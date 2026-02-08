Na svém vlastním malém „poloostrově“ na Levangshalvøya leží malebný a idylický Portør, součást národního norského parku Jomfruland. Chata z roku 1949 zde stojí na nádherném idylickém místě, s vlastní písečnou pláží.
Designér Halvor Bakke v této sérii opět překvapil. I ve druhém díle už desáté řady seriálu Norské domy snů se odvážně vrhl na světlé barvy, a to jak v exteriéru, tak i v interiéru. Klasickou falunskou červeň na fasádě (toto označení dostala barva podle červeného pigmentu z Falunských měděných dolů nedaleko Falunu) nahradila čistá bílá.
Díly desáté řady Norských domů snů můžete sledovat na Prima Zoom od 1. února vždy v neděli od 20:00, reprízy pak každou středu od 9:30.
Zázrak: při proměně starého statku designér akceptoval žlutou barvu
Když se vybourá příčka
Zásadní změnu prodělala dispozice. Přitom stačilo vybourat jednu menší příčku a propojit maličkou kuchyň s dalším obytným prostorem. Ten prosvětlila dvě nová velká okna vedle dveří na terasu, ale také bílé palubky na stropě. Stěny dostaly barvu světlého písku. Svou roli sehrály i LED pásky u stropu.
„Říkají mi pán Ledka,“ smál se Halvor Bakke, když vítal své pomocníky od elektrikářské firmy. Rád přenechal i většinu natěračských prací na dalších odbornících. Právě přesun velké části prací na specializované firmy odlišuje novou řadu od předchozích.
Své si však samozřejmě odpracovali tesaři, nováček desáté série Rune Strandenes a již mnohokrát „osvědčený“ Torkel Gjerset. První z nich opět připravil pro diváky jednoduchý návod na výrobu květníků, které zaplnily terasu a její okolí.
Halvor přidal venkovní sprchu, kde bylo nutné připravit podklad. Padlo na něj hned 96 menších pytlů s oblázky… Skládací paraván, který zaručuje soukromí, vyrobil opět Rune, stejně jako lehátko s pergolou, které se ukrývá za živým plotem z buků.
Víc než 300 let stará chata se konečně dočkala koupelny i pořádné kuchyně
Halvor Bakke
* 30. října 1970
Je norskou televizní osobností a expertem na interiérový design. Svou profesní kariéru zahájil jako stevard. Pracoval pro různé společnosti, například i jako redaktor v časopise. Založil a provozuje vlastní designérskou firmu a od roku 2004 vystupuje v různých televizních pořadech. Jeden z nich má v překladu opravdu zajímavý název: „Norská nejošklivější místnost“.
Designér spolupracuje s celou řadou firem a výrobců, od doplňků, nábytku, textilu, koberců či podlah, ale vytvořil dokonce i vlastní „bublinky“, šampaňské a růžové víno pro Provence Viner.
Je designérem značky Signature Collection by Halvor Bakke, pro interiérový řetězec Bohus – Signature Collection. Ten nabízí vše, co potřebujete pro obývací pokoj, ložnici, jídelnu i venkovní prostory. Zabývá se zejména navrhováním interiérových prvků, které se vejdou do všech norských domácností, a dokonce jezdí do továren v Indii, aby zajistil kvalitu výroby.
Ve spolupráci se společností Fraxx vytvořil kurz interiérového designu, kde ukazuje, jak si můžete svůj domov upravit sami. Společně se svou sestrou Ingunn Anvik připravil i kurz pro zahradníky. Dozvíte se tam tipy a triky, co můžete dělat na vlastní zahradě.
O seriálu
Seriál má v norštině název Eventyrlig Oppussing, což lze přeložit jako dobrodružné zlepšení domova. Do každé série se hlásí tisíce lidí, ale jen málokdo uspěje: pro výběr je důležité, aby se proměna stihla do šesti dnů a byla něčím zvláštní, staré dřevěné chaty ve špatném stavu tak šanci už nemají. V podmínkách je jasně řečeno, že rekreační dům nesmí být ve špatném stavu: nestavíme, pouze povrchově renovujeme…
V podmínkách pro zařazení případného zájemce do pořadu najdete třeba nutnost zajistit večeře a nocleh pro 12 až 15 lidí, sklad v blízkosti chaty, ale také dopravu materiálu (a to se může hodně prodražit, zejména v případě vrtulníku) i likvidaci odpadků.
Norové však chaty milují, proto je zájemců stále více než dost, jen během dvacátého století bylo v Norsku postaveno víc než čtyři sta tisíc chat a chatiček, mnohé ovšem bez tekoucí vody nebo elektřiny. Což často trvá dodnes, modernizaci nebo nákladným rekonstrukcím brání přírodní podmínky či nedostupnost místa, někdy i přísná nařízení, která se zde dodržují.