Proměna chaty pro dvacetiletou vnučku. Místo pohovky dostala pódium

V oblíbené lyžařské oblasti na severu Norska, kam se sjíždějí zejména milovníci běžek, si dědeček (tehdy ještě se svým otcem) postavil svépomocí chatu. Časem k ní přibyl ještě přístavek, a právě ten daroval své vnučce k biřmování.

Chatu postavil dědeček Sanne společně se svým otcem.

Dnes je Sanne dvacet let a ráda by chatu využívala i se svými přáteli, jenže se jí nelíbí interiér ani styl, v němž je chata zařízená. Přihlásila se proto do akce Norské domy snů.

Ani nedoufala, že bude vybrána právě její chata. Ale povedlo se, a tak teď na designéra Halvora Bakkeho a jeho tým čekala proměna staré chaty pro mladou dívku.

Zase ta borovice

Pro Halvora nebyla „borovicová“ chata žádným překvapením, v Norsku se tak stavěly a zařizovaly po celá desetiletí. V tomto případě se rozhodl pro vybílení stropu a obložení stěn deskami, na které přišly vliesové tapety se strukturálním vzorem.

Prostor výrazně prosvětlila nová velká okna, jedno „zabralo“ téměř celou plochu čelní zdi, druhé pomohlo prosvětlit kuchyň. Optickému zvětšení prostoru pomohlo i odstranění části polopříčky mezi kuchyní a obývacím pokojem.

Ole se rozhodl vyrobit maxi válendu umístěnou na zvýšené pódium ze stejných podlahových lamel z masivního dřeva, z nichž je nová podlaha. Halvor na atypické sezení-ležení vyrobil spoustu barevných polštářů, mezi nimiž nechyběly ani růžové. Tato barva, která byla v pořadu použita úplně poprvé, se objevila i na dalších doplňcích a detailech.

Výměny se dočkala i stará černá kamínka na dřevo, nahradila je moderní v bílé barvě. Ty kamnáři umístili nově do prostoru mezi kuchyňskou a jídelní část.

Obrovskou proměnou prošla i původní ložnice rodičů. Borovicové palubky dostaly světle modrý nátěr, palandu nahradilo lůžko typu boxspring s kvalitní matrací a samozřejmě se spoustou polštářů a péřovou přikrývkou. Halvor nemá rád umělé materiály...

Třetí série pořadu Norské domy snů pokračuje na Prima Zoom již od začátku října, vždy od 21:00. Reprízy budou opět vždy ve středu na stejném programu. Norský originální název seriálu Eventyrlig Oppusssing lze přeložit jako dobrodružné zlepšení domova.

Halvor Bakke *30. října 1970 Je norskou televizní celebritou a expertem na interiérový design. Svou profesní kariéru však zahájil jako stevard. Pracoval pro různé společnosti, například i jako redaktor v časopise. Založil a provozuje vlastní designérskou firmu a od roku 2004 vystupuje v různých televizních pořadech. Jeden z nich má v překladu opravdu zajímavý název „Norská nejošklivější místnost“. Halvor vyrostl ve venkovské oblasti na jihu Norska. Pochází z evangelické luteránské komunity, proto se těžko vyrovnával se svou homosexualitou, rodiče však stáli při něm. V letech 2006 až 2016 měl za manžela Ricarda Fagerströma. Nyní žije na malé farmě poblíž usedlosti, kde se narodil, asi 100 km od Osla.