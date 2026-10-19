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Neuvěřitelná proměna v Břevnově. Ze starého domu zůstal jen historický sklep

Alena Řezníčková
Pohled ze zahrady

Pohled ze zahrady | foto: Tomáš Slavík

Přízemí tvoří jeden kontinuální celek, který propojuje převýšený obývací pokoj...
Historický sklep získal díky nově vybudovanému světlíku i denní světlo.
Dům stojí v příkrém svahu v historické části pražského Břevnova.
Krytá terasa nabízí „orámovaný“ výhled na okolí.
35 fotografií
Proměna domu, který postavili už v polovině 19. století, je neuvěřitelná. Objekt v příkrém svahu v historické části pražského Břevnova se proměnil na moderní stavbu s velkorysým obytným prostorem, dostatkem místa pro setkávání s přáteli i výhledem na město.

„Dům, včetně jeho vybavení, byl navržený i realizovaný s velkými nároky na detaily a jejich řemeslné provedení. Konečná podoba je výsledkem pečlivých diskusí s investory, kteří mají na návrhu nezanedbatelný podíl,“ popisuje projekt neuvěřitelné proměny architekt Ondřej Fiala ze studia OTA atelier.

Společně s kolegou, architektem Tomášem Henelem, se mu s pomocí velkých prosklených ploch podařilo propojit interiér se zahradou, která díky své uzavřené koncepci vytváří další pokoj.

Dům v několika úrovních

„Přízemí tvoří jeden kontinuální celek, který propojuje převýšený obývací pokoj s kuchyní, jídelnou, vstupní halou a pracovnou, to vše bez dveří, pouze s vloženými bloky schodiště a šatní skříně. Tyto bloky jsou koncipovány tak, aby umožňovaly průhledy do další části dispozice,“ vysvětluje architekt Henel.

Přízemí tvoří jeden kontinuální celek, který propojuje převýšený obývací pokoj s kuchyní, jídelnou, vstupní halou a pracovnou.
Pohled ze zahrady
Historický sklep získal díky nově vybudovanému světlíku i denní světlo.
Dům stojí v příkrém svahu v historické části pražského Břevnova.
Krytá terasa nabízí „orámovaný“ výhled na okolí.
35 fotografií

Podkroví pak slouží jako soukromá část domu, ale nikterak odtržená od ostatních částí, naopak opět výrazně komunikuje se zbytkem provozu. Důkaz? Například ložnice je velkým oknem propojená s obývacím pokojem, z hlavní koupelny je velkorysý výhled na zahradu a zároveň je skrze skleněnou příčku (lze ji „zneprůhledni“) otevřená do schodišťového prostoru, spací patro v pokoji má zase okenici ke schodišti.

Poslední úroveň domu představuje historický sklep, který díky nově vybudovanému světlíku získal dokonce denní světlo.

Kombinace tradičních i nových prvků

„Interiér je postavený na tlumené barevnosti, přiznaných materiálech a dřevu v různých odstínech. Objevují se zde zcela soudobé i tradiční prvky zkombinované tak, aby vše působilo přirozeně bez velkého kontrastu, spíše se snahou hranice nového a původního znejistit a propojit,“ prozrazuje Ondřej Fiala.

K nepřehlédnutí je tak pohledový železobetonový strop odlitý do bednění z kartáčovaných smrkových prken. Finální povrch byl opatřený lazurou, aby došlo ke sjednocení a ucelení vzhledu.

Na strop materiálově navazuje železobetonové schodiště s pohledovými broušenými stupni. To respektuje půdorys původního schodiště a představuje tak jednu z připomínek původního domu. Je přirozeným těžištěm celé stavby a v každém patře nabízí specifické průhledy.

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Kombinaci starého a nového představují i podlahy: cementové stěrky v přízemí jsou v příjemném kontrastu s dřevěnými prkny v podkroví. Do stěrky nechali autoři vložit „koberce“ z odlišných materiálů, které definují daný prostor: vstupní hala má vložené ornamentální cementové dlaždice, obývací pokoj se může pochlubit dřevěnými prkny.

„Chladné materiály doplňuje dřevo v několika verzích, od masivního dubu, přes ořechovou dýhu až po mořenou smrkovou biodesku. Vše doplňují textilie na závěsech nebo v podobě čalouněné šatní skříně,“ vypočítává architekt Henel.

Neobvyklé řešení zvolili architekti i pro otevřený krb. Má topeniště v úrovni podlahy a plynule navazuje na volný prostor pod masivní železobetonovou římsou, na které je akumulační těleso s cihelným obkladem.

Projekt studio přihlásilo do soutěže Interiér roku 2025 v kategorii Soukromý interiér – Rekonstrukce. Do již 12. ročníku soutěže Interiér roku, ocenění s nejdelší historií ze soutěží v ČR i SR, které se věnují interiéru, mohou architekti a interiéroví designéři přihlašovat projekty, které vznikly v průběhu roku 2026, a to až do 28. února 2027.

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