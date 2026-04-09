Interiérové dveře v roce 2026: Trendy, které změní moderní bydlení

Komerční sdělení   4:00
Ještě nedávno se vnitřní dveře vybíraly hlavně podle ceny a barvy, aby ladily s podlahou. V současnosti se ale dveře stávají plnohodnotnou součástí interiérového konceptu. Moderní dveře pracují s čistou linií a přirozenými materiály, které dodávají celkový dojmem klidu a jednoduchosti. Současně roste obliba „neviditelných“ minimalistických dveří splývajících se stěnou.

Toto jsou komerční sdělení. iDNES.cz neovlivňuje jejich obsah a není jejich autorem.

Interiérové Bezfalcové dveře ERKADO Epimedium 1 - Dub ST CPL | foto: Dvere-erkado.cz

Dveře už nejsou jen detail, ale tvoří charakter interiéru

Moderní bydlení se nesnaží kombinovat dostupné možnosti, ale naopak vytváří promyšlený celek, který nechává vyniknout světlo a dotváří charakter prostoru, případně jemně kontrastuje s okolím. Dobře zvolený model dokáže interiér opticky zklidnit i dodat mu současnější výraz bez nutnosti velké rekonstrukce.

Při výběru už se tedy nehledí jen na proporce a materiál. Designéři i zákazníci čím dál tím častěji sahají po jednodušších řešeních, která nepodléhají prudké změně módních směrů, a kvalitních materiálech, které vydrží řadu let.

Trendy 2026: Úsporná řešení, skryté prvky i výraznější textury

Letošní rok se opět ponese ve znamení tzv. Tichého luxusu (Quiet Luxury), tedy minimalistické estetiky, která si zakládá na kvalitě a nerušivých detailech. Dále roste obliba skrytých integrovaných dveří. Vyhledávané jsou též prosklené dveře, které poskytují dostatek světla.

Oproti minulým letům však prostý a do určité míry chladný a neosobní minimalismus ustupuje vřelejší formě s hmatovými materiály. Přírodní a výrazně strukturované dřevěné dekory uklidňují, podobně jako texturované a rýhované sklo.

Skryté Bezobložkové dveře ERKADO

1 Co nejméně rušivých detailů: Posuvné či bezfalcové dveře

Pokud bychom měli vybrat nejvýraznější současný trend, pak je to rozhodně snaha o co nejplynulejší napojení dveří na stěnu. V praxi to znamená menší důraz na členění, méně dekorativních prvků a větší oblibu nenásilných řešení, která maximálně splývají s okolím. Hodí se nejen do novostaveb a moderního prostoru, ale neruší ani tradičněji zařízené byty, které chtějí majitelé vizuálně odlehčit.

Aktuální tendence v oblasti bytového designu se promítají i do nabídky výrobců dveří a zárubní. Moderní vzhled už také není výsadou atypických zakázkových realizací. Například na webových stránkách ERKADO jsou bezfalcové dveře, bezobložkové či posuvné interiérové dveře, které odpovídají současné poptávce po minimalistickém a architektonicky čistém řešení. Pro zákazníka je výhoda zejména to, že nemusí volit mezi trendy a praktickými funkcemi.

Vedle vzhledu roste i význam praktičnosti. S proměnou dispozic, menšími byty a snahou využít smysluplně každý metr se stále více prosazují posuvné systémy. Dnes už navíc nejsou vnímány jen jako nouzové řešení, ale jako plnohodnotná součást moderního interiéru. Umožňují lépe pracovat s prostorem, oddělit pracovnu nebo šatnu a přitom místnost opticky nezatížit.

2 Kouzlo doteku: návrat dřeva, skla a textur

Minimalismus roku 2026 přitom není studený ani sterilní, spíše pracuje s přesností a kvalitou provedení a dekory v teplých dřevěných tónech dodávají pocit klidu a bezpečí. Dalším silným trendem je také odklon od úplně hladkých, chladných a neosobních povrchů. Sílí důraz na výraznější textury a hmatový dojem materiálů. U interiérových dveří se důraz na dotykovost promítá hlavně do matnějších strukturovaných povrchů.

Zajímavě působí také rýhované, strukturované nebo satinované sklo, které propustí světlo, ale zároveň zachová určitou míru soukromí a současně vytváří příjemné hmatové vjemy. Prosklené interiérové dveře dokážou opticky propojit místnosti a vpustit světlo tam, kde by plné křídlo prostor zbytečně uzavíralo, což ocení zejména zákazníci s menšími byty s tmavší dispozicí.

Interiérové Bezfalcové dveře ERKADO Laurentie 1- Dub Natur Premium

Jak vybrat interiérové dveře, které budou moderní i za několik let?

Při výběru je snadné nechat se strhnout tím, co je módní nebo co se nám aktuálně líbí. Jenže zařízení domácnosti včetně dveří vyžaduje dlouhodobější investici a nadčasové řešení. Tedy zejména jednoduché tvary, kvalitní zpracování, přírodní nebo dobře kombinovatelné dekory a takové řešení otevírání, které odpovídá dispozici bytu či domu. Interiérové dveře bychom tedy měli vybírat podle celkového stylu domácnosti i podle funkce, které mají plnit u konkrétní místnosti.

U ERKADO lze vybírat moderní dveře ve více typech a dekorech a inspiraci doplnit osobní návštěvou vzorkovny, kde je vystaveno více než 100 modelů, aby promyšleně a přirozeně zapadly do atmosféry domova i stylu života.

Interiérové dveře v roce 2026: Trendy, které změní moderní bydlení

Komerční sdělení
Interiérové Bezfalcové dveře ERKADO Epimedium 1 - Dub ST CPL

Ještě nedávno se vnitřní dveře vybíraly hlavně podle ceny a barvy, aby ladily s podlahou. V současnosti se ale dveře stávají plnohodnotnou součástí interiérového konceptu. Moderní dveře pracují s...

9. dubna 2026

