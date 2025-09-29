Chata z roku 1939 má venkovní kadibudku se dvěma toaletami

Alena Řezníčková
Designér Halvor Bakke, průvodce jednoho z nejpopulárnějších skandinávských lifestylových pořadů, by se mohl „hlásit“ stejnou větou jako Terminátor: „Já se vrátím.“ Je opravdu nezničitelný, od 28. září uvádí televize Prima už devátou řadu seriálu Norské domy snů.

Když rodiče dvou dcer koupili před 36 lety ovčí farmu na ostrově Rott, ani jedna nebyla nadšená. V té době jim bylo 12 a 13 let, takže lze „nenadšení“ z ostrova snadno pochopit.

Ostrov má sice už 4 000 let starou tradici zemědělství a rybářství, ale žije zde minimum lidí. Před pár lety si však jedna z nich, mladší Beata, pořídila s manželem chatu postavenou už v roce 1939 (chat je na ostrově jen pár) a pravidelně ji využívají k rekreaci.

Interiér domku však odpovídá stáří stavby, takže zde Halvor Bakke se svými kolegy, Ole Rosén-Lystrupem a Torkelem Gjersetem, měli co měnit. Zvenčí však musela chata zůstat v původní podobě.

Přízemní chata dostala elektrický výtah na dřevo ze sklepa i obří krb

Škatulata, hejbejte se

Základem proměny byl přesun místností: kuchyň se přesunula do bývalé ložnice, vstup do ní se snadno rozšířil a došlo tak k propojení obývacího pokoje a kuchyně, z té původní je koupelna, ložnice se ocitla v bývalé komoře.

Stěny obložené palubkami Halvor Bakke jako „tradičně“ natřel, tentokrát teplou šedou barvou, případně stěny obložil panely, na které přišly modrošedé tapety. Stropy získaly bílý nátěr.

Velkou proměnou prošly i podlahy, od na míru připravených břidlicových nepravidelných dlaždic (ideálních pro podlahové topení, které se zde nově instalovalo), až po dřevěnou podlahu v obývacím pokoji, kuchyni a v ložnici. Břidlici využil designér i jako obklad za nová kamna na dřevo.

Upcyklace na jedničku

Řada kusů nábytku tu našla nové uplatnění. Třeba ze staré kuchyňské linky je skvělý koupelnový nábytek, který dostal novou desku, stačilo jen přidat umyvadlo. Staré klasické židle s výpletem samozřejmě zůstaly, doplnil je nový kulatý stůl. Stolek z obývacího pokoje Torkel rozřízl na půl, a hned tu byly dva konzolové stolky do předsíně.

Chata má konečně vodu, studnu museli vrtat až do hloubky 70 metrů

Proměny a recyklace se však dočkal i malý domek hned vedle chaty, který sloužil jako sklad a také „kadibudka“. Ole vyklidil vše nepotřebné, za polopříčku umístil hned dvě toalety, ze starého sekretáře je skřínka pod umyvadlo. A z obkladu v předsíni vyrobil obklad malé pohovky, v níž se ukrývá dřevo na topení…

Ole Rosén-Lystrup vyrobil také další unikát, venkovní stůl s kamennou deskou a grilem zapuštěným přímo do desky. V chladný severských podmínkách je podobné řešení ideální: lidé sedí na lavičkách u stolu, který je skvěle zahřívá od nohou…

Jako tradičně si na některé práce přizval Halvor Bakke odborníky, zejména na rozvody vody a kamna na uhlí. A jak výsledek proměny ocenili majitelé chaty? Byli hodně nadšení, což je vidět i ve videu...

Za šest dnů dostala stará chata novou obří terasu i interiér

Halvor Bakke

* 30. října 1970

Je norskou televizní osobností a expertem na interiérový design. Svou profesní kariéru zahájil jako stevard. Pracoval pro různé společnosti, například i jako redaktor v časopise. Založil a provozuje vlastní designérskou firmu a od roku 2004 vystupuje v různých televizních pořadech. Jeden z nich má v překladu opravdu zajímavý název: „Norská nejošklivější místnost“.

Designér spolupracuje s celou řadou firem a výrobců, od doplňků, nábytku, textilu, koberců či podlah, ale vytvořil dokonce i vlastní „bublinky“, šampaňské a růžové víno pro Provence Viner.

Je designérem značky Signature Collection by Halvor Bakke, pro interiérový řetězec Bohus – Signature Collection. Ten nabízí vše, co potřebujete pro obývací pokoj, ložnici, jídelnu i venkovní prostory. Zabývá se zejména navrhováním interiérových prvků, které se vejdou do všech norských domácností, a dokonce jezdí do továren v Indii, aby zajistil kvalitu výroby.

Ve spolupráci se společností Fraxx vytvořil kurz interiérového designu, kde ukazuje, jak si můžete svůj domov upravit sami. Společně se svou sestrou Ingunn Anvik připravil i kurz pro zahradníky. Dozvíte se tam tipy a triky, co můžete dělat na vlastní zahradě.

Halvor vyrostl ve venkovské oblasti na jihu Norska. Nyní žije na malé farmě poblíž usedlosti, kde se narodil, asi 100 km od Osla.

Chata přišla o obklad z borovicových prken, rázem omládla o 40 let

O seriálu

Seriál má v norštině název Eventyrlig Oppussing, což lze přeložit jako dobrodružné zlepšení domova. Do každé série (v Norsku jich bylo natočeno už 11) se hlásí tisíce lidí, ale jen málokdo uspěje: pro výběr je důležité, aby se proměna stihla do šesti dnů a byla něčím zvláštní, staré dřevěné chaty ve špatném stavu tak šanci už nemají. V podmínkách je jasně řečeno, že rekreační dům nesmí být ve špatném stavu: nestavíme, pouze povrchově renovujeme…

Na kameře další řemeslníky sice moc neuvidíte, ale v podmínkách pro zařazení případného zájemce do pořadu najdete třeba nutnost zajistit večeře a nocleh pro 12 až 15 lidí, sklad v blízkosti chaty, ale také dopravu materiálu (a to se může hodně prodražit, zejména v případě vrtulníku) i likvidaci odpadků.

Norové však chaty milují, proto je zájemců stále více než dost, jen během dvacátého století bylo v Norsku postaveno víc než čtyři sta tisíc chat a chatiček, mnohé ovšem bez tekoucí vody nebo elektřiny. Což často trvá dodnes, modernizaci nebo nákladným rekonstrukcím brání přírodní podmínky či nedostupnost místa, někdy i přísná nařízení, která se zde dodržují.

Nové díly Norských domů snů můžete sledovat na Prima Zoom od 28. září vždy v neděli od 20:00, reprízy pak každou středu od 8:55.

Obývacímu pokoji dominuje rohová bílá pohovka.
Chata byla postavená už v roce 1939, za tu dobu se téměř nezměnila..
Původní obývací pokoj, ze kterého byl vstup do ložnice.
Kuchyň volně navazuje na obývací pokoj, původní židle doplnil nový kulatý stůl.
36 fotografií
Nejčtenější

Ve Vraném mají dvoupodlažní dům za cenu pražské garsonky. A může se i zvětšit

Dům jako bílá kostka? Proč ne. Dvoupodlažní dřevostavba ve Vraném nad Vltavou je ukázkou modernistické architektury, která si nepotrpí na zbytečnosti. A jak říká autor domu, architekt Luka Križek:...

Autora instagramového účtu Delniq nenachytáte, dům od něho je dokonalý

Navrhnout dům v centru obce, kde převažuje tradiční zástavba domů se sedlovými střechami, není vůbec jednoduché. Zejména když má vzniknout nejen rodinný dům, ale také prostor pro majitelčin...

Hvězda televizní show Jak se staví sen si poradila i s bytem 4+kk

Jenom sladit barvy a trochu vylepšit zařízení… Tak snadno si to představoval mladý pár s dvěma dcerkami. Jenže jejich byt 4+kk v pražské Tróji potřeboval pořádnou změnu, včetně dispozice. Designérka...

Největší rodinné domy na světě. Tady na velikosti majitelům opravdu záleží

Hledat odpověď na otázku, kdo ho má největší, zavání potížemi. Bez červenání. V těch rozmanitých tvarech je opravdu snadné se ztratit a ne vždy se údaje o rozměrech dají přesně ověřit. Proto berte...

Šumavské volání divočiny. K výjimečnému srubu přidali krásné koně a medvědy

„Děda míval koně a já mám lásku ke zvířatům a přírodě pod kůží odmala. Koně jsou moje celoživotní srdcovka a tady jsem měl zase možnost si je pořídit. A k nim i vysněný srub,“ říká Imra, který má s...

Romantická osada Buďánka. Pražská dělnická kolonie ožívá a láká na návštěvu

Dělnická kolonie Buďánka v Praze, továrna na výrobu lustrů v Kamenickém Šenově i bývalý pivovar v Českém Krumlově. To jsou jen tři lokality ze 450 akcí, které lze zdarma navštívit během festivalu Den...

