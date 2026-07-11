„Hlavní výzvou byla práce s výškou prostoru, která jen těsně umožňovala vložení druhého patra. Investor, herec s výrazným citem pro prostor, se aktivně zapojil do návrhu a stal se naším partnerem při hledání konečné podoby interiéru. Součástí zadání bylo také využití systému chytré domácnosti pro snadnější každodenní fungování bytu,“ popisují autoři projektu.
Jak přidat metry čtvereční
Původní prostor měl rozměry 8,5 × 5,5 m a plochu 46,75 m². Vložením ocelové konstrukce se architektům podařilo vytvořit dalších 22 m² obytné plochy. Jejich snahou bylo zachovat minimální světlou výšku 1,9 m v místech. Výška prostoru totiž dosahuje pouze 3,8 m k betonovým žebrům a 4,2 m ke stropní desce.
„Dispozice bytu pracuje především s vertikálním členěním prostoru. V úrovni vstupu je otevřený obytný prostor s kuchyní a obývacím pokojem. Do vestavěného patra jsme v této úrovni vložili dvě uzavřené místnosti, šatnu s technickým zázemím a koupelnu. Tyto kompaktní objemy dělí prostor, aniž by narušovaly jeho otevřenost,“ popisuje architekt Brus.
V horní úrovni je také otevřená ložnice s volně stojící vanou, která byla jedním ze zajímavých přání investora. „Ložnici od obytné části odděluje pouze industriální skleněná stěna, takže celý loft zůstává vizuálně propojený. Součástí galerie je také samostatná uzavíratelná pracovna určená pro klidnou práci,“ doplňuje architekt Gronwaldt.
Kvůli omezené světlé výšce museli autoři zvolit suchou skladbu podlahy s minimální tloušťkou do čtyř centimetrů včetně podlahového vytápění. Technickou výzvou bylo také ocelové schodiště kotvené do stěny, jehož návrh vznikal postupně ve spolupráci s investorem. Vyžádal si specializovaného dodavatele schopného převést představu architektů do reality.
Pokud jde o použité materiály, vycházejí z industriální povahy stavby, tedy zejména beton, ocel a dřevo, doplněné prosklenými industriálními příčkami, které propouštějí světlo a zachovávají otevřenost prostoru. Tyto materiály spojují surovost původní továrny s komfortem obytného interiéru.
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Dispozice ve třech rozměrech
„Originalita návrhu spočívá především v prostorovém uspořádání. Dispozice nebyla navrhována pouze v půdorysu, ale ve třech rozměrech, s důrazem na výškové členění a vztahy mezi jednotlivými funkcemi. Projekt ukazuje, že industriální architektura může být citlivě proměněna v plnohodnotné bydlení,“ říkají autoři.
Podařilo se jim propojit historii místa se současným designem. Výsledkem je interiér, který je technicky promyšlený, prostorově poetický a nabízí bydlení pro dvojici, jež je funkční, osobité a pevně zakořeněné v charakteru původní stavby.
O projektu
Realizace: 2025
Místo: Praha – Modřany
Autoři: studio Formát architekti – Ing. arch. Vít Brus, Ing. arch. Dan Gronwaldt
Projekt loftového bytu přihlásili autoři do soutěže Interiér roku 2025 v kategorii Soukromý interiér – rekonstrukce. Do již jedenáctého ročníku této soutěže se mohli hlásit architekti a interiéroví designéři z České i Slovenské republiky. Vítězové byli vyhlášeni 19. května v pražském Centru současného umění DOX.
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18. května 2026