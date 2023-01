Kulturní památka byla vředem města. Lustry Wranovsky jsou její ozdobou

Objekt byl vybudován v letech 1894 až 1895 jako sociálně kulturní zařízení pro studenty zdejší reálky. V roce 1946 se však reálka zrušila a pro budovu se hledalo nové využití.

Po stavební adaptaci roku 1951 se do části objektu přestěhoval správní aparát národního výboru, který v sálové části, pro niž se ujal název Městská dvorana, pořádal společenské a kulturní akce. Tato situace přetrvala až do rozhraní 80. a 90. let, kdy se správa města vrátila zpět do historické městské radnice. Poté se stav budovy začal zhoršovat natolik, že vyžadoval zásadní investiční počin.

Neutěšenou situaci nevyřešilo ani postoupení budovy soukromému vlastníkovi, její stav se dále zhoršoval, a tak ji město v roce 2002 získalo zpět do vlastnictví a začalo připravovat rozsáhlou rekonstrukci. Objekt byl v roce 2014 prohlášen za kulturní památku. Vzhledem k opravdu havarijnímu stavu byl v roce 2018 zařazen do národní databáze brownfieldů. V témže roce začala celková rekonstrukce, která skončila v roce 2021.

Městu se podařilo zachránit stavbu, která dlouhou dobu patřila k nejohroženějším památkově významným a chráněným objektům v Karlovarském kraji.

V rámci obnovy se zachovaly původní prvky výplní (okna a dveře), zábradlí a část keramických podlah, zrestaurovala se původní výmalba stropu sálu, štuková výzdoba svislých stěn a vstupní vestibul.

Budova se postupně vybavuje jevištní a kongresovou technikou tak, aby mohla plně sloužit kulturním a společenským aktivitám. Investor nechal zhotovit historizující lustry od české společnosti Wranovsky, které se staly nedílnou a obdivovanou součástí interiérů.

Zdařilé rekonstrukce jsou k vidění na putovní výstavě Má vlast cestami proměn.