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Energetický štítek A není luxus, ale nutnost: Podle čeho poznat dům, který se vyplatí?

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Ve spolupráci   4:00
Bydlení pod rozhlednou - Zruč nad Sázavou

Bydlení pod rozhlednou - Zruč nad Sázavou | foto: BeliconAdvertorial

Bydlení pod rozhlednou - Zruč nad Sázavou
Bydlení pod rozhlednou - Zruč nad Sázavou
Bydlení pod rozhlednou - Zruč nad Sázavou
Bydlení pod rozhlednou - Zruč nad Sázavou
6 fotografií
Doby, kdy se při výběru domu řešil jen počet pokojů a velikost pozemku, jsou nenávratně pryč. V roce 2026 jsou provozní náklady nemovitosti stejně důležitým faktorem jako samotná výše hypotéky. Nutností je nyní sledovat energetický štítek budovy (PENB). Jenže jak se vyznat v technologických zkratkách a jak poznat dům, který vás v zimě finančně nezruinuje a v létě nepromění v saunu? Pojďme se podívat pod povrch moderních staveb a rozebrat si technologie, které tvoří skutečně úsporný domov.

Co vlastně znamenají písmena A až G?

Energetický štítek není jen formalita pro úřady. Je to zrcadlo toho, jak kvalitně je dům postaven a kolik energie spotřebuje na svůj provoz (vytápění, chlazení, ohřev vody, větrání a osvětlení). Pro rychlou orientaci slouží sedmibodová škála:

Tabulka energetických štítků
TřídaHodnoceníCo to znamená v praxi?Reálné roční náklady na energie (průměrný dům)
AMimořádně úspornáŠpičková izolace, izolační trojskla a efektivní zdroj (tepelné čerpadlo). Teplo z domu neutíká.15 000 – 25 000 Kč
BVelmi úspornáDnešní legislativní minimum pro novostavby. Dům splňuje normy, ale stavebník se držel při zdi.35 000 – 45 000 Kč
CÚspornáStarší novostavby nebo velmi dobře zrekonstruované starší domy.50 000 – 65 000 Kč
DMéně úspornáBěžné starší domy s částečným zateplením nebo vyměněnými okny.70 000 – 90 000 Kč
ENehospodárnáNeudržované domy z 80. a 90. let bez dodatečného zateplení.95 000 – 120 000 Kč
F / GVelmi / Mimořádně nehospodárnáStaré cihlové nebo kamenné domy v původním stavu. Finanční past.130 000 Kč a více

Mýtus jménem „úsporné béčko“ a tvrdá čísla úspor

Při procházení realitních serverů narazíte na spoustu novostaveb s energetickým štítkem třídy B. Na první pohled to zní skvěle, ale v dnešní realitě to často znamená skrytý kompromis. Rozdíl mezi třídou A a B není jen v jednom písmenku, ale v celkovém přístupu ke konstrukci a v dlouhodobých nákladech.

Pokud rodina zvolí dům v energetické třídě A namísto standardního „béčka“, ušetří ročně zhruba 20 000 Kč. Pokud bychom třídu A srovnali se starším domem (třída D nebo E), mluvíme o úspoře 50 000 až 100 000 Kč každý rok. Třída A funguje jako dokonale promyšlený organismus – teplo zůstává uvnitř a vy nejste rukojmími energetických společností.

Bydlení pod rozhlednou - Zruč nad Sázavou

Chytré technologie v době bez dotací: Investice, nebo marketingová past?

Trh je dnes zaplavený reklamou na „chytré domy“, fotovoltaiku, rekuperaci a složité řídicí systémy. Prodejci slibují soběstačnost, ale realita v době okleštěných nebo zcela chybějících dotací bývá složitější. Je potřeba rozlišovat mezi pořizovacími a provozními náklady.

Podívejme se na věc upřímně a ze všech úhlů:

  • Fotovoltaika (FVE): Pořízení solárních panelů s bateriovým úložištěm vyjde bez dotací na 300 000 až 500 000 Kč. Pokud je dům sám o sobě perfektně zateplený a spotřebuje na vytápění minimum, návratnost takové investice se může protáhnout na 15 až 20 let. FVE dává smysl pro ohřev vody a letní chlazení, ale jako samospásný zdroj pro topení v zimě, kdy slunce nesvítí, selhává.
  • Řízené větrání (rekuperace): Investice cca 150 000 až 250 000 Kč. Zajistí neustále čerstvý vzduch bez nutnosti větrat okny, což šetří další teplo. Je skvělá pro alergiky, ale ekonomická návratnost čistě na úspoře energie je velmi dlouhá.
  • Chytrá elektroinstalace: Systémy, které řídí žaluzie, topení a světla přes mobil. Stojí statisíce navíc, přičemž reálná úspora oproti správně nastavenému termostatu je v řádu jednotek procent. Jde spíše o komfort než o ekonomiku.

Technologie jsou tedy skvělé, ale nesmí maskovat ošizenou stavbu. Pokud dům nemá kvalitní základy, stěny a okna, žádná fotovoltaika na střeše ho nezachrání.

Bydlení pod rozhlednou - Zruč nad Sázavou

Co tedy tvoří skutečné energetické áčko?

Skutečně úsporné rodinné domy v Praze a okolí nestojí na drahých hračkách z katalogů, ale na poctivém stavebním základu. Třídu A definují tyto čtyři pasivní prvky:

  1. Masivní izolace stěn a střechy: Základem je nepustit chlad k tělu. Standardem je použití kvalitních broušených cihel doplněných o 20 cm silnou vrstvu tepelné izolace, střecha pak vyžaduje minimálně 30 cm.
  2. Izolační trojskla: Okna jsou nejrizikovějším místem. Třída A vyžaduje výhradně plastová okna s izolačními trojskly, která v zimě nepustí chlad dovnitř a v létě naopak odrazí žár slunce.
  3. Tepelné čerpadlo (systém vzduch-voda): Srdce domu. Na jednu spotřebovanou kilowatthodinu elektřiny ze sítě dokáže vyrobit až čtyřnásobek tepelné energie (má topný faktor COP okolo 4). Vytápění plynem nebo elektrokotlem je dnes ekonomická sebevražda.
  4. Podlahové vytápění v celém domě: Aby mohlo tepelné čerpadlo pracovat v nejúspornějším, nízkoteplotním režimu, potřebuje velkou topnou plochu. Teplo stoupá od podlahy rovnoměrně a pocitová teplota je vyšší, takže můžete topit na méně stupňů.

K tomu se přidává i volba materiálů pro hrubou stavbu. Například monolitické železobetonové stropy mají obrovskou schopnost akumulace tepla – v zimě drží stabilní teplotu, v létě brání přehřívání domu a jako bonus skvěle tlumí hluk z patra.

Bydlení pod rozhlednou - Zruč nad Sázavou

Třída A v základu a otevřená vrátka pro budoucnost

Skvělým příkladem, jak k této rovnici přistoupit férově a bez tlaku na peněženku kupujícího, je projekt Bydlení pod rozhlednou ve Zruči nad Sázavou od investora Belicon s.r.o.

Investor se nesnaží uměle navýšit cenu domu tím, že by vám vnucoval drahé technologie, které možná nevyužijete. Místo toho vsadil na poctivé stavební řemeslo. Domy dosahují nejvyšší energetické třídy A primárně díky špičkovým izolacím, konstrukcím a efektivnímu tepelnému čerpadlu, což dostanete již v základní ceně.

Bydlení pod rozhlednou - Zruč nad Sázavou

Zároveň ale projekt nechává klientům zcela otevřená vrátka pro chytrou budoucnost:

Bydlení pod rozhlednou má připravený standard

  • Příprava na FVE: Střechy domů jsou konstrukčně a kabelově předpřipraveny pro snadnou montáž fotovoltaických panelů. Můžete je osadit hned, nebo až za pár let, bez nutnosti sekat do hotových omítek.
  • Příprava na stínění: Okna mají hotovou přípravu pro venkovní žaluzie či rolety, které v létě sníží teplotu v interiéru o další cenné stupně.
  • Variabilita interiérů: Dispozice domů (kompaktní M, vlajková loď L i velkorysé XL s dvojgaráží) jsou chytře orientované na jižní svah pod rozhlednou Babka, což umožňuje maximální využití pasivních solárních zisků v zimě.

Chytře navržený dům za Prahou za rozumnou cenu by neměl kupujícího zruinovat hned při pořízení kvůli předraženým technologiím s nejistou návratností. Základem musí být poctivá stavba. Teprve na ni lze v budoucnu stavět doplňky.

Bydlení pod rozhlednou - Zruč nad Sázavou

Kupovat dnes nemovitost zatíženou drahými technologiemi s nejistou návratností nedává ekonomicky smysl. Základem úspěchu je vždy poctivá obálka budovy a kvalitní izolace – teprve na tomto pevném základu lze v budoucnu bez obav stavět doplňky.

Přístup zvolený ve Zruči nad Sázavou ukazuje, jak skloubit nízké provozní účty od prvního dne se svobodou rozhodnout se, kdy a do čeho dále investovat. Právě takto koncipované domy se zahradou a terasou představují udržitelný model, který dává smysl bez ohledu na aktuální dotační politiku.

Obsah vznikl ve spolupráci se společností Belicon.

Témata: Léto, technologie, zima

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