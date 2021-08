Pro vozíčkářku vymysleli v chatě geniální výtah, stačilo závaží a drát

Paraolympionička Birgit ovšem není bezmocná žena, se svým hendikepem se vypořádává hodně statečně: je mistryně světa ve veslování, z mistrovství světa v lyžování má stříbrnou a bronzovou medaili.

Paraolympionička Birgit a její manžel Martin (v době natáčení teprve snoubenec)

Pokud je však sama na chatě, bývá její partner Martin hodně nervózní, Birgit se totiž musí sama dostat docela pracně do patra, kam se souká přitahováním po jednotlivých schodech. Jednoduché to nemá ani tehdy, když si musí „přinést“ zvenčí polena do kamen.

Pro Halvora Bakkeho a jeho tým byla úprava interiéru tentokrát dost náročná, protože Birgit nechtěla žádné klasické pomůcky pro invalidy, nechce si připadat jako někde v ústavu.

Geniálně jednoduchý výtah

Na prvním místě tak bylo nutné vymyslet pro Birgit snadnější výstup do patra, kde má ložnici a posilovnu. Ole vymyslel geniální „výtah“. Sedačka se pohybuje po schodech (část schodů funguje v původní podobě) díky protizávaží zavěšeném na drátu určeném pro zabezpečení kol.

Birgit tak stačí nepatrná síla pro vytažení pomocí úchytů nahoru, směr dolů funguje jako bezpečná skluzavka (viz video).

Aby mohla Birgit pohodlně vařit, upravili Gustav a Ole kuchyň tak, aby pracovní plocha byla ve výši 80 cm, varná plocha je ještě níž. A hlavně elektrikář umístil všechny potřebné vypínače a ovládání dolů, aby na ně majitelka snadno dosáhla. Předtím musela například světlo nad pracovní plochou vypínat pomocí koštěte. Teď má třeba pro digestoř i dálkové ovládání.

Obrovskou pomoc představuje pro Birgit i nový typ vestavné trouby, u niž se dvířka zasouvají při otevírání rovnou pod dno spotřebiče. Při vyjímání pekáče z trouby jí tak dvířka nepřekážejí, navíc má hned vedle výsuvnou skříňku, na kterou si může nádobí odložit.

Ole pro ni vyrobil i pojízdný stolek, na kterém může mít prkénko na krájení nebo podnos, může tak talíře pohodlně a bezpečně „dovézt“ k jídelnímu stolu. Aby tác nespadl, je nasazený na dřevěný rámeček.

Když krb září rzí

Téměř tradičně se Halvorův tým rozhodl vyměnit okna za větší, což si přála i mladá dvojice. Novou podobu dostal i velký krb. Nový člen týmu Rune jako specialista na mikro cement ji pokryl bílým podkladem a další nátěrem, který pomocí kyselin proměnil na zajímavou rezavou plochu.

Krb dostal díky Runemu novou, „zrezlou“ podobu.

Birgit se však nemusí snažit si sama topit v kamnech nebo v krbu, aby měla v chatě teplo. Specialisté umístili na strop elektrické stropní topení, pro něž použili jako zdroj tepelné čerpadlo. Teď jí stačí si jen nastavit požadovanou teplotu...

Halvor interiér natřel tlumenými, zemitými odstíny, které podle něho patří do chat v horách mnohem lépe než bílá barva.

Reakce Birgit a Martina byla hodně spontánní. Proměna splnila jejich přání, a hlavně v ničem nepřipomínala „ústavní“ pomůcky pro vozíčkáře.

Skandinávský hit

Norské domy snů jsou nejsledovanější místní televizní produkcí. Seriál se stal obrovským hitem nejen v Norsku, kde už proběhla jeho šestá série (tato čtvrtá je z roku 2018). Seriál má v norštině originální název Eventyrlig Oppusssing, což lze přeložit jako dobrodružné zlepšení domova.

Čtvrtou sérii Norských domů snů uvádí Prima Zoom vždy v neděli od 20:00, reprízy jsou každou středu v 15.50.

Nová trouba má skvělou vychytávku, při otevření dvířka zajíždějí rovnou pod troubu, takže má Birgit snadný přístup pro vyjmutí pekáče a podobně.