Tři chaty v chladném Norsku dostaly odpočinkový prostor jako na Bali

Alena Řezníčková
Tři chaty vedle sebe užívá široká rodina, sjíždí se sem až 35 lidí! Interiéry má na „svědomí“ babička, která jim v roce 1972 dala ještě stále přetrvávající podobu, což už samozřejmě mladé generaci nevyhovuje.

V šesté epizodě deváté řady Norských domů snů se Halvor Bakke a jeho kolegové vypravili do idylického Åsenfjordu v Trøndelagu. Na kopci s výhledem na fjord leží tři chatky. Halvor se při pohledu na fjord cítil téměř jako na Bali.

Proto se v tomto stylu rozhodl navrhnout a zařídit zejména prostor mezi chatami, kterému majitelé říkají „hacienda“. Interiér se měnil pouze v jedné chatě, která dostala i nový, tmavě šedý venkovní obklad ladící se vzhledem zbývajících staveb.

Nové díly Norských domů snů můžete sledovat na Prima Zoom vždy v neděli od 20:00, reprízy pak každou středu od 8:55.

Chata se špatnou dispozicí má nový interiér i schodiště, majitelé jásají

Horská chata zmizela

Obývací pokoj působil tmavým dojmem horské chaty a potřeboval renovaci. Gustav s Torkelem proto vyměnili stará okna za nová, dosahující až k podlaze. Stěny s typickými palubkami zakryl Torkel deskami, na které přišly elegantní šedobéžové tapety.

Nová dubová podlaha a bílý strop prostor opticky zvětšily. Nádherný výhled na fjord si teď mohou majitelé vychutnat od velkého jídelního stolu Piro. Ten lze dokonce ještě rozložit na větší.

Pod přesahem střechy je i letní kuchyň.
Na kopci v idylickém Åsenfjordu v Trøndelagu leží chatová farma se třemi chatkami s výhledem na fjord.
Výběr rostlin, zejména bambusu, má připomínat právě Bali.
Původní podoba „dvorku“, kterému majitelé přezdívali hacienda.
27 fotografií

Krb dostal obklad z břidlice, lze jej stejně jako výhled ven obdivovat z velké rohové pohovky Eton od Bohusu. Krásné dekorativní polštáře ze lnu a veluru vytvářejí příjemné kontrasty a nádech asijského stylu.

Kuchyň byla stísněná, jen s malým prostorem na pracovní desce. To změnilo nové uspořádání i přesun chladničky do vedlejší místnosti. Kuchyňka má teď na stěnách krásné tapety (za sporákem je chrání sklo) a nový nábytek s praktickými úložnými prostory i v rohových skříňkách. Baterie Quooker Fusion Round v barvě staré mosazi ladí s úchytkami a dalšími detaily v kuchyni.

V chatě z roku 1936 nezůstal kámen na kameni, zmizely i zbytečné příčky

Novou podobu dostala i předsíň, z původní jídelny je malá televizní místnost s rozkládací pohovkou, kde se mohou vyspat další dva lidé.

Venku jako na Bali

Velkou proměnou prošel prostor „haciendy“, kde se rodiny rády scházejí. Vzniklo zde hned několik zón s různými povrchy: terasa s břidlicí, dřevěná terasa, tráva a plocha s krásným říčním štěrkem. To vše doplněné stylovým nábytkem a rostlinami včetně bambusu dodává místu balijský styl. Přesně, jak si to přál Halvor Bakke.

Před větrem teď může majitele chránit skleněná skládací stěna, velký jídelní stůl je hned vedle venkovní kuchyně kryté přesahem střechy. V teplých dnech lze spát na posteli s nebesy s romantickým osvětlením LED pásky pro večerní chvíle, opět připomínka letních asijských destinací.

Padesát let stará chata vás zaskočí. Její tvůrce byl vlastně geniální

Halvor Bakke

* 30. října 1970

Je norskou televizní osobností a expertem na interiérový design. Svou profesní kariéru zahájil jako stevard. Pracoval pro různé společnosti, například i jako redaktor v časopise. Založil a provozuje vlastní designérskou firmu a od roku 2004 vystupuje v různých televizních pořadech. Jeden z nich má v překladu opravdu zajímavý název: „Norská nejošklivější místnost“.

Designér spolupracuje s celou řadou firem a výrobců, od doplňků, nábytku, textilu, koberců či podlah, ale vytvořil dokonce i vlastní „bublinky“, šampaňské a růžové víno pro Provence Viner.

Je designérem značky Signature Collection by Halvor Bakke, pro interiérový řetězec Bohus – Signature Collection. Ten nabízí vše, co potřebujete pro obývací pokoj, ložnici, jídelnu i venkovní prostory. Zabývá se zejména navrhováním interiérových prvků, které se vejdou do všech norských domácností, a dokonce jezdí do továren v Indii, aby zajistil kvalitu výroby.

Ve spolupráci se společností Fraxx vytvořil kurz interiérového designu, kde ukazuje, jak si můžete svůj domov upravit sami. Společně se svou sestrou Ingunn Anvik připravil i kurz pro zahradníky. Dozvíte se tam tipy a triky, co můžete dělat na vlastní zahradě.

Výměna oken za větší až k podlaze, nová dubová podlaha, elegantní tapety a břidlicový obklad krbu zcela proměnily původní obývací pokoj.

O seriálu

Seriál má v norštině název Eventyrlig Oppussing, což lze přeložit jako dobrodružné zlepšení domova. Do každé série (v Norsku jich bylo natočeno už 11) se hlásí tisíce lidí, ale jen málokdo uspěje: pro výběr je důležité, aby se proměna stihla do šesti dnů a byla něčím zvláštní, staré dřevěné chaty ve špatném stavu tak šanci už nemají. V podmínkách je jasně řečeno, že rekreační dům nesmí být ve špatném stavu: nestavíme, pouze povrchově renovujeme…

Na kameře další řemeslníky sice moc neuvidíte, ale v podmínkách pro zařazení případného zájemce do pořadu najdete třeba nutnost zajistit večeře a nocleh pro 12 až 15 lidí, sklad v blízkosti chaty, ale také dopravu materiálu (a to se může hodně prodražit, zejména v případě vrtulníku) i likvidaci odpadků.

Norové však chaty milují, proto je zájemců stále více než dost, jen během dvacátého století bylo v Norsku postaveno víc než čtyři sta tisíc chat a chatiček, mnohé ovšem bez tekoucí vody nebo elektřiny. Což často trvá dodnes, modernizaci nebo nákladným rekonstrukcím brání přírodní podmínky či nedostupnost místa, někdy i přísná nařízení, která se zde dodržují.

Vstoupit do diskuse

Nejčtenější

Parádní přístavba s krásným výhledem vyrostla na skalnatém svahu nad Sázavou

Na skalnatém svahu nad Sázavou stojí rodinný dům z počátku 20. století a visutá přístavba, která přestala vyhovovat potřebám majitele. Ten si přál otevřený ateliérový prostor s dostatkem světla,...

Zpěvačka si vytvořila oázu klidu. Odpočívá v dobře promyšleném bungalovu

Klid, harmonie a relaxace. To jsou emoce, které návštěvník okamžitě pocítí, jakmile projde brankou domu Marcely Laiferové v Piešťanech. Slovenská zpěvačka si zde vytvořila útočiště, které slouží...

Před zvědavými pohledy je chrání šikmé betonové lamely, výhledu ven nebrání

Na první pohled nenápadný rodinný dům, na ten druhý však zcela fascinující stavba, která dýchá s okolní krajinou. „Dům se žábrami“, jak jej sami architekti nazývají, chrání své obyvatele před okolím,...

Z bývalé varny v Holešovicích je Mexická restaurace. Září zlatem

Zadáním bylo vytvořit v Praze monumentální prostor nabízející nejen středoamerickou kuchyni, ale zážitek z její kultury jako takový. Od začátku se pracovalo s myšlenkou otevřené kuchyně, velkých pecí...

Hudebník The Weeknd koupil palác v Miami. Zaplatil rekordní cenu 1,15 miliardy

Kanadský hudebník The Weeknd, vlastním jménem Abel Makkonen Tesfaye, se stal novým majitelem luxusní vily v exkluzivní čtvrti v Coral Gables v Miami na Floridě.

Terasový dvojdům v Praze má šest bytů, společnou zahradu a výhled do zeleně

Dvojice rodinných domů v pražské Krči vyrůstá z prudkého svahu a reaguje na rozmanitou směs okolní zástavby. Z ulice působí střídmě – jednopodlažní hmotou se šikmou střechou, do svahu se však...

3. listopadu 2025

Tři chaty v chladném Norsku dostaly odpočinkový prostor jako na Bali

Tři chaty vedle sebe užívá široká rodina, sjíždí se sem až 35 lidí! Interiéry má na „svědomí“ babička, která jim v roce 1972 dala ještě stále přetrvávající podobu, což už samozřejmě mladé generaci...

3. listopadu 2025

Dokonalá chata s hliníkovou střechou je zajímavě řešená a má severský šmrnc

Když vyrazíte ze švédského Hamburgsundu k západnímu pobřeží, ostrov Hee neminete. A zrovna tak nepřehlédnutelná je zajímavě řešená rodinná chata. Svou nápadnou vysokou střechou k sobě přitahuje...

2. listopadu 2025

Před zvědavými pohledy je chrání šikmé betonové lamely, výhledu ven nebrání

Na první pohled nenápadný rodinný dům, na ten druhý však zcela fascinující stavba, která dýchá s okolní krajinou. „Dům se žábrami“, jak jej sami architekti nazývají, chrání své obyvatele před okolím,...

1. listopadu 2025

Dcera sousedů nám nonstop dupe nad hlavou. Jsme zoufalí a nevíme si rady

Premium

Bydlíme v obecním domě v prvním poschodí. Sousedé nad námi nechávají svou dnes již osmiletou dceru dělat každý den hluk, který nás obtěžuje. Dupání, skákání a bouchání předmětů o podlahu je zcela na...

31. října 2025

Složili se na stavbu kaple, a tak má vesnice Nesvačilka nejlepší stavbu

Ze 155 projektů přihlášených do soutěže Grand Prix Architektů, kterou v roce 1993 založila Alena Šrámková, vybrala mezinárodní porota 50 nejlepších do druhého kola, z něhož vyšel i vítěz. Národní...

31. října 2025

Tep industriálního srdce. Panelárna získala po rekonstrukci nový život

Málem šla k zemi, přitom by to byla obrovská škoda. Architekti ze studia A8000 si vzali pod palec budovu někdejší panelárny Prefa v pražských Holešovicích a udělali z ní sídlo hodné 21. století....

30. října 2025  16:02,  aktualizováno  16:02

Parádní přístavba s krásným výhledem vyrostla na skalnatém svahu nad Sázavou

Na skalnatém svahu nad Sázavou stojí rodinný dům z počátku 20. století a visutá přístavba, která přestala vyhovovat potřebám majitele. Ten si přál otevřený ateliérový prostor s dostatkem světla,...

30. října 2025

Japonské pojetí chat: ze šesti vznikl unikátní dům s tvarovanou střechou

Dům Hand in Hand od designového studia Nendo najdete v kopcích Karuizawy ve středním Japonsku. Tvoří jej šest propojených chat s jedinečným výhledem na horu Asama. Architekti zvolili do interiéru...

30. října 2025

Hudebník The Weeknd koupil palác v Miami. Zaplatil rekordní cenu 1,15 miliardy

Kanadský hudebník The Weeknd, vlastním jménem Abel Makkonen Tesfaye, se stal novým majitelem luxusní vily v exkluzivní čtvrti v Coral Gables v Miami na Floridě.

29. října 2025

Z bývalé varny v Holešovicích je Mexická restaurace. Září zlatem

Zadáním bylo vytvořit v Praze monumentální prostor nabízející nejen středoamerickou kuchyni, ale zážitek z její kultury jako takový. Od začátku se pracovalo s myšlenkou otevřené kuchyně, velkých pecí...

29. října 2025

Mé obavy se rozplynuly po jednom cyklu. Bez sušičky si už život neumím představit

Advertorial

Rodina s dvěma malými dětmi bydlí v novostavbě, kterou mají na hypotéku. Rodinný rozpočet sice není vyloženě napjatý, ale maminka Tereza se snaží výdaje a provozní náklady hlídat. Proto dlouze...

28. října 2025

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.