Z bývalého starého skladu vznikla stylová chata s obří terasou

Alena Řezníčková
Prapůvodně to byla rybářská základna, pak dlouho jen sklad. V 90. letech ji majitel předělal na chatu pro své čtyři ratolesti, ale upřímně: stále vypadala jako sklad. Teď se konečně proměnila zvenčí i uvnitř.

Chata na jednom z ostrovů norského souostroví Lofoty čekala dlouho na „slušnou“ podobu. Léta totiž vypadala jako sklad někde u dálnice, a skladem také řadu let byla. Designér Halvor Bakke a jeho tesaři Gustav a Rune tak tady měli docela usnadněnou práci: každý zásah zde totiž mohl přinést jen pozitivní změnu.

Halvor Bakke si v desáté řadě Norských domů snů opět usnadnil práci. Specializované firma zde ještě před příjezdem jeho týmu dokončila novou fasádu a vyměnila i střešní krytinu. Místo oprýskaného bílého obložení se do zdejší krajiny rozhodně lépe hodí fasáda z bezúdržbových smrkových latí.

Díly desáté řady Norských domů snů můžete sledovat na Prima Zoom od 1. února vždy v neděli od 20:00, reprízy pak každou středu od 9:30.

Proměna chaty slepené jako vlaštovčí hnízda rozplakala dědečka rodiny

Místa až příliš

Přízemí sloužilo dlouhá léta jen jako sklad a obchod, proto je nechal Halvor Bakke přepažit smrkovým obkladem, aby mohla vzniknout útulná „klubovna“ pro rodinu. Velký stůl je ze starých prken ze staré ruiny, která Halvor dostal zdarma od majitelky nedaleké farmy. Nad stůl nebyl nutný ani lustr, postačilo zavěšené prkno a svíčky. Staré šedé dřevo skvěle doplnilo podlahu z břidlice.

V patře se velký bytný prostor proměnil na útulnou jídelnu i s pohovkou a hlavně krbem na dřevo obloženým bílými dlaždicemi. A také s novou dubovou podlahou a stěnami zakrytými panely, které Halvor polepil, v posledních dílech již tradičně, tapetami.

Pýchou pro majitele je teď i kuchyň vybavená všemi potřebnými spotřebiči včetně myčky, což nadchlo hlavně maminku čtyř dětí, které jsou dnes již ve středním věku a mají vlastní rodiny, ale na maminčinu „kuchyň“ nedají dopustit.

Tunel vyhloubený polskými válečnými zajatci se proměnil na skvělou chatu

Halvor Bakke

* 30. října 1970

Je norskou televizní osobností a expertem na interiérový design. Svou profesní kariéru zahájil jako stevard. Pracoval pro různé společnosti, například i jako redaktor v časopise. Založil a provozuje vlastní designérskou firmu a od roku 2004 vystupuje v různých televizních pořadech. Jeden z nich má v překladu opravdu zajímavý název: „Norská nejošklivější místnost“.

Designér spolupracuje s celou řadou firem a výrobců, od doplňků, nábytku, textilu, koberců či podlah, ale vytvořil dokonce i vlastní „bublinky“, šampaňské a růžové víno pro Provence Viner.

Je designérem značky Signature Collection by Halvor Bakke, pro interiérový řetězec Bohus – Signature Collection. Ten nabízí vše, co potřebujete pro obývací pokoj, ložnici, jídelnu i venkovní prostory. Zabývá se zejména navrhováním interiérových prvků, které se vejdou do všech norských domácností, a dokonce jezdí do továren v Indii, aby zajistil kvalitu výroby.

Ve spolupráci se společností Fraxx vytvořil kurz interiérového designu, kde ukazuje, jak si můžete svůj domov upravit sami. Společně se svou sestrou Ingunn Anvik připravil i kurz pro zahradníky. Dozvíte se tam tipy a triky, co můžete dělat na vlastní zahradě.

Chata po dědečkovi se proměnila v bílou krásku s luxusní kuchyní i terasou

O seriálu

Seriál má v norštině název Eventyrlig Oppussing, což lze přeložit jako dobrodružné zlepšení domova. Do každé série se hlásí tisíce lidí, ale jen málokdo uspěje: pro výběr je důležité, aby se proměna stihla do šesti dnů a byla něčím zvláštní, staré dřevěné chaty ve špatném stavu tak šanci už nemají. V podmínkách je jasně řečeno, že rekreační dům nesmí být ve špatném stavu: nestavíme, pouze povrchově renovujeme…

V podmínkách pro zařazení případného zájemce do pořadu najdete třeba nutnost zajistit večeře a nocleh pro 12 až 15 lidí, sklad v blízkosti chaty, ale také dopravu materiálu (a to se může hodně prodražit, zejména v případě vrtulníku) i likvidaci odpadků.

Norové však chaty milují, proto je zájemců stále více než dost, jen během dvacátého století bylo v Norsku postaveno víc než 400 tisíc chat a chatiček, mnohé ovšem bez tekoucí vody nebo elektřiny. Což často trvá dodnes, modernizaci nebo nákladným rekonstrukcím brání přírodní podmínky či nedostupnost místa, někdy i přísná nařízení, která se zde dodržují.

Z bývalého starého skladu vznikla stylová chata s obří terasou

