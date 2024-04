Český patriot zachránil barokní faru v Chudenicích. Chtěl pomoct své vlasti

Ondřej Souček objevil Chudenice na počátku roku 2000, když cestoval po jižních Čechách se svým přítelem, architektem Mackem. Bývalou faru zakoupil v aukci s přáním obnovit budovu v bývalé vlasti. Dlouhodobě totiž s rodinou žije v Anglii.

Fara postavená v roce 1737 je atraktivní barokní stavba zasazená do půvabné historické vesnice. V 50. letech minulého století přestala sloužit svému původnímu účelu a začalo ji využívat místní JZD. V polovině 90. let ji restituovala církev, a to už byla ve velmi špatném stavu – vlastně v mnohem horším, než si kdokoli uvědomoval.

Jako první se opravila střecha přilehlé stodoly. Záměrem bylo použít všechny původní nahrazené trámy k opravě částí shnilých paprsků na střeše fary. Střecha fary je komplikovaná stavba typicky obložená lehkými dřevěnými taškami, často natřenými. V tomto případě se na hnijící dřevěné tašky položily cementové tašky.

Střecha musela být zcela odstraněna, načež se ukázalo, že vazný trám se změnil v prach a mnoho vaznic bylo shnilých v místech kontaktu se spojovacím trámem. Obrovská váha střechy tak tlačila zdi ven. Proto bylo nutné budovu svázat ocelovými tyčemi k zajištění zdí.

Při rozebírání podlah v prvním patře byly objeveny původní podlahové desky, které byly postupně obnoveny. Při výměně oken uchoval majitel původní mechanismus zámku ve francouzském stylu.

Původní dispozice zůstaly zachovány, jak jen to bylo možné. Z márnice je nyní ložnice s úzkou přístupovou chodbou proměněnou v moderní koupelnu. V přízemí objevené autentické šestistranné keramické dlaždice a široká prkna byly restaurovány. Rekonstrukcí, která trvala deset let, se podařilo budově vrátit původní kouzlo.

Faru, která vnese nádech barokní krásy do života turistů, kteří navštíví tento region, je nyní možné si pronajmout.

