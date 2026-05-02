Zachránil ji otec síťovky, dnes nabízí magický nocleh. Příběh žďárského unikátu

Alena Řezníčková
To místo je zcela unikátní. Především díky neuvěřitelné historii sahající až do roku 1352. Záchrana kaple svaté Markéty je ve 20. století úzce propojená s Vavřínem Krčilem, vynálezcem legendární síťovky. O poslední náročnou rekonstrukci se pak postaral Jan Hendrych a jeho rodina. Díky nim zde dnes můžete dokonce i přespat.
Tím nejvýraznějším prvkem, který okamžitě upoutá pozornost, jsou monumentální okna. Ta celou stavbu kaple zaplavují přirozeným světlem a dodávají jí onen vznešený, vzdušný charakter, který byl pro tehdejší stavitele tak typický.

Kaple svaté Markéty v areálu zámku Žďár nad Sázavou si na nudnou historii stěžovat opravdu nemůže. Je zázrak, že přežila. Stavět se začala v roce 1701 v místech středověkého kostelíku svaté Markéty u vstupní brány žďárského kláštera. Ten sloužil světským osobám, které neměly do konventního kostela přístup.

O stavbu barokní kaple dokončené v roce 1708 se významně zasloužil opat Václav Vejmluva, autorem projektu byl pravděpodobně kutnohorský stavitel Spinetti. Je však možné, že se na něm podílel i slavný J. B. Santini, který ve Žďáru pracoval od roku 1708.

Jenže po roce 1802 se žďárský klášter zrušil a došlo i k odsvěcení kaple sv. Markéty a její přeměně na bydlení. Kapli rozdělili na dvě podlaží, v přízemí byly vystavěny četné příčky, které odstranila teprve rekonstrukce.

Kapli zachránily síťovky

Hledáte spojení autora síťovek a kaple? Je vlastně jednoduché. Právě v kapli prožil své dětství a mládí Vavřín Krčil, vynálezce a propagátor legendární síťovky. Právě zde se v jedenácti letech seznámil s řemeslem síťkařství, které ho uchvátilo.

Prvním úkolem bylo odstranit všechny nánosy, které zde přibyly za poslední století.
Tím nejvýraznějším prvkem, který okamžitě upoutá pozornost, jsou monumentální okna. Ta celou stavbu kaple zaplavují přirozeným světlem a dodávají jí onen vznešený, vzdušný charakter, který byl pro tehdejší stavitele tak typický.
V roce 1940 Krčil odkoupil kapli i za zisky ze síťovek od své maminky, a tak zachránil stavbu před zkázou. Stala se symbolem jeho vztahu k rodnému městu a řemeslu, ale i připomínkou skromných začátků. Obyčejný předmět dokázal proměnit v ikonický symbol českého designu.

Jenže léta běžela, a kaple se opět ocitla v ohrožení. Naštěstí ji v 90. letech odkoupili od restituentů rodiče Jana Hendrycha. V té době se ke stavbě nikdo neznal, protože majetkově nespadala do hlavního zámeckého areálu, a hrozil jí zánik. Naštěstí záchrana barokní památky přišla včas, i když trvala řadu let a doprovázela ji řada komplikací a hledání vhodných řešení.

Záchrana trvala desetiletí

„Vize proměnit prostor v zážitkové ubytování se rodila postupně při hledání smysluplného a udržitelného využití. Původně jsme zde provozovali kavárnu a galerii, ale s postupným rozvojem sousedního zámku jsme se rozhodli koncept přehodnotit a zaměřit se na unikátní ubytování, které hostům nabídne intimní kontakt s historií,“ popisuje Jan Hendrych.

Při návrhu interiéru šla rodina cestou důsledného minimalismu. Bylo nutné očistit objekt od všech necitlivých nánosů, které se zde v průběhu staletí nahromadily, a nechat vyniknout samotnou podstatu barokní architektury.

„Pracovali jsme s čistými liniemi a střídmými materiály tak, aby vynikly fragmenty původní stavby, ať už jde o strukturu zdiva, klenby nebo specifické dopady světla,“ objasňuje přístup rodiny Jan Hendrych.

Zejména v 90. letech nebylo snadné sehnat materiály, které by odpovídaly historické hodnotě stavby, což nové majitele občas nutilo k odvážným improvizacím.

Jednou z takových nezapomenutelných kapitol byla výroba dlažby. „Protože jsme nenašli nic, co by do prostoru kaple organicky zapadlo, rozhodli jsme se vyrobit si ji sami. Přímo v kapli jsme z čisté cihlářské hlíny ručně tvořili každou dlaždici a vtiskli do nich náš znak. Dnes, když po této podlaze hosté kráčí, vnímají nejen její estetiku, ale i kus naší osobní práce a energie, kterou jsme do obnovy vložili.“

V této souvislosti vyzdvihuje Jan Hendrych spolupráci s památkáři: „Jejich role bývá často nespravedlivě kritizována, ale naše zkušenost je opačná. Vždy jsme byli schopni vést vyvážený a konstruktivní dialog, díky kterému jsme našli řešení posouvající kapli na vyšší úroveň, aniž by utrpěla její historická integrita.“

V roce 2026 prošla kaple po dvacetiletém provozu další rekonstrukcí. Jednu z nejvýraznějších změn představovala například výměna podlahových krytin. Dřívější zátěžové koberce nahradila masivní dřevěná podlaha. Schopnost dřeva ušlechtile stárnout je naprosto unikátní.

Tím nejvýraznějším prvkem, který okamžitě upoutá pozornost, jsou monumentální okna. Ta celou stavbu kaple zaplavují přirozeným světlem a dodávají jí onen vznešený, vzdušný charakter, který byl pro tehdejší stavitele tak typický.
„Navíc pocit, který přírodní materiál v barokním interiéru vytváří, je pro hosty nesrovnatelně příjemnější, hřejivější a modernější,“ upozorňuje Jan Hendrych.

On i celá rodina nechtěla vytvořit „další hotel“, ale nabídnout hostům prostor pro ztišení a kontemplaci. „Věříme, že luxus dnešní doby nespočívá v překombinovaném interiéru, ale v možnosti pobývat v autentickém, historií prodchnutém místě, které vám dovolí na chvíli se zastavit a vnímat genialitu tehdejších stavitelů v její nejsyrovější a nejčistší podobě,“ říká majitel na závěr.

