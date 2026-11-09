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Koupili ošklivý byt 1+1 v Bubenči. Architektka z něj vykouzlila nádherný domov

Alena Řezníčková
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Motiv prvků pod úhlem 45° se objevuje také u atypické pohovky vyrobené na míru...

Motiv prvků pod úhlem 45° se objevuje také u atypické pohovky vyrobené na míru do výklenku pod oknem. | foto: Michaela Klementová

Původní stav bytu byl dost neutěšený...
Dlažba nečekaně vybíhá až do obývací části, opticky tak propojuje kuchyň s...
Keramická dlažba ve čtyřech odstínech byla nařezána vodním paprskem na...
Mosazná barva se opakuje třeba i na dřevěné komodě umístěné pod „obrazem“...
27 fotografií
Z dost odpudivého bytu 1+1 v bubenečském činžáku se „vyloupl“ švihák, který dělá radost majitelům i architektce Petře Kocourkové ze studia Mooza architecture. Koupě bytu v původním stavu, který už na první pohled žádal kompletní rekonstrukci, byla sice odvážná, ale vyplatila se.

Základem pro úspěch projektu byly mimo jiné i poměrně vysoké stropy a velká okna orientovaná do klidné ulice. Architektce Petře Kocourkové však bylo od začátku jasné, že bez výrazné změny dispozice se rekonstrukce neobejde.

„V původním bytě byla nevyhovující kuchyň umístěná v chodbě, odkud byla přístupná koupelna a dva stejně velké pokoje. Nové uspořádání nabízí velkorysý úložný prostor v předsíni a větší koupelnu s oddělenou toaletou,“ popisuje autorka.

A pokračuje: „V obytné části vznikl obývací pokoj propojený s kuchyní. Na kuchyň navazuje světlá ložnice oddělená prosklenou příčkou, díky níž denní světlo proniká hlouběji do dispozice.“

Toto řešení má samozřejmě i své nevýhody. Ty autorka vyřešila poměrně jednoduše: Aby kvůli prosklení nedocházelo ke vzájemnému rušení světlem a hlukem, je možné v ložnici zatáhnout těžký zatemňovací závěs, a zajistit tak potřebný klid například v situaci, kdy jeden z partnerů vstává dříve.

Původní stav bytu byl dost neutěšený...
Motiv prvků pod úhlem 45° se objevuje také u atypické pohovky vyrobené na míru do výklenku pod oknem.
Dlažba nečekaně vybíhá až do obývací části, opticky tak propojuje kuchyň s obývacím pokojem
Keramická dlažba ve čtyřech odstínech byla nařezána vodním paprskem na trojúhelníky, z nichž jsou složené autorské mozaikové „koberce“ v předsíni a v kuchyni.
Mosazná barva se opakuje třeba i na dřevěné komodě umístěné pod „obrazem“ původní odhalené omítky.
27 fotografií

Bydlení bez hluku

Aby nedocházelo k rušení sousedů (a naopak), navrhla autorka v rámci stavebních úprav také akustické odhlučnění pomocí předstěn na příčkách sousedících s vedlejšími byty.

Změnila se i skladba podlah včetně krytin. „V pokojích najdete tmavé dubové parkety, které doplňuje keramická dlažba v dekoru kamene. Dlažba na podlaze nezvykle vybíhá až do obývací části, opticky tak kuchyň zvětšuje a navíc ji propojuje s obývacím pokojem. Zachovává se tak i do budoucnu možnost napojit malá krbová kamna na stávající komín.“

S keramickou dlažbou ve čtyřech odstínech si Petra Kocourková opravdu vyhrála. Nechala ji nařezat vodním paprskem na trojúhelníky, z nichž jsou složené autorské mozaikové „koberce“ v předsíni a v kuchyni.

„Motiv prvků pod úhlem 45° propojuje tvar arkýře, parket a dlažby a objevuje se také u atypické pohovky vyrobené na míru do výklenku pod oknem nebo na tvaru mozaiky v koupelně,“ upozorňuje autorka.

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Nábytek na míru

Většinu nábytku navrhla Petra Kocourková přímo pro tento byt. Zvolila kombinaci ořechové dýhy, teplé šedé a mosazných prvků, to vše výborně koresponduje s tmavou podlahu.

Mosazná barva se opakuje na topení v obývacím pokoji, na větrání dvířek skříní, ale třeba i na dřevěné komodě umístěné pod „obrazem“ původní omítky. Metalická úprava je použitá také na dřevěné skříňce/lavici v obývacím pokoji. Výsledek? Barva nijak neprovokuje, naopak na dřevě zachovává přirozenou kresbu materiálu.

Zástěnu za kuchyňskou linkou tvoří jemná textilní tapeta, která ve stejném pásu plynule přechází do ložnice, podporuje tak pocit propojeného prostoru. V kuchyni tapetu chrání kalené sklo.

Jinak decentní a nadčasovou barevnost doplnily jako výrazný barevný akcent modré židle a tapeta na dvířkách skrývající další úložný prostor v předsíni. Zdobí ji výřez z díla Henriho Matisse.

O projektu

Studio: Mooza architecture
Autor: Ing. arch. Petra Kocourková
Lokalita: Praha Bubeneč
Projekt a realizace: 2024 až 2025
Plocha: 61 m 2

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