PORADNA ARCHITEKTA. Nechci gauč, chci postel, žádá majitelka garsonky

Garsoniéra má celkovou obytnou plochu 27 m2, dokonce má lehce oddělenou minikuchyňku od obytného prostoru. Jenže toto řešení neodpovídá požadavkům klientky.

Malá oddělená kuchyňka je sice řešením, ale každému nemusí vyhovovat. Zejména těm, kteří rádi vaří, a to i pro hosty.

„Potřebovala bych pomoci s úpravou mého malého startovacího bytu. Nevyhovuje mi spaní na rozkládací pohovce v obývacím pokoji, chci prostě postel, abych nemusela každý večer rozkládat gauč. Potřebuji i nějaký koutek na práci, protože pracuji většinou z domova. Jsem společenská a ráda vařím pro přátele, takže pokud by se při té příležitosti povedlo i trochu zvětšit kuchyni se stolem pro alespoň čtyři stolující, bylo by to skvělé,“ píše čtenářka Soňa.

Při návrhu nábytku do takto malého prostoru je potřeba řešit opravdu každý detail. Jakmile potřebujeme skloubit více provozů do jedné místnosti, je potřeba k prostoru přistoupit jako ke scéně, která se určitými zásahy dokáže proměnit.

Trend takzvaných tiny housů přiblížil práci s objemem široké veřejnosti, takže dnes už nikoho nepřekvapí na první pohled neobvyklá řešení. Společně s šikovným truhlářem lze i malé byty plnohodnotně zařídit.

Stávající stav

Scéna 1 – běžný režim

Prostor jsme se rozhodli řešit jako obytnou kuchyni se samostatnou miniložnicí, takzvaným spacím koutem. Kuchyňská linka je liniová, se dvěma vysokými moduly pro chladničku, troubu a vestavěnou pračku. Na ně navazuje pracovní linka se dřezem a varnou deskou. Celou kuchyni schováváme za otevíravé křídlo, které má hned několik funkcí. Otevřením či zavřením tohoto křídla přizpůsobujeme prostor odlišným funkcím.

Při zavřené pozici plní funkci televizní stěny, při otevřené nabízí dodatečný úložný prostor například na kuchyňské náčiní či kořenky.

Na druhé straně místnosti vytváříme nábytkovou sestavu, která plynule přechází od šatních skříní, přes knihovnu nad pohovkou až po pracovní místo u lodžie.

Scéna 1 - obývací pokoj

V nejodlehlejším koutě vytváříme spací box, dvojlůžko o šířce 160 cm. Díky dodatečnému posuvnému panelu lze postel a pracovní stůl oddělit od zbytku místnosti.

Scéna 2 – hosté

Pracujeme s mobilním a skládacím nábytkem. Pod pracovní stůl umíme „zaparkovat“ jídelní stůl, který zde bude mít místo po většinu doby. V případě hostiny pro přátele stůl jednoduše vysuneme a rozložíme, takže ke stolu dokážeme usadit až čtyři lidi.

Scéna 2 - vaření + hosté

Scéna 3 – oddělení ložnice

Otočný panel s instalovanou televizí můžeme využít hned ve dvou polohách. Při otevření kuchyně dojde zároveň k zavření směrem do ložnice. Televizi je díky tomu možno sledovat přímo z postele. Jednoduchou manipulací tedy dokážeme prostor zcela proměnit a změnit jeho atmosféru.

Scéna 2 - oddělení ložnice

Odhadovaná cena realizace Stavební úpravy – nová podlaha + instalace – 150 000 Kč Nábytek 450 až 650 000 Kč, podle použitých materiálů

Autoři návrhu Boq architekti – Ing. arch. Jana Stachová a Ing. arch. Miroslav Stach Tvůrčí duo, obklopené šikovnými kolegy. Mladí architekti, kteří se zaměřují na bydlení, zejména na návrhy rodinných a bytových domů, rekonstrukci bytů, interiérový design i odbornou pomoc s realizací projektů.