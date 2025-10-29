Na počátku celé akce stála gastroaliance Together v čele s Davidem Petříkem v čele. Právě on považuje na světové gastronomické scéně za největší hráče Asii, Itálii a Mexiko, doplnit si tedy portfolio právě o Mexickou bylo jen otázkou času.
Unikátní na celé restauraci je její koncepce jako celek. Už sám fakt, že do převýšeného prostoru varny bývalého holešovického pivovaru se vestavěla dvě patra ochozů s centrální dvoranou, je dostatečně výjimečný. Přidáte-li k tomu několika ramenné prosvětlené zlatem se třpytící schodiště odkazující na historii Mexika v době Mayů, je jasné, že architekti ze studia 20-20 - ARCHITEKTI připravili hostům nevšední zážitek.
Nevšední a zajímavé je i prolnutí prostoru restaurace s originální kuchyní, kde se přímo před zraky hostů pečou tortilly, připravuje tacos, pokrmy na grilu a na dřevem roztápěné peci. V části s nádrží na ryby se připravují ceviche (pokrm ze syrových ryb) a jednotlivé ingredience jsou takřka na dosah ruky.
Kuchyň stejně jako velký koktejlový bar v patře má autentické tvarové a materiálové řešení včetně nápojové vitríny procházející nad barem do dalšího ochozu.
|
Smíchali mexické a indické prvky i lásku a vznikla designová restaurace
Odkaz Mayů
Ochozy jsou vynášeny sloupy obloženými kamennými reliéfy s motivy Mayského obrázkového písma, do kterých jsou přeneseny originální znaky abecedy vytvořené jen pro Mexickou restauraci grafikem Petrem Štěpánem ve spolupráci s architekty a sochaři. V prostoru restaurace je tedy ukryt i tento promyšlený rébus.
Latinskoamerickou atmosféru dotváří spojení odkazů na dávné civilizace neodmyslitelně spojené s mexickou kulturou, možná i stopa koloniálního ducha promítnutá do monumentální symetrie prostoru, a nakonec i typická syrovost mexické ulice, kde převažuje účelnost a výzdoba vzniklá jen jako přirozený otisk času.
Nově vestavěné ochozy jsou tvořeny ocelovým nosným rámem z masivních profilů v tyrkysově modré barvě a pochozími dubovými fošnami. Horní lávka podesty centrálního schodiště jakoby levituje v prostoru a prosklená podlaha je vynášena pouze subtilními kovovými profily na dvou kruhových sloupech. Co nejvzdušnější dojem dotvářejí černé ocelové sítě nahrazující zábradlí.
|
Vietnamská restaurace vsadila na český design. Podívejte se
Unikátní je především materiálové, a tím i vizuální řešení stupňů schodiště. Pro dosažení zamýšleného efektu jsou složeny z jednotlivých vyfrézovaných desek, které jsou sešroubovány a celý stupeň je pak vylit epoxidovou pryskyřicí s příměsí „zlatých“ plátků. Jednotlivé stupně spojují šrouby, jsou opatřeny pochozím sklem. Bodovým osvětlením se schody v celé své hmotě rozzáří a dominují jinak monochromaticky pojatému interiéru.
|Rok projektu:
|2024
|Rok dokončení:
|2025
|Užitná plocha:
|890 m²
|Náklady:
|60 mil. CZK
Materiály
- ocelové HEB profily – sloupy, nosný systém galerií a schodiště
- dřevěné dubové masivní fošny – podlaha galerií
- terazzo s mramorovou mozaikou – podlaha v přízemí
- laserované dřevotřískové desky zalité v epoxidu se zlatými plíšky – autorsky navržené schodiště
- epoxidovem zalité fazole, kukuřice a papričky – stolní desky
- dřevěný nákližek v kombinaci s dýhovanou deskou – desky stolů
- hovězí kůže – lavice a čalouněné židle
- sklo – podesty na ocelové konstrukci, police za barem
- římský cement – odlévané reliéfy na sloupech
- nerezové sítě – zábradlí
Spolupracovníci a dodavatelé
- Grafický design: superlative.works
- Stavba: INTEKO Sedlec
- Truhlářství: konstrukce schodišťových stupňů Dřevona Lovčice
- Osvětlení na míru: Cora Jičín
- Osvětlení: Light Concept
- Sochařské práce, reliéfy: Sochařská pohotovost
- Návrh a realizace nástěnných maleb: David Hřivňacký
- Zámečnické konstrukce: Cubis Metal
- Sítě zábradlí: Carl Stahl
- Gastro zařízení: Gastroart
- Terazzo v přízemí: Teraco Lité
- Pec a grill: Krby Urban
O autorech
Autoři: Kristina Sudreová, Zdeněk Rychtařík, Václav Červenka, František Vorel, Lukáš Novák
Jsme tým lidí, kteří se v roce 2020 sdružili pod společným jménem 20–20–ARCHITEKTI. Nyní pod vedením architekta Zdeňka Rychtaříka společně tvoříme architekturu od studie až k realizaci.
Náplní naší práce je rozklíčovat potřeby investora a vytvořit návrh na míru jeho představám, ať jde o urbanistickou studii, bytový dům či jakýkoliv interiér. Posledním z našich realizovaných projektů je například Mexická restaurace v pražských Holešovicích.