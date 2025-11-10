Při proměně chaty na Špicberkách museli designéry hlídat bodyguardi s puškou

Alena Řezníčková
Tentokrát byla rekonstrukce chaty opravdovým dobrodružstvím. Ne náhodou se Špicberkům přezdívá země ledních medvědů. A tak museli Halvora Bakkeho a jeho kolegy hlídat při práci bodyguardi s puškami, které zde patří k běžnému vybavení.

Už 70. epizoda deváté řady Norských domů snů tak probíhala hodně netradičně. Žádné pěší výlety, žádné přespávání ve stanu...

Mladý pár, který se přihlásil do pořadu Eventyrlig Oppussing (což lze přeložit jako dobrodružné zlepšení domova), si svou chatu na Špicberkách v Todalenu, asi sedm kilometrů východně od Longyearbyenu, koupil jen nedávno. Neví si s ní moc rady, navíc bydlí dost daleko, až v Ålesundu, což jim ještě více ztěžuje nalezení času na rekonstrukci.

Halvor Bakke chtěl vytvořit drsnou a mužnou chatu, což je jeho asociace se Špicberky, ale také přidat jemné detaily. Proto si vybral tmavý směr s tlumenou černou jako hlavní barvou.

Tři chaty v chladném Norsku dostaly odpočinkový prostor jako na Bali

Nová drsná chata

Halvor Bakke tak zvolil nový venkovní černý nátěr, ale především nechal proměnit krytou terasu na nový vstup a vyměnit několik oken, aby interiér získal více světla.

Kuchyň a jídelna se přesunuly do prostoru bývalého obývacího pokoje, kde byla největší okna, a tudíž i nejlepší výhled. Zde si mohou majitelé vychutnat i s přáteli posezení u jídelního stolu na židlích z kolekce Signature od Halvora Bakkeho a pozorovat lední medvědy.

Malá kuchyň působí až luxusním dojmem, zrcadlo nad kuchyňskou linkou pomáhá zvýšit pocit prostoru a vytvořit hloubku.

Obývací pokoj se naopak přesunul do bývalé kuchyně. Jsou zde proti sobě umístěna třímístná i samostatná křesla z kolekce Signature od Bohusu. Koberec Villa přebírá světlou barvu stěn, vše doplnily pečlivě vybrané doplňky a malé solitéry.

Chata se špatnou dispozicí má nový interiér i schodiště, majitelé jásají

Útulná ložnice

Ze staré chodby se stala nová malá ložnice, která dostala stylovou tapetu a krásný sisalový koberec od zdi ke zdi. V pokoji zaujala čestné místo kontinentální postel Bramskjaera s krásným flanelovým ložním prádlem, které je pro Špicberky, kde je chladno celý rok, ideální.

Krytá terasa byla přestavěna tak, aby poskytovala prostorný a praktický vstupní prostor, kde si majitelé mohou pověsit své sněhové kombinézy, čepice a palčáky. Torkel zhotovil nábytek ze starého dřeva, které jí dodaly drsný rustikální vzhled.

Chata po proměně – na terasu vyrobil Ole venkovní nábytek ze starého dřeva, které spojil starými kramlemi, které se dřív využívaly v dolech.
Původní vzhled chaty
Chata po proměně – na terasu vyrobil Ole venkovní nábytek ze starého dřeva, které spojil starými kramlemi, které se dřív využívaly v dolech.
Původní vzhled chaty
24 fotografií

Halvor Bakke

* 30. října 1970

Je norskou televizní osobností a expertem na interiérový design. Svou profesní kariéru zahájil jako stevard. Pracoval pro různé společnosti, například i jako redaktor v časopise. Založil a provozuje vlastní designérskou firmu a od roku 2004 vystupuje v různých televizních pořadech. Jeden z nich má v překladu opravdu zajímavý název: „Norská nejošklivější místnost“.

Designér spolupracuje s celou řadou firem a výrobců, od doplňků, nábytku, textilu, koberců či podlah, ale vytvořil dokonce i vlastní „bublinky“, šampaňské a růžové víno pro Provence Viner.

Je designérem značky Signature Collection by Halvor Bakke, pro interiérový řetězec Bohus – Signature Collection. Ten nabízí vše, co potřebujete pro obývací pokoj, ložnici, jídelnu i venkovní prostory. Zabývá se zejména navrhováním interiérových prvků, které se vejdou do všech norských domácností, a dokonce jezdí do továren v Indii, aby zajistil kvalitu výroby.

Ve spolupráci se společností Fraxx vytvořil kurz interiérového designu, kde ukazuje, jak si můžete svůj domov upravit sami. Společně se svou sestrou Ingunn Anvik připravil i kurz pro zahradníky. Dozvíte se tam tipy a triky, co můžete dělat na vlastní zahradě.

V chatě z roku 1936 nezůstal kámen na kameni, zmizely i zbytečné příčky

O seriálu

Seriál má v norštině název Eventyrlig Oppussing, což lze přeložit jako dobrodružné zlepšení domova. Do každé série (v Norsku jich bylo natočeno už 11) se hlásí tisíce lidí, ale jen málokdo uspěje: pro výběr je důležité, aby se proměna stihla do šesti dnů a byla něčím zvláštní, staré dřevěné chaty ve špatném stavu tak šanci už nemají. V podmínkách je jasně řečeno, že rekreační dům nesmí být ve špatném stavu: nestavíme, pouze povrchově renovujeme…

Na kameře další řemeslníky sice moc neuvidíte, ale v podmínkách pro zařazení případného zájemce do pořadu najdete třeba nutnost zajistit večeře a nocleh pro 12 až 15 lidí, sklad v blízkosti chaty, ale také dopravu materiálu (a to se může hodně prodražit, zejména v případě vrtulníku) i likvidaci odpadků.

Norové však chaty milují, proto je zájemců stále více než dost, jen během dvacátého století bylo v Norsku postaveno víc než čtyři sta tisíc chat a chatiček, mnohé ovšem bez tekoucí vody nebo elektřiny. Což často trvá dodnes, modernizaci nebo nákladným rekonstrukcím brání přírodní podmínky či nedostupnost místa, někdy i přísná nařízení, která se zde dodržují.

Vstoupit do diskuse

Nejčtenější

Unikátní vila v Praze nemá obdoby, nic jí nechybí, sauna ani bazén

Dům je pečlivě promyšlený venku i uvnitř. Návrh stavby je od brněnských...

S palisandrem, teplým a krásným materiálem s nádhernou kresbou se nesetkáte příliš často. Architekt Klaška však společně s designéry studia Le bon dokázal tuto dřevinu dokonale využít. V interiéru...

Šťastný život na 24 metrech. Svůj domek by spokojená žena za nic nevyměnila

Marjolein Jonkerová žije v Nizozemsku v domě o rozloze pouhých 24 metrů...

Marjolein Jonkerová žije v Nizozemsku v domě o rozloze pouhých 24 metrů čtverečních a říká, že by ho neopustila ani po výhře v loterii.

Ve vnitrobloku vznikl díky skvělému nápadu industriální byt

Do bytu lze vstoupit i samostatnými dveřmi přístupnými z terasy.

Velké světlíky, dřevo, industriální detaily i průmyslové materiály, to vše harmonicky propojené promyšlenými barevnými kontrasty. I díky tomu zrekonstruovanému bytovému prostoru v historické zástavbě...

Rodinné domy v Praze a okolí za cenu bytu. Podívejte se, co je na prodej

Preláta, Praha 6 - Přední Kopanina

Rodinné domy v Praze a širším okolí, které vám splní sen o bydlení s vlastní zahradou, začínají na 9 milionech korun. Podívejte se na sedm zajímavých nemovitostí na prodej, které pořídíte za cenu...

Terasový dvojdům v Praze má šest bytů, společnou zahradu a výhled do zeleně

Dvojice rodinných domů v pražské Krči vyrůstá z prudkého svahu a reaguje na...

Dvojice rodinných domů v pražské Krči vyrůstá z prudkého svahu a reaguje na rozmanitou směs okolní zástavby. Z ulice působí střídmě – jednopodlažní hmotou se šikmou střechou, do svahu se však...

Při proměně chaty na Špicberkách museli designéry hlídat bodyguardi s puškou

Chata po proměně – na terasu vyrobil Ole venkovní nábytek ze starého dřeva,...

Tentokrát byla rekonstrukce chaty opravdovým dobrodružstvím. Ne náhodou se Špicberkům přezdívá země ledních medvědů. A tak museli Halvora Bakkeho a jeho kolegy hlídat při práci bodyguardi s puškami,...

10. listopadu 2025

Konečně světlo: Můj příběh o výměně starých střešních oken

Soutěž
Nové okno je větší než původní, aby se dovnitř dostalo co nejvíce světla.

Nadšení a šikovnost některých čtenářů je opravdu obdivuhodná. A také odvaha. Výsledky „amatérů“ tak bývají často srovnatelné s profesionály. To je i případ Filipa, který se přihlásil do naší soutěže...

10. listopadu 2025

KVÍZ: Kde se vzal loft, proč se říká bungalov a co je apartmán? Otestujte se

1

Slova, kterými popisujeme bydlení, domácnosti a vůbec různé nemovitosti nejen kolem sebe, jsou svým původem často Česku a naší mateřské češtině docela vzdálená. Některé termíny jsme si vypůjčili z...

vydáno 9. listopadu 2025

Ve starém ohavném hotelu v Alpách vykouzlili místo pokojů skvělý apartmán

Hotel ze 70. let v Alpách už dávno nestačil na současné požadavky na ubytování.

Horský hotel ze 70. let minulého století měl už své „slavné dny“ prostě za sebou. Ani to, že stojí uprostřed nádherných francouzských Savojských Alp nemohlo starému objektu pomoci. Řešení se však...

8. listopadu 2025

Rodinné domy v Praze a okolí za cenu bytu. Podívejte se, co je na prodej

Preláta, Praha 6 - Přední Kopanina

Rodinné domy v Praze a širším okolí, které vám splní sen o bydlení s vlastní zahradou, začínají na 9 milionech korun. Podívejte se na sedm zajímavých nemovitostí na prodej, které pořídíte za cenu...

7. listopadu 2025

Ve vnitrobloku vznikl díky skvělému nápadu industriální byt

Do bytu lze vstoupit i samostatnými dveřmi přístupnými z terasy.

Velké světlíky, dřevo, industriální detaily i průmyslové materiály, to vše harmonicky propojené promyšlenými barevnými kontrasty. I díky tomu zrekonstruovanému bytovému prostoru v historické zástavbě...

7. listopadu 2025

Život v Bahrajnu očima české rodiny. Bydlení a mzda podle původu je šokující

Díky úsilí zahradníka je vše krásně zelené, v silném kontrastu k šedi a písku...

Přestěhovali jsme se do Bahrajnu v roce 2019, já, manželka, naše šestiletá dcera a kočka ze Skotska. Hlavním důvodem byla rodina, protože rodiče a sestra mé manželky zde žili již nějakou dobu. Po...

6. listopadu 2025

Řekni, jakou barvu máš na stěnách v obývacím pokoji. Povím ti, jaký jsi

Pro rok 2026 se stal barvou roku univerzální žlutozelený odstín Secret Safari,...

Malování se stalo pro Čechy nejen způsobem, jak zkrášlit svůj domov, ale i formou sebevyjádření. „Meruňkový mor“ už naštěstí zmizel, odvaha k výraznějším barvám však chybí. Stále vedou světlé a...

6. listopadu 2025

Uznávaný kadeřník Michal Zapoměl bydlí v centru Prahy. A sní o vlastním domě

Stylový byt zrcadlí osobnost svého majitele.

Byt, v němž bydlí známý kadeřník Michal Zapoměl, se nachází v samotném centru Prahy. Jakmile však za ruchem velkoměsta zavřete dveře, ocitnete se v pečlivě zařízené stylové oáze, kterou si Michal...

5. listopadu 2025

Soutěž o nejlepší proměnu: podělte se s námi o výsledek své práce

Soutěž
Do soutěže se můžete přihlásit s proměnou celého bytu, ale klidně třeba jen s...

Zvládli jste přes léto zrekonstruovat vaši chatu či chalupu, ale třeba „jen“ proměnit kuchyň, koupelnu či dětský pokoj? Nebo jste si z vaší lodžie vytvořili zimní zahradu, našli jste a vytvořili...

5. listopadu 2025

Šťastný život na 24 metrech. Svůj domek by spokojená žena za nic nevyměnila

Marjolein Jonkerová žije v Nizozemsku v domě o rozloze pouhých 24 metrů...

Marjolein Jonkerová žije v Nizozemsku v domě o rozloze pouhých 24 metrů čtverečních a říká, že by ho neopustila ani po výhře v loterii.

4. listopadu 2025

Unikátní vila v Praze nemá obdoby, nic jí nechybí, sauna ani bazén

Dům je pečlivě promyšlený venku i uvnitř. Návrh stavby je od brněnských...

S palisandrem, teplým a krásným materiálem s nádhernou kresbou se nesetkáte příliš často. Architekt Klaška však společně s designéry studia Le bon dokázal tuto dřevinu dokonale využít. V interiéru...

4. listopadu 2025

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.