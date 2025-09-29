Když rodiče dvou dcer koupili před 36 lety ovčí farmu na ostrově Rott, ani jedna nebyla nadšená. V té době jim bylo 12 a 13 let, takže lze „nenadšení“ z ostrova snadno pochopit.
Ostrov má sice už 4 000 let starou tradici zemědělství a rybářství, ale žije zde minimum lidí. Před pár lety si však jedna z nich, mladší Beata, pořídila s manželem chatu postavenou už v roce 1939 (chat je na ostrově jen pár) a pravidelně ji využívají k rekreaci.
Interiér domku však odpovídá stáří stavby, takže zde Halvor Bakke se svými kolegy, Ole Rosén-Lystrupem a Torkelem Gjersetem, měli co měnit. Zvenčí však musela chata zůstat v původní podobě.
Přízemní chata dostala elektrický výtah na dřevo ze sklepa i obří krb
Škatulata, hejbejte se
Základem proměny byl přesun místností: kuchyň se přesunula do bývalé ložnice, vstup do ní se snadno rozšířil a došlo tak k propojení obývacího pokoje a kuchyně, z té původní je koupelna, ložnice se ocitla v bývalé komoře.
Stěny obložené palubkami Halvor Bakke jako „tradičně“ natřel, tentokrát teplou šedou barvou, případně stěny obložil panely, na které přišly modrošedé tapety. Stropy získaly bílý nátěr.
Velkou proměnou prošly i podlahy, od na míru připravených břidlicových nepravidelných dlaždic (ideálních pro podlahové topení, které se zde nově instalovalo), až po dřevěnou podlahu v obývacím pokoji, kuchyni a v ložnici. Břidlici využil designér i jako obklad za nová kamna na dřevo.
Upcyklace na jedničku
Řada kusů nábytku tu našla nové uplatnění. Třeba ze staré kuchyňské linky je skvělý koupelnový nábytek, který dostal novou desku, stačilo jen přidat umyvadlo. Staré klasické židle s výpletem samozřejmě zůstaly, doplnil je nový kulatý stůl. Stolek z obývacího pokoje Torkel rozřízl na půl, a hned tu byly dva konzolové stolky do předsíně.
Chata má konečně vodu, studnu museli vrtat až do hloubky 70 metrů
Proměny a recyklace se však dočkal i malý domek hned vedle chaty, který sloužil jako sklad a také „kadibudka“. Ole vyklidil vše nepotřebné, za polopříčku umístil hned dvě toalety, ze starého sekretáře je skřínka pod umyvadlo. A z obkladu v předsíni vyrobil obklad malé pohovky, v níž se ukrývá dřevo na topení…
Ole Rosén-Lystrup vyrobil také další unikát, venkovní stůl s kamennou deskou a grilem zapuštěným přímo do desky. V chladný severských podmínkách je podobné řešení ideální: lidé sedí na lavičkách u stolu, který je skvěle zahřívá od nohou…
Jako tradičně si na některé práce přizval Halvor Bakke odborníky, zejména na rozvody vody a kamna na uhlí. A jak výsledek proměny ocenili majitelé chaty? Byli hodně nadšení, což je vidět i ve videu...
Za šest dnů dostala stará chata novou obří terasu i interiér
Halvor Bakke
* 30. října 1970
Je norskou televizní osobností a expertem na interiérový design. Svou profesní kariéru zahájil jako stevard. Pracoval pro různé společnosti, například i jako redaktor v časopise. Založil a provozuje vlastní designérskou firmu a od roku 2004 vystupuje v různých televizních pořadech. Jeden z nich má v překladu opravdu zajímavý název: „Norská nejošklivější místnost“.
Designér spolupracuje s celou řadou firem a výrobců, od doplňků, nábytku, textilu, koberců či podlah, ale vytvořil dokonce i vlastní „bublinky“, šampaňské a růžové víno pro Provence Viner.
Je designérem značky Signature Collection by Halvor Bakke, pro interiérový řetězec Bohus – Signature Collection. Ten nabízí vše, co potřebujete pro obývací pokoj, ložnici, jídelnu i venkovní prostory. Zabývá se zejména navrhováním interiérových prvků, které se vejdou do všech norských domácností, a dokonce jezdí do továren v Indii, aby zajistil kvalitu výroby.
Ve spolupráci se společností Fraxx vytvořil kurz interiérového designu, kde ukazuje, jak si můžete svůj domov upravit sami. Společně se svou sestrou Ingunn Anvik připravil i kurz pro zahradníky. Dozvíte se tam tipy a triky, co můžete dělat na vlastní zahradě.
Halvor vyrostl ve venkovské oblasti na jihu Norska. Nyní žije na malé farmě poblíž usedlosti, kde se narodil, asi 100 km od Osla.
Chata přišla o obklad z borovicových prken, rázem omládla o 40 let
O seriálu
Seriál má v norštině název Eventyrlig Oppussing, což lze přeložit jako dobrodružné zlepšení domova. Do každé série (v Norsku jich bylo natočeno už 11) se hlásí tisíce lidí, ale jen málokdo uspěje: pro výběr je důležité, aby se proměna stihla do šesti dnů a byla něčím zvláštní, staré dřevěné chaty ve špatném stavu tak šanci už nemají. V podmínkách je jasně řečeno, že rekreační dům nesmí být ve špatném stavu: nestavíme, pouze povrchově renovujeme…
Na kameře další řemeslníky sice moc neuvidíte, ale v podmínkách pro zařazení případného zájemce do pořadu najdete třeba nutnost zajistit večeře a nocleh pro 12 až 15 lidí, sklad v blízkosti chaty, ale také dopravu materiálu (a to se může hodně prodražit, zejména v případě vrtulníku) i likvidaci odpadků.
Norové však chaty milují, proto je zájemců stále více než dost, jen během dvacátého století bylo v Norsku postaveno víc než čtyři sta tisíc chat a chatiček, mnohé ovšem bez tekoucí vody nebo elektřiny. Což často trvá dodnes, modernizaci nebo nákladným rekonstrukcím brání přírodní podmínky či nedostupnost místa, někdy i přísná nařízení, která se zde dodržují.
Nové díly Norských domů snů můžete sledovat na Prima Zoom od 28. září vždy v neděli od 20:00, reprízy pak každou středu od 8:55.