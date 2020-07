Jak se staví sen po norsku: koupili si chatu, aby sloužila i jiným

Chatu koupili společně před třemi roky dva celoživotní kamarádi, Per Erik a Stejnar. Využívají ji se svými rodinami, ale to jim nestačí. Chtěli by zde dopřát příjemný odpočinek i dalším turistům (zdarma!), aby si zde mohli oddechnout. Pěšky je to k chatě z Oppdalu asi hodinu, takže sem často putují kvůli nádhernému výhledu i rodiny s dětmi. Pro místní je totiž tato chata takřka ikona.

Chata je už celá desetiletí cílem turistů, což předchozímu majiteli vadilo, proto ji prodal.

Potřebný materiál si tentokrát dovezl tým Halvora Bakka s pomocí lyžařských skútrů. Na větrném vršku si však tentokrát rozmysleli nocovat venku, museli se spokojit s nocováním v chatě. Luxus ve starých norských chatách však opravdu nečekejte, není zde koupelna ani elektrický proud, záchod nahrazuje „kadibudka“.

Co se v chatě změnilo? Především „externí“ kamnář Stolle vytvořil novou podobu krbu, který obložil místním kamenem. Nepraktickou kuchyň nahradily nové skříňky s žulovou deskou a zapuštěnou plynovou varnou deskou (plynová bomba je umístěna do jedné ze skříněk).

Jako obklad stěny byly použity ručně vyráběné betonové obkladačky z Maroka, ovšem se zcela typickým norským vzorem. Stropy dostaly nový světlý nátěr, takže se opticky „zvedly“.

Z hlavní místnosti vznikl útulný obývací pokoj s koženým křeslem, čalouněnými židlemi a lavicí, ale především s velkým oknem, z něhož je krásný výhled (pokud není mlha) na městečko Oppdal v údolí. Tesaři si při jeho instalaci museli dát dobrý pozor, nehostinné a drsné počasí by jinak dokázalo nové dřevěné okno rychle zničit.

Změnila se i malá ložnice: dostala konečně dveře, palandy pro čtyři nocležníky nový nátěr a zejména krásné a kvalitní peřiny i polštáře.

Proměny starých norských chat se liší od českého pojetí „Jak se staví sen“ hned z několika hledisek. Stavební zásahy do konstrukce chat se zde nekonají, tesařské práce se uskutečňují pouze v exteriéru a proměny stojí i na dekorování původního prostoru, technická vylepšení kvůli absenci elektřiny a často i tekoucí vody jsou takřka nereálná. Při přípravě akcí se proto nesmí na nic zapomenout, ani sebemenší maličkost, protože není šance „pro něco doběhnout“.

Bakke a tesaři si užívají i výlety do okolí, diváci se tak mohou podívat i do hodně odlehlých částí Norska, což je také cílem autorů pořadu.

Norské domy snů

Nový pořad Norské domy snů zachycuje velkolepé přírodní scenérie, tradice a historii země, ale především oddanost místních obyvatel k památkám po předcích. Během prázdnin se Norové vrhají do hor a na souostroví, aby si mohli odpočinout a vrátit se ke kořenům tradičního života ve skandinávských chatách.

Nový krb obložený zdejším kamenem majitele opravdu nadchnul.

Během 20. století jich bylo v Norsku postaveno více než 400 000, mnohé bez tekoucí vody nebo elektřiny. Nyní velká část z nich chátrá a potřebuje renovaci.

Norské domy snů se staly nejsledovanější místní televizní produkcí (na kanále TV3 Viasat Norway), navíc s nejvyšším nárůstem lineární sledovanosti v TV během čtyř dosud uvedených sérií, což z pořadu udělalo obrovský hit nejen v Norsku.

