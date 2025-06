Slavní hosté, slavní majitelé i slavní architekti. Jen málokterý hotel v tuzemsku má takovou historii. Grand hotel Evropa na Václavském náměstí se sice nyní jmenuje W Prague, ale to nic nemění na jeho významu. A to i proto, že stále připisuje nové kroky ve své existenci. Třeba unikátní terasu ABOVE Rooftop s nádherným výhledem na celou Prahu.