Chata patřila léta širší rodině, která také provozovala starou farmu. Jenže nastal čas, aby nová generace převzala vedení. Okolní příroda je opravdu krásná, i když drsná, Vingelen patří k prvním místům, kde v Norsku napadne sníh. A právě tady se odehrál závěrečný, osmý díl deváté řady seriálu Eventyrlig Oppussing.
Chata měla velký potenciál díky vzdušným pokojům a krásné lokalitě. Před rekonstrukcí však spíš připomínala táborovou školu, třeba i kvůli ložnici s palandami pro osm lidí.
|
Při proměně chaty na Špicberkách museli designéry hlídat bodyguardi s puškou
Citlivě k historii i místu
Ve staré budově najdete spoustu památek na předchozí generace, třeba dřevěné misky, na jejichž spodním dně se skví datum 1799. Staré trámy a srubové stěny se staly základem pro volbu stylu.
Halvor se rozhodl zaměřit se na přírodní materiály, jako je vlna, sisal, dřevo a podobně. Chtěl také zachovat staré poklady, třeba dvě staré zelené a červené skříně, které ovlivnily zbytek barevného schématu v chatě. Obě barvy se zopakovaly na textiliích i dalším vybavení interiéru.
Obývací pokoj získal nové velké okno, jímž lze obdivovat okolní přírodu. Starou rohovou sedačku a těžký hranatý stolek nahradily dvě menší rovné pohovky umístěné proti sobě a stolek Muran, který lze snadno přemisťovat. Velký koberec místnost skvěle zatepluje.
Původně bílý krb se barevně sjednotil s břidlicově šedivými rámy oken. Z obývacího pokoje lze pokračovat do jídelny, kam Ole vyrobil jídelní stůl a lavice ze starého dřeva, dřív použitého na stavbu lodí. Halvor doplnil rustikální lavice ovčí kůží a krásnými dekorativními polštáři.
|
Tři chaty v chladném Norsku dostaly odpočinkový prostor jako na Bali
Konečně pořádná kuchyň i sprcha
V prostoru bývalé předsíně, která sloužila i jako příležitostná kuchyňka, teď mají majitelé plnohodnotnou velkou kuchyň včetně trouby, varné desky, plynové chladničky a kuchyňské baterie nabízející i vařící vodu.
V předsíni majitelé plánovali léta sprchu, ale k realizaci nikdy nedošlo. Až nyní. Torkel vytvořil příčku, která rozdělila původní ložnici na koupelnu a ložnici s dvoulůžkem. Sprchový kout rodinu samozřejmě nadchl, ale o nic menší radost jim udělal i rodinný pokoj s postelí pro rodiče a atypickými palandami pro tři děti.
Ole opět použil staré dřevo, což je jeho oblíbený přístup, ale hlavně vymyslel malá tajná dvířka u jednoho lůžka, jimiž mohou malé děti prolézt rodnou do jídelny. Dvířka mohou posloužit i jako podávací okénko.
Ložnice totiž přišla o dveře vedoucí do jídelny, dostala proto nové dveře vedoucí přímo ven. V zimě tak děti nemusí běhat do chaty přes dvorek.
|
Chata se špatnou dispozicí má nový interiér i schodiště, majitelé jásají
Halvor Bakke
* 30. října 1970
Je norskou televizní osobností a expertem na interiérový design. Svou profesní kariéru zahájil jako stevard. Pracoval pro různé společnosti, například i jako redaktor v časopise. Založil a provozuje vlastní designérskou firmu a od roku 2004 vystupuje v různých televizních pořadech. Jeden z nich má v překladu opravdu zajímavý název: „Norská nejošklivější místnost“.
Designér spolupracuje s celou řadou firem a výrobců, od doplňků, nábytku, textilu, koberců či podlah, ale vytvořil dokonce i vlastní „bublinky“, šampaňské a růžové víno pro Provence Viner.
Je designérem značky Signature Collection by Halvor Bakke, pro interiérový řetězec Bohus – Signature Collection. Ten nabízí vše, co potřebujete pro obývací pokoj, ložnici, jídelnu i venkovní prostory. Zabývá se zejména navrhováním interiérových prvků, které se vejdou do všech norských domácností, a dokonce jezdí do továren v Indii, aby zajistil kvalitu výroby.
Ve spolupráci se společností Fraxx vytvořil kurz interiérového designu, kde ukazuje, jak si můžete svůj domov upravit sami. Společně se svou sestrou Ingunn Anvik připravil i kurz pro zahradníky. Dozvíte se tam tipy a triky, co můžete dělat na vlastní zahradě.
O seriálu
Seriál má v norštině název Eventyrlig Oppussing, což lze přeložit jako dobrodružné zlepšení domova. Do každé série (v Norsku jich bylo natočeno už 11) se hlásí tisíce lidí, ale jen málokdo uspěje: pro výběr je důležité, aby se proměna stihla do šesti dnů a byla něčím zvláštní, staré dřevěné chaty ve špatném stavu tak šanci už nemají. V podmínkách je jasně řečeno, že rekreační dům nesmí být ve špatném stavu: nestavíme, pouze povrchově renovujeme…
Na kameře další řemeslníky sice moc neuvidíte, ale v podmínkách pro zařazení případného zájemce do pořadu najdete třeba nutnost zajistit večeře a nocleh pro 12 až 15 lidí, sklad v blízkosti chaty, ale také dopravu materiálu (a to se může hodně prodražit, zejména v případě vrtulníku) i likvidaci odpadků.
Norové však chaty milují, proto je zájemců stále více než dost, jen během dvacátého století bylo v Norsku postaveno víc než čtyři sta tisíc chat a chatiček, mnohé ovšem bez tekoucí vody nebo elektřiny. Což často trvá dodnes, modernizaci nebo nákladným rekonstrukcím brání přírodní podmínky či nedostupnost místa, někdy i přísná nařízení, která se zde dodržují.
Díly deváté řady Norských domů snů jste mohli sledovat na Prima Zoom od 28. září vždy v neděli od 20:00, reprízy pak každou středu od 8:55.