Ze školní chaty bez vody se stalo luxusní obydlí s prosklenou fasádou

Tentokrát se designér Halvor Bakke a tesaři Gustav a Ole vypravili blízko ke hranicím se Švédskem. Tady stojí chata s plochou 95 m2, kde samozřejmě není tekoucí voda, topí se v kamnech na dřevo, svítí se jen petrolejkami a svíčkami. Ložnice plná paland a malá, bídně vybavená kuchyň rozhodně nejsou tím, co by si mladá rodina představovala pro pohodlné trávení volného času. Proto se zkusili obrátit na designéry.

Chata má po proměně prosklenou téměř celou čelní fasádu.

Největší přestavba v historii pořadu si vyžádala maximální nasazení celého týmu, ale od počátku bylo jasné, že budou muset přijít i další pomocníci. Na rekonstrukci se tak vystřídali i elektrikáři, zedníci i instalatéři.

Halvor se totiž rozhodl pro hodně odvážný krok: vybourat celou přední stěnu chaty a nahradit ji prosklenou fasádou. Zmizet musely i vnitřní příčky.

Konečně světlo

Tentokrát se Halvor překonal, po několika proměnách, které byly ve znamení černé barvy, se interiér chaty doslova rozsvítil. Malá okna nahradilo devět velkoformátových, posuvné skleněné příčky a také (kupodivu) samé světlé barvy.

Z původní velké společné ložnice vznikla kuchyň, jídelna a obývací pokoj. Do jídelny vyrobil Ole veliký jídelní stůl ze starých prken a společně s Halvorem i dlouhou lavici potaženou ovčími kůžemi. Ty totiž na rozdíl od sobích nelínají. Aby bylo posezení dostatečně měkké, podložil Halvor kůže ještě vrstvou „molitanu“. O pocit tepla pod nohama v interiéru se postaral celoplošný sisalový koberec, pouze v kuchyni zůstala původní prkenná podlaha, kterou jen doplnil malý kobereček, opět ze sisalu.

Světlé barvy na stěnách i nábytku dodaly chatě na útulnosti i pocitu vzdušnosti, který se v předchozích realizacích kvůli tmavým barvám poněkud vytratil.

V kuchyni se na jedné ze stěn objevil obklad z pravého carrarského mramoru. Majitelku ovšem nejvíce nadchla designová baterie, z níž vytéká podle potřeby studená, ale i teplá voda.

A to díky zásobníku v koupelně, kde je i plynový průtokový ohřívač a čerpadlo, které přivádí vodu podle potřeby do sprchového koutu a umyvadla, ale dokonce až do kuchyně. Zásobník je ovšem nutné průběžně doplňovat, i tak jde však o luxus v norských chatách většinou zcela nevídaný.

Největší posun představuje tekoucí voda, a to díky nádrži a čerpadlu v koupelně.

Dva nové velké solární panely se zase postaraly o elektrické osvětlení, topení (kromě krbové vložky) obstarávají kamna na naftu, která lze díky aplikaci spustit ještě před odjezdem na chatu, aby rodina přijela už do tepla.

Prosklená fasáda propouští světlo do chodby a dál do čtyř ložnic, protože i jejich čelní stěna je ze skla. Z postelí tak lze sledovat okolní krajinu a užívat si severskou zimu pěkně z tepla peřin a spousty polštářů.

Jak se staví sen po norsku

Norové chaty milují, jen během 20. století jich bylo v Norsku postaveno více než 400 tisíc, mnohé ovšem bez tekoucí vody nebo elektřiny. Což často trvá dodnes, modernizaci či nákladným rekonstrukcím brání přírodní podmínky či nedostupnost místa, někdy i přísná nařízení, která se zde dodržují.

Nové díly Norských domů snů můžete sledovat na Prima Zoom vždy v neděli od 20:00, reprízy jsou každou středu v 15:55. Seriál Jak se staví sen à la chata má v norštině originální název – Eventyrlig Oppusssing.

Do nové série se přihlásily tisíce lidí, ale jen málokdo uspěje: pro výběr je důležité, aby se proměna stihla do šesti dnů a byla něčím zvláštní, standardní staré dřevěné chaty tak už nemají prakticky šanci. Veškeré náklady jdou za produkcí pořadu a jeho sponzory.

Obývací část nabízí nádherné výhledy do okolí, sisalový koberec prostor příjemně zatepluje.