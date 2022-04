Falešné dřevěné trámy a obklad z břidlice chrání chatu před zimou

Tentokrát se Halvor Bakke a jeho tým vydali k jezeru Tyin v jihozápadní části pohoří Jotunheimen v Norsku. O studený vítr tu není nouze, chata i jezero jsou hodně vysoko.

Chata před rekonstrukcí

Přesto se mladá rodina se dvěma malými dětmi rozhodla pořídit si zde vlastní chatu, těch soukromých je zde hodně poskrovnu. Chata má sice přípojku elektrického proudu, ale na tekoucí vodu z kohoutku je nutné zapomenout. V zimě je nutné táhnout bagáž včetně dřeva na saních, nejbližší silnice je vzdálená více než kilometr.

Manželé si proto přáli, aby chata po proměně působila útulným dojmem a nabídla takové pohodlí, na které se lze těšit už cestou k ní. Pro Halvorův tým to znamenalo postarat se nejen o interiér, ale také o zateplení stavby.

Nová střecha i fasáda

Na stěny budovy přišlo zvenčí zateplení a pak falešné vnější dřevěné trámy, takže část chaty vypadá jako roubenka. Druhá část dostala obklad z břidlice, která dokáže akumulovat teplo. Jednotlivé dlaždice se zavěšují na háčky, takže použití je velmi snadné. Střecha je nově ze dřeva, aby se vzhled chaty sjednotil.

Na pomoc si tentokrát Halvor pozval hned čtyři další řemeslníky, takže se proměna zvládla během šesti dnů. Gustav vyrobil velkou terasu se schody, které vlastně nahrazují zábradlí, nehrozí tak, že by děti spadly dolů a navíc z okna výhled nic neruší. Gustav také vyměnil okna, malá nahradila francouzská až k podlaze, takže lze vyjít pohodlně rovnou na terasu.

Ole vyrobil velký kulatý stůl ze starého dřeva ze stodoly, je rozkládací, vnitřní díl se vkládá pouhým položením do středu. Je to vlastně horní deska konferenčního stolku. Ole také vyrobil skříň na lednici a stejné dveře použil na „tajný“ vstup do ložnice.

Díky tomu, že se stěna v kuchyni posunula, se zvětšila nejen ložnice, ale také koupelna. V ní je teď dokonce sprchový kout a tekoucí voda u umyvadla. Technickou stránku vyřešila nádrž na vodu a bojler na její ohřev. Podobně je řešená i voda v kuchyni. Takže teď už zbývá jediné: nanosit pěkně vodu do nádrží...

Kuchyň dostala nové úchytky, velký dřez i sporák.

V interiéru se objevil krásný krb na dřevo a samozřejmě „ztmavly“ stěny. Světlé borovicové dřevo Halvor nesnáší a podle reakcí majitelů chat se už i oni odklánějí od typické světlé borovicové záplavy na stěnách, stropu, podlaze i nábytku. I tentokrát tak manželé neskrývali své nadšení z nové podoby interiéru.

Jak se staví sen po norsku

Norové chaty milují, jen během dvacátého století jich bylo v Norsku postaveno více než čtyři sta tisíc, mnohé ovšem bez tekoucí vody nebo elektřiny. Což často trvá dodnes, modernizaci či nákladným rekonstrukcím brání přírodní podmínky či nedostupnost místa, někdy i přísná nařízení, která se zde dodržují.

Norské domy snů jste mohli sledovat na Prima Zoom vždy v neděli od 21:00, reprízy pak každou středu od 16:50. V neděli 24. dubna bylo možné zhlédnout desátý, poslední díl šesté série.

Nová koupelna: ve skříňce pod oknem je nádrž na vodu, ve skříňce s umyvadlem pak bojler, kde se ohřívá voda jak pro sprchový kout, tak pro umyvadlo.

Seriál Jak se staví sen à la chata má v norštině originální název – Eventyrlig Oppusssing, což lze přeložit jako dobrodružné zlepšení domova.

Do nové série se přihlásily tisíce lidí, ale jen málokdo uspěl: pro výběr bylo důležité, aby se proměna stihla do šesti dnů a byla něčím zvláštní, standardní staré dřevěné chaty tak už neměly moc šancí. Veškeré náklady jdou za produkcí pořadu a jeho sponzory.