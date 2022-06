Vana, palubky i obklady Erika jsou pryč. Zázračná proměna koupelny je tu

Šestá řada pořadu Bydlet jako…, kterou vysílá Česká televize, navazuje tematicky na předchozí série, ve kterých tvůrci sledují zařizování interiérů v nejrůznějších stylech. Tým designérů s herci Janou Strykovou a Romanem Zachem provázejí majitele bytu od fáze „to se mi líbí“ až k fázi „tady je mi dobře“.

Paní Irena bydlí na Valašsku v rodinném domě a je vášnivou bylinkářkou. Své rostliny pěstuje na zahradě, ale také chodí od jara do podzimu po místních loukách, kde divoké byliny sbírá. Doma je pak suší, louhuje a maceruje. Ostatně její koupelna, kde s bylinami do této doby pracovala, by mohla vyprávět.

Milovnice bylin totiž svým náruživým louhováním vanu obarvila. Následné čištění dílo zkázu dokonalo. Zničenou vanu už nejde zachránit. Ostatně kompletní rekonstrukci by si zasloužila celá svépomocí dělaná koupelna, která slouží již třicet pět let.

Modernizace je nevyhnutelná. Pryč musí jít tmavé dřevěné obložení, modré obklady Erika, vana, umyvadlo, baterie, radiátor a vše ostatní. Přesouvat se bude i pračka. Místo vany si Irena přeje sprchový kout. Proměny se ujala designérka Petra Indruchová.

Radikální rekonstrukce změnila koupelnu k nepoznání. Z malé tmavé místnosti je prosvětlená lázeň. Novému svěžímu vzhledu velmi pomohly světlé obklady i příjemné jemné a neutrální tóny inspirované přírodou. Návrhářka použila na nábytek vyrobený na míru masivní dřevo.

Pod oknem, které je naproti vstupu, stojí velký odkládací pult s umyvadlem a dostatečným úložným prostorem s dvěma zásuvkami a otevřenými policemi. Na stěně je zavěšené velké osvětlené zrcadlo.

Na tuto zónu navazuje prostorný walk-in sprchový kout, který je umístěný v úrovni podlahy a nemá dveře. Tvoří jej jeden či dva kusy skla, které se instalují přímo na podlahu. V této proměně použila designérka pouze jednu skleněnou zástěnu. Na protější stěně je zavěšená policová skříňka.

Původní radiátor nahradil velký topný žebřík v chromu. Strop zakrývá sádrokarton se zapuštěným osvětlením. Na stěnách i na podlaze jsou velkoformátové obklady a dlažba v krémové barvě. Pračka našla místo ve vedlejší prádelně.

Irena je z nové koupelny nadšená. „Je úžasná. Nevěřila bych, že se to dá takto udělat,“ říká okouzleně. I návrhářka považuje „luxusní“ výsledek za malý zázrak.