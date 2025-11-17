Víc než 300 let stará chata se konečně dočkala koupelny i pořádné kuchyně

Alena Řezníčková
V horské vesnici Vingelen najdete salaš, která zde stojí už přes tři sta let. Dřív sloužila jako farma, dnes ji rodina používá jen jako chatu pro rekreaci. O proměnu salaše plné historie rodina požádala designéra Halvora Bakkeho a jeho tým.

Chata patřila léta širší rodině, která také provozovala starou farmu. Jenže nastal čas, aby nová generace převzala vedení. Okolní příroda je opravdu krásná, i když drsná, Vingelen patří k prvním místům, kde v Norsku napadne sníh. A právě tady se odehrál závěrečný, osmý díl deváté řady seriálu Eventyrlig Oppussing.

Chata měla velký potenciál díky vzdušným pokojům a krásné lokalitě. Před rekonstrukcí však spíš připomínala táborovou školu, třeba i kvůli ložnici s palandami pro osm lidí.

Při proměně chaty na Špicberkách museli designéry hlídat bodyguardi s puškou

Citlivě k historii i místu

Ve staré budově najdete spoustu památek na předchozí generace, třeba dřevěné misky, na jejichž spodním dně se skví datum 1799. Staré trámy a srubové stěny se staly základem pro volbu stylu.

Halvor se rozhodl zaměřit se na přírodní materiály, jako je vlna, sisal, dřevo a podobně. Chtěl také zachovat staré poklady, třeba dvě staré zelené a červené skříně, které ovlivnily zbytek barevného schématu v chatě. Obě barvy se zopakovaly na textiliích i dalším vybavení interiéru.

Obývací pokoj získal nové velké okno, jímž lze obdivovat okolní přírodu. Starou rohovou sedačku a těžký hranatý stolek nahradily dvě menší rovné pohovky umístěné proti sobě a stolek Muran, který lze snadno přemisťovat. Velký koberec místnost skvěle zatepluje.

Původně bílý krb se barevně sjednotil s břidlicově šedivými rámy oken. Z obývacího pokoje lze pokračovat do jídelny, kam Ole vyrobil jídelní stůl a lavice ze starého dřeva, dřív použitého na stavbu lodí. Halvor doplnil rustikální lavice ovčí kůží a krásnými dekorativními polštáři.

Tři chaty v chladném Norsku dostaly odpočinkový prostor jako na Bali

Konečně pořádná kuchyň i sprcha

V prostoru bývalé předsíně, která sloužila i jako příležitostná kuchyňka, teď mají majitelé plnohodnotnou velkou kuchyň včetně trouby, varné desky, plynové chladničky a kuchyňské baterie nabízející i vařící vodu.

V předsíni majitelé plánovali léta sprchu, ale k realizaci nikdy nedošlo. Až nyní. Torkel vytvořil příčku, která rozdělila původní ložnici na koupelnu a ložnici s dvoulůžkem. Sprchový kout rodinu samozřejmě nadchl, ale o nic menší radost jim udělal i rodinný pokoj s postelí pro rodiče a atypickými palandami pro tři děti.

Ole opět použil staré dřevo, což je jeho oblíbený přístup, ale hlavně vymyslel malá tajná dvířka u jednoho lůžka, jimiž mohou malé děti prolézt rodnou do jídelny. Dvířka mohou posloužit i jako podávací okénko.

Ložnice totiž přišla o dveře vedoucí do jídelny, dostala proto nové dveře vedoucí přímo ven. V zimě tak děti nemusí běhat do chaty přes dvorek.

Chata se špatnou dispozicí má nový interiér i schodiště, majitelé jásají

Halvor Bakke

* 30. října 1970

Je norskou televizní osobností a expertem na interiérový design. Svou profesní kariéru zahájil jako stevard. Pracoval pro různé společnosti, například i jako redaktor v časopise. Založil a provozuje vlastní designérskou firmu a od roku 2004 vystupuje v různých televizních pořadech. Jeden z nich má v překladu opravdu zajímavý název: „Norská nejošklivější místnost“.

Designér spolupracuje s celou řadou firem a výrobců, od doplňků, nábytku, textilu, koberců či podlah, ale vytvořil dokonce i vlastní „bublinky“, šampaňské a růžové víno pro Provence Viner.

Je designérem značky Signature Collection by Halvor Bakke, pro interiérový řetězec Bohus – Signature Collection. Ten nabízí vše, co potřebujete pro obývací pokoj, ložnici, jídelnu i venkovní prostory. Zabývá se zejména navrhováním interiérových prvků, které se vejdou do všech norských domácností, a dokonce jezdí do továren v Indii, aby zajistil kvalitu výroby.

Ve spolupráci se společností Fraxx vytvořil kurz interiérového designu, kde ukazuje, jak si můžete svůj domov upravit sami. Společně se svou sestrou Ingunn Anvik připravil i kurz pro zahradníky. Dozvíte se tam tipy a triky, co můžete dělat na vlastní zahradě.

Jídelna se stolem ze starého dřeva z norské borovice, který vyrobil Ole. Za stolem vzadu jsou „tajná“ dvířka do ložnice.

O seriálu

Seriál má v norštině název Eventyrlig Oppussing, což lze přeložit jako dobrodružné zlepšení domova. Do každé série (v Norsku jich bylo natočeno už 11) se hlásí tisíce lidí, ale jen málokdo uspěje: pro výběr je důležité, aby se proměna stihla do šesti dnů a byla něčím zvláštní, staré dřevěné chaty ve špatném stavu tak šanci už nemají. V podmínkách je jasně řečeno, že rekreační dům nesmí být ve špatném stavu: nestavíme, pouze povrchově renovujeme…

Na kameře další řemeslníky sice moc neuvidíte, ale v podmínkách pro zařazení případného zájemce do pořadu najdete třeba nutnost zajistit večeře a nocleh pro 12 až 15 lidí, sklad v blízkosti chaty, ale také dopravu materiálu (a to se může hodně prodražit, zejména v případě vrtulníku) i likvidaci odpadků.

Norové však chaty milují, proto je zájemců stále více než dost, jen během dvacátého století bylo v Norsku postaveno víc než čtyři sta tisíc chat a chatiček, mnohé ovšem bez tekoucí vody nebo elektřiny. Což často trvá dodnes, modernizaci nebo nákladným rekonstrukcím brání přírodní podmínky či nedostupnost místa, někdy i přísná nařízení, která se zde dodržují.

Díly deváté řady Norských domů snů jste mohli sledovat na Prima Zoom od 28. září vždy v neděli od 20:00, reprízy pak každou středu od 8:55.

Salaš najdete v horské vesnici Vingelen, je obklopena krásnou přírodou.
Salaš patří rodině už řadu generací, stojí zde více než 300 let.
Původní obývací pokoj
Původní obývací pokoj
29 fotografií
Vstoupit do diskuse (1 příspěvek)

