Proměna chaty slepené jako vlaštovčí hnízda rozplakala dědečka rodiny

Alena Řezníčková
Chatu na ostrově Hitra začala rodina stavět v roce 1967. Pak časem přistavěla další část, jako když se k sobě lepí vlaštovčí hnízda. A tak to pokračovalo dál. Každý díl vypadal jinak, i zařízení byla jedna velká směska. To měl konečně změnit tým Halvora Bakkeho.

„Je to taková zmatená chata,“ zhodnotil stavbu designér Bakke, kterého také nenadchla ostrá zelená barva na několika stěnách, „dílo“ tety, jak tvrdila rodina.

Proměna probíhala v tradičních kolejích: Halvor měl patronát nad venkovním nátěrem chaty, kdy se tmavá barva proměnila v teplou šedou, lépe odpovídající přímořskému umístění stavby.

Tunel vyhloubený polskými válečnými zajatci se proměnil na skvělou chatu

Truhláři Torkel a Rune se zase postarali o výrobu několika speciálních kusů, od stěny na mole chránící před větrem (doplnila ji i lavice a obrovitý stůl) přes speciální skřínku z bambusu pro televizor a Halvorovy dekorace až po dubový konferenční stolek, který Rune upravil chloridem amonným a železnou drátěnkou. Díky tomu dostal stolek krásnou teplou barvu.

Do takové úpravy se však rozhodně nepouštějte v interiéru, i venku byl zápach chemikálie takový, že Halvor raději zbaběle utekl. To ostatně udělal i v okamžiku, kdy se Torkel pustil oscilační pilou do vyřezání otvoru v desce venkovního stolu. Prý mu její zvuk připomíná zubaře.

Chata po dědečkovi se proměnila v bílou krásku s luxusní kuchyní i terasou

Bez specialistů to nejde

Desátá řada Norských domů snů se ani tentokrát neobešla bez dalších řemeslníků, spíš naopak. Torkel totiž musel po pár dnech odjet na svatbu. A tak tu nechyběl truhlář, co smontoval kuchyň, obkladač, který položil dlažbu v zimní zahradě, nebo elektrikářka, která se postarala o osvětlení. Je totiž už pravidlem, že tuto profesi zvládají v jednotlivých dílech nové řady právě ženy. „Jen“ o klimatizaci se postaral řemeslník…

Příchod majitelů, otce a syna, byl dojemný. Doprovázel je totiž i dědeček s chodítkem, kterému se v některých momentech hodně leskly oči. Prý by si rád zkusil prožít život znovu, aby si novou chatu ještě pořádně užil.

Zázrak: při proměně starého statku designér akceptoval žlutou barvu

Halvor Bakke

* 30. října 1970

Je norskou televizní osobností a expertem na interiérový design. Svou profesní kariéru zahájil jako stevard. Pracoval pro různé společnosti, například i jako redaktor v časopise. Založil a provozuje vlastní designérskou firmu a od roku 2004 vystupuje v různých televizních pořadech. Jeden z nich má v překladu opravdu zajímavý název: „Norská nejošklivější místnost“.

Designér spolupracuje s celou řadou firem a výrobců, od doplňků, nábytku, textilu, koberců či podlah, ale vytvořil dokonce i vlastní „bublinky“, šampaňské a růžové víno pro Provence Viner.

Je designérem značky Signature Collection by Halvor Bakke, pro interiérový řetězec Bohus – Signature Collection. Ten nabízí vše, co potřebujete pro obývací pokoj, ložnici, jídelnu i venkovní prostory. Zabývá se zejména navrhováním interiérových prvků, které se vejdou do všech norských domácností, a dokonce jezdí do továren v Indii, aby zajistil kvalitu výroby.

Ve spolupráci se společností Fraxx vytvořil kurz interiérového designu, kde ukazuje, jak si můžete svůj domov upravit sami. Společně se svou sestrou Ingunn Anvik připravil i kurz pro zahradníky. Dozvíte se tam tipy a triky, co můžete dělat na vlastní zahradě.

O seriálu

Seriál má v norštině název Eventyrlig Oppussing, což lze přeložit jako dobrodružné zlepšení domova. Do každé série se hlásí tisíce lidí, ale jen málokdo uspěje: pro výběr je důležité, aby se proměna stihla do šesti dnů a byla něčím zvláštní, staré dřevěné chaty ve špatném stavu tak šanci už nemají. V podmínkách je jasně řečeno, že rekreační dům nesmí být ve špatném stavu: nestavíme, pouze povrchově renovujeme…

V podmínkách pro zařazení případného zájemce do pořadu najdete třeba nutnost zajistit večeře a nocleh pro 12 až 15 lidí, sklad v blízkosti chaty, ale také dopravu materiálu (a to se může hodně prodražit, zejména v případě vrtulníku) i likvidaci odpadků.

Norové však chaty milují, proto je zájemců stále více než dost, jen během dvacátého století bylo v Norsku postaveno víc než 400 tisíc chat a chatiček, mnohé ovšem bez tekoucí vody nebo elektřiny. Což často trvá dodnes, modernizaci nebo nákladným rekonstrukcím brání přírodní podmínky či nedostupnost místa, někdy i přísná nařízení, která se zde dodržují.

V jídelně zůstaly stojací hodiny z 18. století, rodinná chlouba.
Původní vzhled chaty
Původní tmavou barvu chaty odpovídající spíše horskému prostředí nahradil Halvor Bakke světlou, lépe ladící s umístěním na ostrově.
Původní hlavní obytný prostor chaty
Proměna chaty slepené jako vlaštovčí hnízda rozplakala dědečka rodiny

