Už 70. epizoda deváté řady Norských domů snů tak probíhala hodně netradičně. Žádné pěší výlety, žádné přespávání ve stanu...
Mladý pár, který se přihlásil do pořadu Eventyrlig Oppussing (což lze přeložit jako dobrodružné zlepšení domova), si svou chatu na Špicberkách v Todalenu, asi sedm kilometrů východně od Longyearbyenu, koupil jen nedávno. Neví si s ní moc rady, navíc bydlí dost daleko, až v Ålesundu, což jim ještě více ztěžuje nalezení času na rekonstrukci.
Halvor Bakke chtěl vytvořit drsnou a mužnou chatu, což je jeho asociace se Špicberky, ale také přidat jemné detaily. Proto si vybral tmavý směr s tlumenou černou jako hlavní barvou.
Nová drsná chata
Halvor Bakke tak zvolil nový venkovní černý nátěr, ale především nechal proměnit krytou terasu na nový vstup a vyměnit několik oken, aby interiér získal více světla.
Kuchyň a jídelna se přesunuly do prostoru bývalého obývacího pokoje, kde byla největší okna, a tudíž i nejlepší výhled. Zde si mohou majitelé vychutnat i s přáteli posezení u jídelního stolu na židlích z kolekce Signature od Halvora Bakkeho a pozorovat lední medvědy.
Malá kuchyň působí až luxusním dojmem, zrcadlo nad kuchyňskou linkou pomáhá zvýšit pocit prostoru a vytvořit hloubku.
Obývací pokoj se naopak přesunul do bývalé kuchyně. Jsou zde proti sobě umístěna třímístná i samostatná křesla z kolekce Signature od Bohusu. Koberec Villa přebírá světlou barvu stěn, vše doplnily pečlivě vybrané doplňky a malé solitéry.
Útulná ložnice
Ze staré chodby se stala nová malá ložnice, která dostala stylovou tapetu a krásný sisalový koberec od zdi ke zdi. V pokoji zaujala čestné místo kontinentální postel Bramskjaera s krásným flanelovým ložním prádlem, které je pro Špicberky, kde je chladno celý rok, ideální.
Krytá terasa byla přestavěna tak, aby poskytovala prostorný a praktický vstupní prostor, kde si majitelé mohou pověsit své sněhové kombinézy, čepice a palčáky. Torkel zhotovil nábytek ze starého dřeva, které jí dodaly drsný rustikální vzhled.
Halvor Bakke
* 30. října 1970
Je norskou televizní osobností a expertem na interiérový design. Svou profesní kariéru zahájil jako stevard. Pracoval pro různé společnosti, například i jako redaktor v časopise. Založil a provozuje vlastní designérskou firmu a od roku 2004 vystupuje v různých televizních pořadech. Jeden z nich má v překladu opravdu zajímavý název: „Norská nejošklivější místnost“.
Designér spolupracuje s celou řadou firem a výrobců, od doplňků, nábytku, textilu, koberců či podlah, ale vytvořil dokonce i vlastní „bublinky“, šampaňské a růžové víno pro Provence Viner.
Je designérem značky Signature Collection by Halvor Bakke, pro interiérový řetězec Bohus – Signature Collection. Ten nabízí vše, co potřebujete pro obývací pokoj, ložnici, jídelnu i venkovní prostory. Zabývá se zejména navrhováním interiérových prvků, které se vejdou do všech norských domácností, a dokonce jezdí do továren v Indii, aby zajistil kvalitu výroby.
Ve spolupráci se společností Fraxx vytvořil kurz interiérového designu, kde ukazuje, jak si můžete svůj domov upravit sami. Společně se svou sestrou Ingunn Anvik připravil i kurz pro zahradníky. Dozvíte se tam tipy a triky, co můžete dělat na vlastní zahradě.
O seriálu
Seriál má v norštině název Eventyrlig Oppussing, což lze přeložit jako dobrodružné zlepšení domova. Do každé série (v Norsku jich bylo natočeno už 11) se hlásí tisíce lidí, ale jen málokdo uspěje: pro výběr je důležité, aby se proměna stihla do šesti dnů a byla něčím zvláštní, staré dřevěné chaty ve špatném stavu tak šanci už nemají. V podmínkách je jasně řečeno, že rekreační dům nesmí být ve špatném stavu: nestavíme, pouze povrchově renovujeme…
Na kameře další řemeslníky sice moc neuvidíte, ale v podmínkách pro zařazení případného zájemce do pořadu najdete třeba nutnost zajistit večeře a nocleh pro 12 až 15 lidí, sklad v blízkosti chaty, ale také dopravu materiálu (a to se může hodně prodražit, zejména v případě vrtulníku) i likvidaci odpadků.
Norové však chaty milují, proto je zájemců stále více než dost, jen během dvacátého století bylo v Norsku postaveno víc než čtyři sta tisíc chat a chatiček, mnohé ovšem bez tekoucí vody nebo elektřiny. Což často trvá dodnes, modernizaci nebo nákladným rekonstrukcím brání přírodní podmínky či nedostupnost místa, někdy i přísná nařízení, která se zde dodržují.