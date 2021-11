Jsou tři a bydlí ve 2+1. Ložnici se podařilo vestavět do obýváku

Pátá řada pořadu Bydlet jako…, kterou vysílá Česká televize, navazuje tematicky na předchozí série, ve kterých tvůrci sledují zařizování interiérů v nejrůznějších stylech. Tým designérů s herci Janou Strykovou a Romanem Zachem provázejí majitele bytu od fáze „to se mi líbí“ až k fázi „tady je mi dobře“.



Když se rozrůstá rodina, narůstají taky nároky na velikost bytu. K sousedům se probourat nemůžete, ale stěhovat se nechcete – co teď? Přesně tento problém, jak bez bourání a stavebních úprav nafouknout svůj byt, řeší mladá maminka Katka.

Ta bydlí v pražském činžovním domě s manželem a tříletou Terezkou, která nutně potřebuje svůj vlastní pokojíček. Ten vznikne ze současného obývacího pokoje, který je třeba přesunout do ložnice rodičů.



Katka by si přála mít v obývací ložnici oddělené trvalé spaní. Rozkládací gauč manželé zavrhli. Do místnosti by se kromě lůžka mělo vejít také posezení u televize. Oba mají rádi nadčasovost, přírodní barvy a dřevo. Úkolu se ujala designérka Markéta Daňková.

Po proměně má pokoj dvě funkce, je v něm ložnice i obývák. Návrhářka nechala repasovat staré dubové parkety, které jsou po zbroušení a vytmelení ozdobou pokoje. Hlavní dominantou prostoru velkém 5 × 3 metry je vestavěná kostka s pohodlným dvoulůžkem.

Box je ze světlé březové dýhy s pěknou dekorativní kresbou. Z vnějšku je obložený černým sklem, ve kterém se zrcadlí okolí a odráží sluneční paprsky. Kostku lze kompletně zavřít posuvnými dveřmi, které mají v sobě malé kruhové otvory. Větrat je možné také jedním zabudovaným „oknem“.

Ve stropě jsou instalovaná drobná bodová světla připomínající hvězdnou oblohu. Nechybí ani nástěnné lampičky. Součástí boxu jsou také úložné prostory – čtyři spodní zásuvky a otevřené police (knihovna) u lůžka. Do rohu mezi vstupní dveře a kostku se vešla bílá šatní skříň.

Ve zbylé části je obývací pokoj s šedou rohovou pohovkou, podnožkou, stojací lampou, lehkým posuvným stolkem a dlouhou závěsnou komodou s televizí a policemi. Jedna stěna je bílá, druhá šedá a třetí zdobí obrovský plný kruh. Strop oživila autorská tapeta s listnatou rostlinou od Markéty Daňkové. Katka má z radikální proměny velkou radost.