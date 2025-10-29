Z bývalé varny v Holešovicích je Mexická restaurace. Září zlatem

Zadáním bylo vytvořit v Praze monumentální prostor nabízející nejen středoamerickou kuchyni, ale zážitek z její kultury jako takový. Od začátku se pracovalo s myšlenkou otevřené kuchyně, velkých pecí na dřevo a hlučné mexické haciendy. Z Mexické se měl stát největší podnik společnosti Together.
Unikátní je především materiálové, a tím i vizuální řešení stupňů schodiště....

Unikátní je především materiálové, a tím i vizuální řešení stupňů schodiště. Září zlatem. | foto: BoysPlayNice

Do převýšeného prostoru varny bývalého holešovického pivovaru se vestavěla dvě
V části s nádrží na ryby se připravují ceviche (pokrm z ryb, oblíbený v
Zlatem se třpytící schodiště odkazuje na historii Mexika v době Mayů.
Unikátní je především materiálové, a tím i vizuální řešení stupňů schodiště,
Na počátku celé akce stála gastroaliance Together v čele s Davidem Petříkem v čele. Právě on považuje na světové gastronomické scéně za největší hráče Asii, Itálii a Mexiko, doplnit si tedy portfolio právě o Mexickou bylo jen otázkou času.

Unikátní na celé restauraci je její koncepce jako celek. Už sám fakt, že do převýšeného prostoru varny bývalého holešovického pivovaru se vestavěla dvě patra ochozů s centrální dvoranou, je dostatečně výjimečný. Přidáte-li k tomu několika ramenné prosvětlené zlatem se třpytící schodiště odkazující na historii Mexika v době Mayů, je jasné, že architekti ze studia 20-20 - ARCHITEKTI připravili hostům nevšední zážitek.

Nevšední a zajímavé je i prolnutí prostoru restaurace s originální kuchyní, kde se přímo před zraky hostů pečou tortilly, připravuje tacos, pokrmy na grilu a na dřevem roztápěné peci. V části s nádrží na ryby se připravují ceviche (pokrm ze syrových ryb) a jednotlivé ingredience jsou takřka na dosah ruky.

Kuchyň stejně jako velký koktejlový bar v patře má autentické tvarové a materiálové řešení včetně nápojové vitríny procházející nad barem do dalšího ochozu.

Odkaz Mayů

Ochozy jsou vynášeny sloupy obloženými kamennými reliéfy s motivy Mayského obrázkového písma, do kterých jsou přeneseny originální znaky abecedy vytvořené jen pro Mexickou restauraci grafikem Petrem Štěpánem ve spolupráci s architekty a sochaři. V prostoru restaurace je tedy ukryt i tento promyšlený rébus.

Latinskoamerickou atmosféru dotváří spojení odkazů na dávné civilizace neodmyslitelně spojené s mexickou kulturou, možná i stopa koloniálního ducha promítnutá do monumentální symetrie prostoru, a nakonec i typická syrovost mexické ulice, kde převažuje účelnost a výzdoba vzniklá jen jako přirozený otisk času.

Nově vestavěné ochozy jsou tvořeny ocelovým nosným rámem z masivních profilů v tyrkysově modré barvě a pochozími dubovými fošnami. Horní lávka podesty centrálního schodiště jakoby levituje v prostoru a prosklená podlaha je vynášena pouze subtilními kovovými profily na dvou kruhových sloupech. Co nejvzdušnější dojem dotvářejí černé ocelové sítě nahrazující zábradlí.

Unikátní je především materiálové, a tím i vizuální řešení stupňů schodiště. Pro dosažení zamýšleného efektu jsou složeny z jednotlivých vyfrézovaných desek, které jsou sešroubovány a celý stupeň je pak vylit epoxidovou pryskyřicí s příměsí „zlatých“ plátků. Jednotlivé stupně spojují šrouby, jsou opatřeny pochozím sklem. Bodovým osvětlením se schody v celé své hmotě rozzáří a dominují jinak monochromaticky pojatému interiéru.

Rok projektu:2024
Rok dokončení:2025
Užitná plocha:890 m²
Náklady:60 mil. CZK

Materiály

  • ocelové HEB profily – sloupy, nosný systém galerií a schodiště
  • dřevěné dubové masivní fošny – podlaha galerií
  • terazzo s mramorovou mozaikou – podlaha v přízemí
  • laserované dřevotřískové desky zalité v epoxidu se zlatými plíšky – autorsky navržené schodiště
  • epoxidovem zalité fazole, kukuřice a papričky – stolní desky
  • dřevěný nákližek v kombinaci s dýhovanou deskou – desky stolů
  • hovězí kůže – lavice a čalouněné židle
  • sklo – podesty na ocelové konstrukci, police za barem
  • římský cement – odlévané reliéfy na sloupech
  • nerezové sítě – zábradlí
Unikátní je především materiálové, a tím i vizuální řešení stupňů schodiště. Září zlatem.
Do převýšeného prostoru varny bývalého holešovického pivovaru se vestavěla dvě patra ochozů s centrální dvoranou.
V části s nádrží na ryby se připravují ceviche (pokrm z ryb, oblíbený v přímořských oblastech latinské Ameriky).
Zlatem se třpytící schodiště odkazuje na historii Mexika v době Mayů.
Spolupracovníci a dodavatelé

  • Grafický design: superlative.works
  • Stavba: INTEKO Sedlec
  • Truhlářství: konstrukce schodišťových stupňů Dřevona Lovčice
  • Osvětlení na míru: Cora Jičín
  • Osvětlení: Light Concept
  • Sochařské práce, reliéfy: Sochařská pohotovost
  • Návrh a realizace nástěnných maleb: David Hřivňacký
  • Zámečnické konstrukce: Cubis Metal
  • Sítě zábradlí: Carl Stahl
  • Gastro zařízení: Gastroart
  • Terazzo v přízemí: Teraco Lité
  • Pec a grill: Krby Urban

O autorech

Autoři: Kristina Sudreová, Zdeněk Rychtařík, Václav Červenka, František Vorel, Lukáš Novák

Jsme tým lidí, kteří se v roce 2020 sdružili pod společným jménem 20–20–ARCHITEKTI. Nyní pod vedením architekta Zdeňka Rychtaříka společně tvoříme architekturu od studie až k realizaci.

Náplní naší práce je rozklíčovat potřeby investora a vytvořit návrh na míru jeho představám, ať jde o urbanistickou studii, bytový dům či jakýkoliv interiér. Posledním z našich realizovaných projektů je například Mexická restaurace v pražských Holešovicích.

Vstoupit do diskuse

