Máslovičtí získali perfektní hospodu, ve které se opět rádi setkávají

V hospodě s přilehlým sálem se během let střídali různí majitelé, nejdéle ji provozovali manželé Doležalovi, a to až do roku 1959, kdy přešla pod družstvo Jednota. V roce 1991 se v dost zchátralém stavu vrátila dceři původních majitelů.

Po její smrti se budovy ujal majitel nový a proměnil ji v autoservis. Starostka obce usilovala o koupi objektu sedm let, a když se v roce 2013 naskytla toužebně očekávaná příležitost, zastupitelstvo se dlouho nerozmýšlelo.

Plán zněl jasně: budova měla opět plnit původní roli a být místem pro setkávání občanů. Objekt nutně potřeboval rekonstrukci. Projektovou přípravu se obec rozhodla řešit architektonickou soutěží, která by harmonicky spojila hledisko účelovosti a estetiky.



Zároveň se mělo vše řešit transparentně. Se soutěží obci pomohla Česká komora architektů. Z jedenácti návrhů vybrali zkušení členové poroty vítěze jednomyslně.

Se třemi mladými architekty z pražského Atelieru bod architekti (Vojtěch Sosna, Jakub Straka, Jáchym Svoboda) a jejich garantem architektem Zdeňkem Rothbauerem se obci spolupracovalo velmi dobře.

Výběrové řízení na zhotovitele rekonstrukce vyhrála firma KyraStav Praha, která odvedla kvalitní práci v daném čase, konkrétně od června roku 2017 do července 2018.

Po zdařilé rekonstrukci obec získala prostory, které jsou plně funkční a krásné. Díky chytrému řešení dveří u sálu a hospody se obě místnosti dají propojit v jeden celek, což je velmi praktické při větších akcích.



V lokálu hospody visí akustické obrazy s historickými fotografiemi obce, které umocňují estetický vzhled prostoru a zlepšují akustiku místnosti. Sál se využívá pro taneční zábavy, divadelní představení, koncerty i rodinné oslavy či svatby. Pravidelně se zde konají lekce cvičení pro ženy, taneční pro páry, turnaje v pingpongu nebo společenských hrách.

Zdařilé rekonstrukce jsou k vidění na putovní výstavě Má vlast cestami proměn.