Chata v přírodní rezervaci měla spoustu omezení, největším problémem však byla její dispozice se spoustou kamrlíků a nemilosrdným „zubem času“. Vždyť jí dědeček postavil už v roce 1936! Osm vnoučat se o chatu poctivě stará a střídá se v ní, ale přece jen by si rádi dopřáli nějakou změnu.

Chatu na pobřeží poloostrova mezi Oslofjordem a Drammensfjordem nedaleko vesnice Hurum rodina miluje. I proto se přihlásili do slavného skandinávského pořadu Norské domy snů. Designér Halvor Bakke si do čtvrtého dílu seriálu přivedl na pomoc své tradiční parťáky, truhláře Oleho a Torkela.

Jejich práci tentokrát komplikoval i fakt, že chata stojí v přírodní rezervaci a nesmí zde přibýt nic „napevno“, tedy třeba ani terasa nebo venkovní posezení. Proto Torkel vymyslel terasu, kterou lze zvednout a použít na zimu jako okenice, Ole musel zase vyrobit venkovní stůl a lavice tak, aby je bylo možné na zimu složit a uklidit pod chatu, která stojí na patkách na kamenitém břehu.

Padesát let stará chata vás zaskočí. Její tvůrce byl vlastně geniální

Nová barva, okna i podlahy

Halvor se opět chopil štětce. Fasáda tak dostala příjemnou barvu v odstínu písková šedá, který odpovídá stylu, jenž designér zvolil, a to „hamptonskému“, což je termín označující uvolněnou a sofistikovanou estetiku spojenou s komunitami na jižním cípu Long Islandu v New Yorku.

Tento styl se vyznačuje nadčasovým designem, často s použitím barevné palety bílé a jemných neutrálních odstínů a přírodních materiálů, jako je len a dřevo, a důrazem na přirozené světlo.

I proto se taká měnila okna, nová je i podlaha z masivních dřevěných lamel na podlaze. Především však prošla velkými změnami dispozice. Ze dvou malých kamrlíků vznikl slušně velký obývací pokoj, ke kterému se připojila i prosklená veranda.

Z dědečkova pokojíku v přístavbě vznikla příjemná ložnice, původní malý obývací pokoj se proměnil na kuchyň. Rustikální kuchyňskou linku vyrobil Torkel, stačily mu desky z masivního dřeva, pár dvířek a proutěné koše.

Jeden solární panel postačí na osvětlení ve všech místnostech, přibyly i tři USB nabíječky, což ocenily zejména nejmladší členky rodiny. Sporák si vystačí s plynovou bombou.

Když se majitelka chaty neshodne s designérem: chtěla modrou, má zelenou

Halvor Bakke

* 30. října 1970

Je norskou televizní osobností a expertem na interiérový design. Svou profesní kariéru zahájil jako stevard. Pracoval pro různé společnosti, například i jako redaktor v časopise. Založil a provozuje vlastní designérskou firmu a od roku 2004 vystupuje v různých televizních pořadech. Jeden z nich má v překladu opravdu zajímavý název: „Norská nejošklivější místnost“.

Designér spolupracuje s celou řadou firem a výrobců, od doplňků, nábytku, textilu, koberců či podlah, ale vytvořil dokonce i vlastní „bublinky“, šampaňské a růžové víno pro Provence Viner.

Je designérem značky Signature Collection by Halvor Bakke, pro interiérový řetězec Bohus – Signature Collection. Ten nabízí vše, co potřebujete pro obývací pokoj, ložnici, jídelnu i venkovní prostory. Zabývá se zejména navrhováním interiérových prvků, které se vejdou do všech norských domácností, a dokonce jezdí do továren v Indii, aby zajistil kvalitu výroby.

Ve spolupráci se společností Fraxx vytvořil kurz interiérového designu, kde ukazuje, jak si můžete svůj domov upravit sami. Společně se svou sestrou Ingunn Anvik připravil i kurz pro zahradníky. Dozvíte se tam tipy a triky, co můžete dělat na vlastní zahradě.

Halvor vyrostl ve venkovské oblasti na jihu Norska. Nyní žije na malé farmě poblíž usedlosti, kde se narodil, asi 100 km od Osla.

Fasáda chaty dostala nový nátěr v barvě označované jako písková béžová, okna jsou nová.
Chatu na pobřeží nedaleko Hurumu postavil dědeček osmi vnoučat už v roce 1936. Příliš se nezměnila.
Fasáda chaty dostala nový nátěr v barvě označované jako písková béžová, okna jsou nová.
Původní chata byla postavená v roce 1936, dnes ji střídavě užívá osm vnoučat s rodinami.
O seriálu

Seriál má v norštině název Eventyrlig Oppussing, což lze přeložit jako dobrodružné zlepšení domova. Do každé série (v Norsku jich bylo natočeno už 11) se hlásí tisíce lidí, ale jen málokdo uspěje: pro výběr je důležité, aby se proměna stihla do šesti dnů a byla něčím zvláštní, staré dřevěné chaty ve špatném stavu tak šanci už nemají. V podmínkách je jasně řečeno, že rekreační dům nesmí být ve špatném stavu: nestavíme, pouze povrchově renovujeme…

Na kameře další řemeslníky sice moc neuvidíte, ale v podmínkách pro zařazení případného zájemce do pořadu najdete třeba nutnost zajistit večeře a nocleh pro 12 až 15 lidí, sklad v blízkosti chaty, ale také dopravu materiálu (a to se může hodně prodražit, zejména v případě vrtulníku) i likvidaci odpadků.

Norové však chaty milují, proto je zájemců stále více než dost, jen během dvacátého století bylo v Norsku postaveno víc než čtyři sta tisíc chat a chatiček, mnohé ovšem bez tekoucí vody nebo elektřiny. Což často trvá dodnes, modernizaci nebo nákladným rekonstrukcím brání přírodní podmínky či nedostupnost místa, někdy i přísná nařízení, která se zde dodržují.

