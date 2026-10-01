Co vlastně znamenají písmena A až G?
Energetický štítek není jen formalita pro úřady. Je to zrcadlo toho, jak kvalitně je dům postaven a kolik energie spotřebuje na svůj provoz (vytápění, chlazení, ohřev vody, větrání a osvětlení). Pro rychlou orientaci slouží sedmibodová škála:
|Třída
|Hodnocení
|Co to znamená v praxi?
|Reálné roční náklady na energie (průměrný dům)
|A
|Mimořádně úsporná
|Špičková izolace, izolační trojskla a efektivní zdroj (tepelné čerpadlo). Teplo z domu neutíká.
|15 000 – 25 000 Kč
|B
|Velmi úsporná
|Dnešní legislativní minimum pro novostavby. Dům splňuje normy, ale stavebník se držel při zdi.
|35 000 – 45 000 Kč
|C
|Úsporná
|Starší novostavby nebo velmi dobře zrekonstruované starší domy.
|50 000 – 65 000 Kč
|D
|Méně úsporná
|Běžné starší domy s částečným zateplením nebo vyměněnými okny.
|70 000 – 90 000 Kč
|E
|Nehospodárná
|Neudržované domy z 80. a 90. let bez dodatečného zateplení.
|95 000 – 120 000 Kč
|F / G
|Velmi / Mimořádně nehospodárná
|Staré cihlové nebo kamenné domy v původním stavu. Finanční past.
|130 000 Kč a více
Mýtus jménem „úsporné béčko“ a tvrdá čísla úspor
Při procházení realitních serverů narazíte na spoustu novostaveb s energetickým štítkem třídy B. Na první pohled to zní skvěle, ale v dnešní realitě to často znamená skrytý kompromis. Rozdíl mezi třídou A a B není jen v jednom písmenku, ale v celkovém přístupu ke konstrukci a v dlouhodobých nákladech.
Pokud rodina zvolí dům v energetické třídě A namísto standardního „béčka“, ušetří ročně zhruba 20 000 Kč. Pokud bychom třídu A srovnali se starším domem (třída D nebo E), mluvíme o úspoře 50 000 až 100 000 Kč každý rok. Třída A funguje jako dokonale promyšlený organismus – teplo zůstává uvnitř a vy nejste rukojmími energetických společností.
Chytré technologie v době bez dotací: Investice, nebo marketingová past?
Trh je dnes zaplavený reklamou na „chytré domy“, fotovoltaiku, rekuperaci a složité řídicí systémy. Prodejci slibují soběstačnost, ale realita v době okleštěných nebo zcela chybějících dotací bývá složitější. Je potřeba rozlišovat mezi pořizovacími a provozními náklady.
Podívejme se na věc upřímně a ze všech úhlů:
- Fotovoltaika (FVE): Pořízení solárních panelů s bateriovým úložištěm vyjde bez dotací na 300 000 až 500 000 Kč. Pokud je dům sám o sobě perfektně zateplený a spotřebuje na vytápění minimum, návratnost takové investice se může protáhnout na 15 až 20 let. FVE dává smysl pro ohřev vody a letní chlazení, ale jako samospásný zdroj pro topení v zimě, kdy slunce nesvítí, selhává.
- Řízené větrání (rekuperace): Investice cca 150 000 až 250 000 Kč. Zajistí neustále čerstvý vzduch bez nutnosti větrat okny, což šetří další teplo. Je skvělá pro alergiky, ale ekonomická návratnost čistě na úspoře energie je velmi dlouhá.
- Chytrá elektroinstalace: Systémy, které řídí žaluzie, topení a světla přes mobil. Stojí statisíce navíc, přičemž reálná úspora oproti správně nastavenému termostatu je v řádu jednotek procent. Jde spíše o komfort než o ekonomiku.
Technologie jsou tedy skvělé, ale nesmí maskovat ošizenou stavbu. Pokud dům nemá kvalitní základy, stěny a okna, žádná fotovoltaika na střeše ho nezachrání.
Co tedy tvoří skutečné energetické áčko?
Skutečně úsporné rodinné domy v Praze a okolí nestojí na drahých hračkách z katalogů, ale na poctivém stavebním základu. Třídu A definují tyto čtyři pasivní prvky:
- Masivní izolace stěn a střechy: Základem je nepustit chlad k tělu. Standardem je použití kvalitních broušených cihel doplněných o 20 cm silnou vrstvu tepelné izolace, střecha pak vyžaduje minimálně 30 cm.
- Izolační trojskla: Okna jsou nejrizikovějším místem. Třída A vyžaduje výhradně plastová okna s izolačními trojskly, která v zimě nepustí chlad dovnitř a v létě naopak odrazí žár slunce.
- Tepelné čerpadlo (systém vzduch-voda): Srdce domu. Na jednu spotřebovanou kilowatthodinu elektřiny ze sítě dokáže vyrobit až čtyřnásobek tepelné energie (má topný faktor COP okolo 4). Vytápění plynem nebo elektrokotlem je dnes ekonomická sebevražda.
- Podlahové vytápění v celém domě: Aby mohlo tepelné čerpadlo pracovat v nejúspornějším, nízkoteplotním režimu, potřebuje velkou topnou plochu. Teplo stoupá od podlahy rovnoměrně a pocitová teplota je vyšší, takže můžete topit na méně stupňů.
K tomu se přidává i volba materiálů pro hrubou stavbu. Například monolitické železobetonové stropy mají obrovskou schopnost akumulace tepla – v zimě drží stabilní teplotu, v létě brání přehřívání domu a jako bonus skvěle tlumí hluk z patra.
Třída A v základu a otevřená vrátka pro budoucnost
Skvělým příkladem, jak k této rovnici přistoupit férově a bez tlaku na peněženku kupujícího, je projekt Bydlení pod rozhlednou ve Zruči nad Sázavou od investora Belicon s.r.o.
Investor se nesnaží uměle navýšit cenu domu tím, že by vám vnucoval drahé technologie, které možná nevyužijete. Místo toho vsadil na poctivé stavební řemeslo. Domy dosahují nejvyšší energetické třídy A primárně díky špičkovým izolacím, konstrukcím a efektivnímu tepelnému čerpadlu, což dostanete již v základní ceně.
Zároveň ale projekt nechává klientům zcela otevřená vrátka pro chytrou budoucnost:
Bydlení pod rozhlednou má připravený standard
- Příprava na FVE: Střechy domů jsou konstrukčně a kabelově předpřipraveny pro snadnou montáž fotovoltaických panelů. Můžete je osadit hned, nebo až za pár let, bez nutnosti sekat do hotových omítek.
- Příprava na stínění: Okna mají hotovou přípravu pro venkovní žaluzie či rolety, které v létě sníží teplotu v interiéru o další cenné stupně.
- Variabilita interiérů: Dispozice domů (kompaktní M, vlajková loď L i velkorysé XL s dvojgaráží) jsou chytře orientované na jižní svah pod rozhlednou Babka, což umožňuje maximální využití pasivních solárních zisků v zimě.
Chytře navržený dům za Prahou za rozumnou cenu by neměl kupujícího zruinovat hned při pořízení kvůli předraženým technologiím s nejistou návratností. Základem musí být poctivá stavba. Teprve na ni lze v budoucnu stavět doplňky.
Kupovat dnes nemovitost zatíženou drahými technologiemi s nejistou návratností nedává ekonomicky smysl. Základem úspěchu je vždy poctivá obálka budovy a kvalitní izolace – teprve na tomto pevném základu lze v budoucnu bez obav stavět doplňky.
Přístup zvolený ve Zruči nad Sázavou ukazuje, jak skloubit nízké provozní účty od prvního dne se svobodou rozhodnout se, kdy a do čeho dále investovat. Právě takto koncipované domy se zahradou a terasou představují udržitelný model, který dává smysl bez ohledu na aktuální dotační politiku.
Obsah vznikl ve spolupráci se společností Belicon.