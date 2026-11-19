Cílem rekonstrukce bylo vytvořit komfortní bydlení mladé rodiny, zachovat charakter domu a smysluplně využít jeho prostory.
„S ohledem na finance jsme se snažili postupovat šetrně, s respektem ke stávajícímu objektu a zároveň s ohledem na lepší využitelnost stávajících prostor především v podkroví. Návrh zachovává pozici stávajícího schodiště, stávající stropy, základovou desku i pozice odpadů,“ vysvětlují architekti.
Do domu se nyní vstupuje hlavními dveřmi od ulice, místo původního průjezdu a vstupu přes garáž. Architekti také otevřeli hlavní obytné místnosti do zahrady.
V patře došlo k odstranění části střechy nad garáží. Tím získali dětské pokoje okna ve štítu a plnohodnotní prosvětlení. Hůře využitelná místa s ohledem na světlou výšku slouží jako úložné prostory.
„V tomto projektu jsme získali důvěru klientů. Na návrh rekonstrukce domu jsme navázali projektem pro stavební povolení a zároveň studií interiéru větší části domu,“ říkají architekti.
Základ designu interiéru udává obývací pokoj propojený s jídelnou a kuchyní. Dubová dýha je v kombinaci se šalvějovou barvou na podkladu světlé keramické dlažby. Interiéru domu nejvíc sluší, když jsou sladěné všechny prostory.
Architekti se navíc soustředili na pocit vzdušnosti a nezahlcenosti. Tomu pomohlo propojení místností, průhledy, kuchyňská linka bez horních skříněk a světlá barevnost.
Technologicky se dům po rekonstrukci dostal na úroveň velmi úsporné stavby s potřebou tepla na vytápění na úrovni 31,5 kWh/(m2.rok).
Dům je vybavený tepelným čerpadlem vzduch-voda, nuceným větráním s rekuperací a fotovoltaickou elektrárnou.
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Beton, dub a psí tlapky. Architekti proměnili dům v Modřanech v útulný domov
Technické údaje:
- Dispozice: 5+1
- Užitná plocha domu: 188,09 m2
- Terasa: 22,27 m2
- Architektonické řešení: Ing. arch. Lenka Zemčíková, Interiér ve spolupráci s Ing. arch. Petrou Remutovou – No-A Architekti s.r.o.
- Stavební řešení: Ing. arch. Lenka Adamcová – No-A Architekti s.r.o.
- Statika: Ivo Lukačovič – Liprojekt s.r.o.
- PBŘ: Projekce PO s.r.o.
- Vytápění: Ing. Ladislav Bogár
- Zdravotechnika: Ing. Marta Straková
- Vzduchotechnika: Ing. Ondřej Navrátil
- Elektroinstalace: Ing. Dušan Slaný
- PENB a dotace: Ing. Markéta Krátká
- Realizace: generální dodavatel PMT Stav CZ s.r.o., dřevěné podlahy Štipčák, Keramické dlažby Keraservis, osvětlení Valmax s.r.o.