevěné chaty ve špatném stavu tak šanci už nemají. V podmínkách je jasně řečeno, že rekreační dům nesmí být ve špatném stavu: nestavíme, pouze povrchově renovujeme…

V podmínkách pro zařazení případného zájemce do pořadu najdete třeba nutnost zajistit večeře a nocleh pro 12 až 15 lidí, sklad v blízkosti chaty, ale také dopravu materiálu (a to se může hodně prodražit, zejména v případě vrtulníku) i likvidaci odpadků.

Norové však chaty milují, proto je zájemců stále více než dost, jen během dvacátého století bylo v Norsku postaveno víc než čtyři sta tisíc chat a chatiček, mnohé ovšem bez tekoucí vody nebo elektřiny. Což často trvá dodnes, modernizaci nebo nákladným rekonstrukcím brání přírodní podmínky či nedostupnost místa, někdy i přísná nařízení, která se zde dodržují.

Vstoupit do diskuse

Nejčtenější

K myslivně nebyly klíče, tak vlezli dovnitř oknem. Konečně našli tu pravou

Chalupa byla dlouho neobývaná a díky tomu si zachovala většinu původních prvků.

Do Jeseníků jsme s manželem jezdili řadu let. Nejprve sami, později i s dětmi. Milujeme hory a kouzlo starých chalup. Často jsme si říkali, že jednou bychom takovou chtěli. Postupem času jsem začala...

Rodina zachránila kouzelný dům na náměstí. A oživila tak městečko na Vysočině

Za projektem stojí architekt Matěj Šebek ze studia matěj šebek architekti....

Rekonstrukce zchátralého měšťanského stavení na náměstí v Kamenici nad Lipou vytvořila vícevrstvý dům pro bydlení, práci i komunitu, který pomáhá oživit malé městečko na Vysočině. Za projektem stojí...

Postavili si moderní roubenku. Bylo to nejlepší rozhodnutí, jaké mohli udělat

Velkorysý společný obývací prostor otevřený do krovu si manželé přáli od...

Olda s Petrou žili s dětmi v prostorném bytě, kde jim nic zásadního nechybělo. Snad jen klid venkova a vlastní zahrada. Pozemek v nedaleké vesnici sice měli, ale jezdili tam jen otrhat švestky. Navíc...

Vila v Praze vzdává hold funkcionalismu, vzala si z něj to nejlepší

Architektonické řešení stavby čerpá z tradice funkcionalistických vil u nás

Respekt k charakteru dané vilové čtvrti, to je novostavba v Praze 6, která byla postavena na místě původního domu. Ten byl už ve špatném technickém stavu a svým dispozičním řešením nevyhovoval...

Skvělý dům ve tvaru kostky šetří energii, má dokonce i zahradu na střeše

Pohled na dům z ulice

Někdy je všechno jinak. Nejdříve investoři čekali, až bude mít studio luni čas na jejich zakázku. Jenže krátce po dokončení domu se rozhodli z osobních důvodů z Prahy odstěhovat a nadstandardní...

Chata po dědečkovi se proměnila v bílou krásku s luxusní kuchyní i terasou

Bílá barva fasády chatu rozzářila.

Díky, dědo! To by mohli pravidelně opakovat bratři, kteří zdědili chatu z roku 1949. Postavil ji jejich dědeček a oni oba dva zde trávili každé prázdniny několik týdnů. O chatu se pečlivě starají, je...

8. února 2026

Filmy v LA se začaly natáčet ve stodolách a skladech. Podívejte se

První filmová studia vznikala v Los Angeles v přestavěných stodolách a...

První filmová studia vznikala v Los Angeles v přestavěných stodolách a skladech. Začátky ovlivňovala malá citlivost filmové suroviny, proto mělo přednost natáčení pod širým nebem. Teprve časem...

7. února 2026

Poruba není jen sídliště. Socialistický realismus tu dostal velkolepou podobu

Ikonický porubský Oblouk po dokončení. Prvních 118 bytových jednotek bylo...

Na zelené louce kus od Ostravy vzniklo v polovině minulého století sídliště pro více než 60 000 obyvatel. Poruba měla zprvu staré město nahradit, stala se ale jeho součástí. Dnes jde o jednu z...

6. února 2026

Soused si na terasu dal káď na otužování, která váží 650 kilo. Máme obavy, že se zřítí

Premium
Terasa, balkon či lodžie jsou z konstrukčního hlediska navrhovány na určité...

Bydlím v bytovém domě, každý byt má buď balkon, lodžii, někteří i terasu. Soused s terasou si na ni umístil ochlazovací káď. Věnuje se populárnímu otužování. Ochlazovací káď, která je naplněná vodou...

6. února 2026

Vila v Praze vzdává hold funkcionalismu, vzala si z něj to nejlepší

Architektonické řešení stavby čerpá z tradice funkcionalistických vil u nás

Respekt k charakteru dané vilové čtvrti, to je novostavba v Praze 6, která byla postavena na místě původního domu. Ten byl už ve špatném technickém stavu a svým dispozičním řešením nevyhovoval...

6. února 2026

Postavili si moderní roubenku. Bylo to nejlepší rozhodnutí, jaké mohli udělat

Velkorysý společný obývací prostor otevřený do krovu si manželé přáli od...

Olda s Petrou žili s dětmi v prostorném bytě, kde jim nic zásadního nechybělo. Snad jen klid venkova a vlastní zahrada. Pozemek v nedaleké vesnici sice měli, ale jezdili tam jen otrhat švestky. Navíc...

5. února 2026

Pod klasickou sedlovou střechou domu se skrývá záplava travertinu

Rezidence se rozkládá na ploše 325 metrů čtverečních ve dvou podlažích a...

Rezidence Westminster v torontské čtvrti High Park-Swansea je moderní reinterpretací tradičních edwardiánských domů se sedlovou střechou. Studio Batay-Csorba Architects vytvořilo i působivý interiér,...

5. února 2026

Cílí na nejkomplikovanější místo v Česku. Architekt o budově Vltavské filharmonie

Premium
Český architekt Jan Magasanik pracuje v dánském studiu Bjarke Ingels Group již...

Do Kodaně odešel původně na tříměsíční stáž – vyzkoušet si, jaké je dělat architekturu ve světoznámém studiu. A už tam zůstal. Architekt Jan Magasanik má Dánsko za svůj druhý domov, ve studiu Bjarke...

4. února 2026

K myslivně nebyly klíče, tak vlezli dovnitř oknem. Konečně našli tu pravou

Chalupa byla dlouho neobývaná a díky tomu si zachovala většinu původních prvků.

Do Jeseníků jsme s manželem jezdili řadu let. Nejprve sami, později i s dětmi. Milujeme hory a kouzlo starých chalup. Často jsme si říkali, že jednou bychom takovou chtěli. Postupem času jsem začala...

4. února 2026

Křesla, jejichž cena stále stoupá. Nemáte doma třeba kousky od Halabaly?

Křeslo Cissy se vyrábí ve variantách s vysokým i nízkým opěradlem a podnožkou.

Řada lidí asi hořce zaplakala, když uviděla v nabídce některých prodejců například zrestaurované křeslo H269 od Jindřicha Halabaly za 68 tisíc (na zahraničních webech i za více než sto tisíc), které...

4. února 2026

Hasička přišla o dům, tak si opravila rozpadlou loď. Je to můj ráj, říká

Britka Eleanor Sutcliffová si po bolavém rozchodu nemohla dovolit v anglickém...

Britka Eleanor Sutcliffová si po bolavém rozchodu nemohla dovolit v anglickém Birminghamu vlastní byt, a tak zvolila zdánlivě provizorní a velmi nečekané řešení. Pořídila si starý rozpadlý hausbót,...

3. února 2026

Skvělý dům ve tvaru kostky šetří energii, má dokonce i zahradu na střeše

Pohled na dům z ulice

Někdy je všechno jinak. Nejdříve investoři čekali, až bude mít studio luni čas na jejich zakázku. Jenže krátce po dokončení domu se rozhodli z osobních důvodů z Prahy odstěhovat a nadstandardní...

3. února 2026

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.