Do kostela zatékalo, chyběly okenice. Rozpadlou památku zachránili nadšenci

Kostel pochází ze 14. století, později dostal převážně barokní zařízení a v roce 1773 ho zničil požár. V 19. století proběhla jeho přeměna z gotické podoby na novogotickou. K presbytáři se dostavěly věže, v jižní stěně lodi je dochovaný gotický portál. Kostel obklopuje zeď bývalého hřbitova prolomená od jihu a od západu zdobenými barokními branami.

Od roku 2011 upozorňovala obec římskokatolickou církev, tehdejšího majitele objektu, na nutnost oprav. Protože se však využíval jen minimálně, nechtěla do něj církev investovat. Starosta proto vyvolal jednání o převodu kostela sv. Jiří do vlastnictví obce. Vyjednávání trvala několik let a úspěch se dostavil až koncem roku 2018, kdy kostel přešel do majetku obce.

Největší problém představovala poškozená střecha, kterou do objektu zatékalo. Klempířské prvky se nacházely v havarijním stavu a ve věžích chyběly okenice. Na venkovní fasádě se projevil špatný stav střechy a okapů, proto postupně opadávala. Celý prostor severní zahrady trpěl dlouhými roky bez údržby a prorůstaly jej nálety.

Rekonstrukce probíhala od března roku 2019 do konce roku 2021. Na kostele byl opraven střešní plášť včetně klempířských prvků, na obou věžích jsou nyní osazeny nové okenice. Kompletní obnovy se dočkala také venkovní fasáda a troje venkovní dveře.

Hlas opraveného zvonu se po dlouhých letech opět třikrát denně rozeznívá obcí. Zásadní změnou prošla severní zahrada kostela, kde se vykácely nálety a obnovila se kamenná zeď.

Zdařilé rekonstrukce jsou k vidění na putovní výstavě Má vlast cestami proměn.