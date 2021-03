Luxus, kam se podíváte. Rodina nechala v Londýně spojit dva domy

Knof Design Architektonické studio Knof Design založila newyorská designérka Susan Knofová v roce 2012. Susan propůjčuje svým návrhům propracovaný a kosmopolitní styl, který je dán pobytem a prací v New Yorku, Sydney, Londýně a Miami. V roce 2015 Knof Design obdržel cenu London Design Awards a dostal se do užšího výběru soutěže International Design and Architecture Awards. Roku 2018 se Knof Design stal oficiálním partnerem Rolls-Royce „The Pursuit of Excelence.“