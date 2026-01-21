Jak na stárnoucí střechu? Celková rekonstrukce nemusí znamenat kompletní výměnu

Správné načasování a oko odborníka. To jsou záležitosti, které mohou hrát značnou roli v celkovém rozpočtu rekonstrukce střechy nad hlavou. Ač tento krok zní až dramaticky, nemusí se ve výsledku jednat o fatální zásah do konstrukce samotné střechy. A ani o nikterak velký zásah do rozpočtu.
Skládaná krytina je dlouhodobě spolehlivá a její údržba zůstává jednoduchá

foto: KM Beta

Skládaná krytina je dlouhodobě spolehlivá a její údržba zůstává jednoduchá
Skládaná krytina je dlouhodobě spolehlivá a její údržba zůstává jednoduchá
Skládaná krytina je dlouhodobě spolehlivá a její údržba zůstává jednoduchá
Skládaná krytina je dlouhodobě spolehlivá a její údržba zůstává jednoduchá
Drobné opravy pomáhají udržet střechu v dobré kondici, ale časem může přijít chvíle, kdy už nestačí. Celková rekonstrukce pak dává smysl nejen z hlediska bezpečnosti, ale i dlouhodobé jistoty a pohodlí v domě. Důležité je však postupovat s rozvahou, nechat střechu posoudit odborníkem a přemýšlet o ní jako o celku, od konstrukce až po doplňky.

Kdy střecha volá po zásahu

Co všechno může být signálem, že střecha volá po rozsáhlejší rekonstrukci? Zatékání, rozsáhlé poškození krytiny nebo třeba únava materiálu mohou být tím pravým varovným znamením.

Ani v takovém případě ale není třeba hned zoufat nad obří položkou v rozpočtu. Celková rekonstrukce totiž nemusí znamenat kompletní výměnu všeho od základů.

Skládaná krytina je dlouhodobě spolehlivá a její údržba zůstává jednoduchá

Často lze opravu pojmout jako promyšlenou kombinaci nových a zachovaných prvků, která prodlouží životnost střechy a obnoví její plnou funkčnost. Smyslem takové rekonstrukce je totiž primárně zajistit, aby střecha zůstala spolehlivá a odolná vůči povětrnostním vlivům po mnoho dalších let.

Co říká odborník a proč začít včas

Jak tedy postupovat? „Než se majitel rozhodne pro rekonstrukci, je vhodné, aby střechu posoudil odborník,“ předesílá Rudolf Prus, technický expert z Aliance taškových střech (Alitas). „Součástí takového posouzení by měla být i kontrola krovu, který tvoří základní nosnou konstrukci celé střechy,“ pokračuje.

U starších domů může být dřevo oslabené vlhkostí nebo napadené hmyzem či plísní, což se na první pohled nemusí projevit. „Proto je důležité zjistit, v jakém stavu je konstrukce a zda má dostatečnou únosnost pro další desítky let provozu,“ upozorňuje technický expert Alitas.

Pokud odborník potvrdí, že menší opravy nestačí a je potřeba větší rekonstrukce, je důležité začít s plánováním ihned. Na trhu bývá trvale vysoká poptávka po kvalitních řemeslnících i materiálu, což může ovlivnit nejen cenu, ale i termín realizace. I zde platí jednoduchá rovnice: kdo začne připravovat rekonstrukci včas, má samozřejmě větší šanci získat prověřenou firmu a rozumnou cenu.

Co všechno vyměnit?

V další fázi je potřeba rozhodnout, zda se bude měnit pouze krytina, nebo i část konstrukce. Správné načasování prací a koordinace jednotlivých kroků pomohou předejít zbytečným prodlevám i dodatečným nákladům. Při výběru materiálů se vyplatí investovat do skládané krytiny, která je osvědčená dlouhou životností, snadnou opravitelností a odolností vůči povětrnostním vlivům. Důležité je také nepodcenit detaily – odvětrání, oplechování nebo napojení na komíny, které zásadně ovlivňují funkčnost celé střechy.

Během samotné rekonstrukce je pak důležité hlídat několik zásadních věcí, které rozhodují o výsledné kvalitě střechy. Především by měl být dodržen projekt a technologický postup doporučený výrobcem materiálu. Jakékoliv zjednodušování, například v detailech odvětrání nebo oplechování, se může časem projevit zatékáním nebo zkrácením životnosti celé střechy.

Skládaná krytina je dlouhodobě spolehlivá a její údržba zůstává jednoduchá

Pozornost si zaslouží i samotná montáž krytiny. Tašky by měly být ukládány s ohledem na sklon střechy a klimatické podmínky, a to včetně správného překrytí a upevnění. Právě sklon patří mezi faktory, které ovlivňují, jak dobře střecha odvádí vodu a odolává větru.

U šikmých střech je klíčové zajistit plynulé napojení na hřeben, úžlabí či prostupy pro komíny a střešní okna. Právě tyto detaily bývají nejčastějším místem, kde dochází k zatékání.

Stejně důležité je zachovat správné odvětrání střešního pláště. Proudění vzduchu mezi jednotlivými vrstvami pomáhá odvádět vlhkost a zabraňuje poškození krovu či tepelné izolace. Při správném proudění vzduchu se střecha přirozeně vysouší a zůstává déle funkční.

„Dobře provedená rekonstrukce není jen otázkou nových materiálů, ale především precizní práce a dodržení všech postupů. Právě v nich se často rozhoduje o tom, jak dlouho bude střecha spolehlivě sloužit,“ vysvětluje Rudolf Prus.

Na dlouhou životnost střechy má ovšem zásadní vliv i následná péče. „Pravidelné kontroly a drobné údržbové zásahy dokážou prodloužit životnost nové střechy o desítky let,“ uzavírá odborník.

Jak na stárnoucí střechu? Celková rekonstrukce nemusí znamenat kompletní výměnu

21. ledna 2026

