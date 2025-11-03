V šesté epizodě deváté řady Norských domů snů se Halvor Bakke a jeho kolegové vypravili do idylického Åsenfjordu v Trøndelagu. Na kopci s výhledem na fjord leží tři chatky. Halvor se při pohledu na fjord cítil téměř jako na Bali.
Proto se v tomto stylu rozhodl navrhnout a zařídit zejména prostor mezi chatami, kterému majitelé říkají „hacienda“. Interiér se měnil pouze v jedné chatě, která dostala i nový, tmavě šedý venkovní obklad ladící se vzhledem zbývajících staveb.
Nové díly Norských domů snů můžete sledovat na Prima Zoom vždy v neděli od 20:00, reprízy pak každou středu od 8:55.
Obývací pokoj působil tmavým dojmem horské chaty a potřeboval renovaci. Gustav s Torkelem proto vyměnili stará okna za nová, dosahující až k podlaze. Stěny s typickými palubkami zakryl Torkel deskami, na které přišly elegantní šedobéžové tapety.
Nová dubová podlaha a bílý strop prostor opticky zvětšily. Nádherný výhled na fjord si teď mohou majitelé vychutnat od velkého jídelního stolu Piro. Ten lze dokonce ještě rozložit na větší.
Krb dostal obklad z břidlice, lze jej stejně jako výhled ven obdivovat z velké rohové pohovky Eton od Bohusu. Krásné dekorativní polštáře ze lnu a veluru vytvářejí příjemné kontrasty a nádech asijského stylu.
Kuchyň byla stísněná, jen s malým prostorem na pracovní desce. To změnilo nové uspořádání i přesun chladničky do vedlejší místnosti. Kuchyňka má teď na stěnách krásné tapety (za sporákem je chrání sklo) a nový nábytek s praktickými úložnými prostory i v rohových skříňkách. Baterie Quooker Fusion Round v barvě staré mosazi ladí s úchytkami a dalšími detaily v kuchyni.
Novou podobu dostala i předsíň, z původní jídelny je malá televizní místnost s rozkládací pohovkou, kde se mohou vyspat další dva lidé.
Venku jako na Bali
Velkou proměnou prošel prostor „haciendy“, kde se rodiny rády scházejí. Vzniklo zde hned několik zón s různými povrchy: terasa s břidlicí, dřevěná terasa, tráva a plocha s krásným říčním štěrkem. To vše doplněné stylovým nábytkem a rostlinami včetně bambusu dodává místu balijský styl. Přesně, jak si to přál Halvor Bakke.
Před větrem teď může majitele chránit skleněná skládací stěna, velký jídelní stůl je hned vedle venkovní kuchyně kryté přesahem střechy. V teplých dnech lze spát na posteli s nebesy s romantickým osvětlením LED pásky pro večerní chvíle, opět připomínka letních asijských destinací.
Halvor Bakke
* 30. října 1970
Je norskou televizní osobností a expertem na interiérový design. Svou profesní kariéru zahájil jako stevard. Pracoval pro různé společnosti, například i jako redaktor v časopise. Založil a provozuje vlastní designérskou firmu a od roku 2004 vystupuje v různých televizních pořadech. Jeden z nich má v překladu opravdu zajímavý název: „Norská nejošklivější místnost“.
Designér spolupracuje s celou řadou firem a výrobců, od doplňků, nábytku, textilu, koberců či podlah, ale vytvořil dokonce i vlastní „bublinky“, šampaňské a růžové víno pro Provence Viner.
Je designérem značky Signature Collection by Halvor Bakke, pro interiérový řetězec Bohus – Signature Collection. Ten nabízí vše, co potřebujete pro obývací pokoj, ložnici, jídelnu i venkovní prostory. Zabývá se zejména navrhováním interiérových prvků, které se vejdou do všech norských domácností, a dokonce jezdí do továren v Indii, aby zajistil kvalitu výroby.
Ve spolupráci se společností Fraxx vytvořil kurz interiérového designu, kde ukazuje, jak si můžete svůj domov upravit sami. Společně se svou sestrou Ingunn Anvik připravil i kurz pro zahradníky. Dozvíte se tam tipy a triky, co můžete dělat na vlastní zahradě.
O seriálu
Seriál má v norštině název Eventyrlig Oppussing, což lze přeložit jako dobrodružné zlepšení domova. Do každé série (v Norsku jich bylo natočeno už 11) se hlásí tisíce lidí, ale jen málokdo uspěje: pro výběr je důležité, aby se proměna stihla do šesti dnů a byla něčím zvláštní, staré dřevěné chaty ve špatném stavu tak šanci už nemají. V podmínkách je jasně řečeno, že rekreační dům nesmí být ve špatném stavu: nestavíme, pouze povrchově renovujeme…
Na kameře další řemeslníky sice moc neuvidíte, ale v podmínkách pro zařazení případného zájemce do pořadu najdete třeba nutnost zajistit večeře a nocleh pro 12 až 15 lidí, sklad v blízkosti chaty, ale také dopravu materiálu (a to se může hodně prodražit, zejména v případě vrtulníku) i likvidaci odpadků.
Norové však chaty milují, proto je zájemců stále více než dost, jen během dvacátého století bylo v Norsku postaveno víc než čtyři sta tisíc chat a chatiček, mnohé ovšem bez tekoucí vody nebo elektřiny. Což často trvá dodnes, modernizaci nebo nákladným rekonstrukcím brání přírodní podmínky či nedostupnost místa, někdy i přísná nařízení, která se zde dodržují.