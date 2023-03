Jak se staví sen pro milovanou partnerku, když síly docházejí

Poslední díl Jak se staví sen byl hodně smutný. Jaromír, který se po rozvodu dostal do dluhové pasti, musel splácet velké částky. Našel si však další práci a vše splatil. A hlavně si našel ženu, také rozvedenou, která ho milovala a se vším mu pomáhala, a to celých dvanáct let, co byli spolu.

Řada SLIM (Sepos) představuje lakované rámové dveře v industriálním stylu. Levé dveře jsou posuvné do pouzdra.

Libuška se až do svých čtyřiceti let starala o tatínka, Jaromír jí při tom pomáhal. Po tatínkově smrti se rozhodli dát dům do pořádku. Jejich první prací bylo vykopání a vyvezení sedmi kontejnerů suti. Dále udělali podlahy, elektriku, odpady a další hrubé práce. Jednu ze zdí postupně podkopávali do hloubky 70 cm a vybetonovali nové základy. Pořídili si také nová okna.

Hlavně pro Libušku chtěl Jaromír dokončit rekonstrukci přízemí rodinného domu, kde měl vzniknout bezbariérový byt, který si měli v důchodu užívat. Jaromír se vrhl do práce a dlouho ignoroval zdravotní obtíže, které ho začaly trápit. Teprve na nátlak sousedky a Libušky se objednal k lékaři.

Diagnóza byla krutá, rakovina žaludku, nádor prorůstal až do bránice, na operaci už bylo pozdě. Chemoterapie průběh nemoci příliš nezbrzdila. Šest dní po návštěvě designérů, kteří přijeli se zprávou, že byl s partnerkou vybraný do proměny, Jaromír zemřel.

O naplnění jeho snu se postarali designéři Zuzana Schubertová a Viktor Čikoš. I ty hodně zasáhl osud Jaromíra a nešťastné Libušky.

Byt pro Libušku

„Byla to naše nejsmutnější proměna. Vím, že v každém dílu má každá rodina kus svého trápení a pere se s ním po svém, ale na konci vždy vidíte radost a objetí. Tady byl obrovský smutek nás všech, protože Jaromír se závěru proměny nedožil,“ říká Viktor Čikoš.

Koupelna se sprchovým koutem a toaletou má i sanitu v černé barvě.

Největší výzvou byla pro designéry koupelna, protože čas na proměnu byl krátký, používali proto rychletuhnoucí materiály, technologický postup se však nijak ošidit nedá. Při realizaci tak přišly ke slovu vysoušeče a odvlhčovače, aby všechno šlo jako na drátkách.

„Styl jsme volili moderní a na přání Jaromíra s černými doplňky. Přál si bíločernou kuchyň, černé doplňky v koupelně a útulno. Což věříme, že se povedlo. ‚Útulno‘ jsme navodili dřevodekory na podlaze a nábytku, lehčeným obkladovým kamenem na jedné ze stěn, pozitivně žlutou rozkládací sedací soupravou a spoustou rostlin, které vnášejí do interiéru život,“ popisuje Zuzana Schubertová.

Koupelna spolu s dveřmi působí nadčasově, autoři proměny zvolili dokonce černou sanitu, avšak opět s použitím prvků dřeva a zeleně tak, aby výsledek působil moderně a útulně.

Krásně vynikl detail sprchové zástěny, která je ve stejném designu, jako jsou vstupní dveře koupelny, to znamená tenký černý rám a uvnitř tři skleněná pole.

„Výsledek působí až lehce industriálně. Skříně od našeho partnera nám truhlář doplnil o vertikální i horizontální police a knihovny tak, aby celek působil jako vestavná skříň. Ze skříně zajímavě vychází také TV stolek a pracovní místo pro paní Libušku, to jsme doplnili taburetem ve stejné barvě, jako má sedací souprava,“ vypočítává Viktor Čikoš. Žlutá barva se tu a tam objevuje i na drobných doplňcích.

Jaromír si přál černobílou kuchyň, designéři se jeho přání drželi.

Kuchyň je velmi moderní se spoustou moderních spotřebičů, jako jsou myčka, trouba, která umí péct současně až pět různých jídel, aniž by se vůně a chutě smíchaly, dále pak mikrovlnná trouba s grilem, indukční varná deska a černá digestoř. Samozřejmostí je vestavná lednice.

Vše působí v kuchyni kompaktně, čistým designem. „Pro zútulnění jsme opět zvolili například závěsný květináč na bylinky nebo ručně háčkované košíčky na potraviny. Výsledkem je garsonka s obývacím pokojem, jídelnou, kuchyní, příležitostným spaním a prostorná bezbariérová koupelna. V chodbě má paní Libuška spoustu místa pro pelíšky svých pejsků. A jako bonus jsme díky našemu partnerovi vyměnili i vchodové dveře tak, aby celek působil jednotně,“ dodává na závěr Zuzana Schubertová.

Náklady na proměnu Stavební práce 157 238 Kč

Stavební materiál 52 603 Kč

Kuchyňská sestava 91 332 Kč

Kuchyňské spotřebiče 63 940 Kč

Podlaha 43 808 Kč

Koupelna obklady a vybavení 188 333 Kč

Sedačka 89 000 Kč

Dveře, zárubně, kování 102 105 Kč

Nábytek, dekorace a doplňky 153 520 Kč Celkem 941 879 Kč

Pohovka je rozkládací, čalounění je snímatelné a lze je vyprat.

Shrnutí k aktuální sérii: Celková částka vynaložená na všechny proměny činí za aktuální sérii 8 132 604 Kč. Nejdražší proměna (1 017 468 Kč) se uskutečnila ve čtvrtém dílu – v Semilech, kde architekti Marek s Andreou udělali téměř kompletní přestavbu. Nejčastěji se z místností upravovaly kuchyň a chodba (10×), obývací pokoj (9×) dětský pokoj (5×) a koupelna (3×). Sponzoři pořadu věnovali své produkty za 5,56 milionu Kč. Z toho nejvíce za dveře, zárubně, kování a montáž SEPOS: 936 039 Kč, dále kuchyně Oresi: 803 636 Kč, sedačky JECH: 781 235 Kč, spotřebiče Gorenje: 677 906 Kč, dekorace a nábytek Bonami: 647 057 Kč, stavebniny Pro-doma: 595 500, Fatra: 467 079 Kč a následují další důležití partneři pořadu: Mercedes, Bison, Carapol, Maro, Sapho, Perfecta, Rako, Indoor Chatta a Wild-Stone.

Reprízy pořadu Jak se staví sen můžete sledovat každý den od pondělí do neděle v 19.30 na Prima STAR nebo v 9.00 na Prima LOVE.

Od příštího týdne, tedy od 24. března, se můžete těšit na nový pořad „České chaty snů“ o proměnách chat a chalup.