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Dovolená u moře, nebo jedna noc ve Varech? Pupp odhalil své nejdražší apartmá

Alena Řezníčková
Grandhotel Pupp v Karlových Varech oslavuje 325 let od svého založení ve velkém stylu. K jubileu si dopřál to nejluxusnější a nejdražší apartmá ve své historii s názvem Heritage Suite. Noc zde vyjde na 65 tisíc korun. Nahlédněte do míst, kam se běžný smrtelník jen tak nepodívá.

Apartmá Heritage Suite nabízí na 127 m2 prostornou ložnici, samostatný obývací pokoj, jídelnu, šatnu a luxusní koupelnu s vanou i walk-in sprchou. A také velký balkon s výhledem na kolonádu s venkovním nábytkem, kde si můžete vychutnat atmosféru slavného lázeňského města.

Nejde o rekonstrukci původního apartmá. Bývaly zde tři pokoje, prostřední z nich měl balkon, ten však nenabízel příliš soukromí, byl na něj totiž výhled z pokojů po straně. Ředitele hotelu Jindřicha Krausze tak napadlo, že by zde mohlo po probourání zdí vzniknout důstojné apartmá jako pocta více než třem stoletím historie hotelu.

Suite představuje i završení rozsáhlé proměny hotelu, která probíhala postupně sedm let. Její poslední etapa, revitalizace pokojů v části Riverside, skončila na jaře letošního roku. V předchozích letech přitom prošla obnovou celá část Parkside i společné prostory.

Zatímco ostatní pokoje v Puppu jsou zařízené tradičním nábytkem, tento nový apartmán zařídila návrhářka v moderním italském designu včetně doplňků a svítidel či pohovky vyrobené přímo na míru.

Apartmá Heritage Suite vzniklo ze tří hotelových pokojů. Sází na nadčasovost, propojuje reprezentativnost s komfortem a pohodlím.
Pohovka v obývací části apartmá byla vyrobená na míru, čalounění vybral z katalogu firmy Gallotti&Radice sám ředitel Puppu Jindřich Krausz.
V jídelně jsou nepřehlédnutelné dobové portréty zakladatelů rodiny Puppů.
„Čajová“ kuchyňka u jídelního koutu
Ručně malovaná tapeta s vistárií odkazuje k tradici luxusních zahrad.
29 fotografií

Proměna interiéru

Za novou podobou apartmá stojí designérka Magdalena Hopkins, která s hotelem spolupracuje už několik let a podílela se třeba na proměně mramorového snídaňového sálu.

Respektovala slavnou historii hotelu, ale zároveň vnesla do interiéru i moderní design a dokonalé řemeslo, kterým je rodinná firma Gallotti&Radice známá už od 50. let minulého století, kdy vznikla.

Velkou roli v interiéru sehrává světlo. Výsledek? Světelné nálady působí jinak ráno a jinak zase večer, aby si host mohl vychutnat lázeňskou atmosféru pokaždé jinak.

Interiér apartmá nezapomíná ani na slavnou historii hotelu: nechybí zde Heritage Wall neboli vitrínová stěna s průřezem 325 lety historie Grandhotelu Pupp, která apartmá dala jméno. Nepřehlédnutelné jsou také dobové portréty zakladatelů rodiny Puppů. K luxusnímu nábytku patří také špičkový sound systém Bang & Olufsen.

Svůj návrh přihlásila Magdalena Hopkins do soutěže Interiér roku 2025 v kategorii Veřejný interiér – kavárny, restaurace a hotely. Vítězové byli vyhlášeni 19. května v pražském Centru současného umění DOX.

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Historie pokračuje

„Naší ambicí bylo po celou dobu rozvíjet Grandhotel Pupp tak, aby odpovídal současným nárokům, a přitom si zachoval svou identitu, historii i výjimečnou atmosféru. Letošní jubileum proto vnímáme nejen jako oslavu 325 let, ale i jako symbolické završení této významné etapy obnovy,“ říká generální ředitel Grandhotelu Pupp Jindřich Krausz.

Historie Puppu sahá až do roku 1701, kdy karlovarský starosta Anton Deiml nechal postavit sál se zázemím pro pořádání plesů pro urozenou klientelu Karlových Varů, takzvaný Salle de l’Assemblée. Slavnostní otevření hotelu Pupp v podobě, jak ji známe i dnes, pak proběhlo 13. května 1894 při příležitosti zahájení lázeňské sezony.

Za noc můžete zaplatit jako za byt

Pokud jde o cenu, karlovarský Heritage Suite překonává výrazně částkou kolem 135 až 145 tisíc Královské apartmá v hotelu For Seasons v Praze, zde je však do ceny započtený v případě zájmu i butler (osobní komorník) či odvoz luxusní limuzínou z letiště. Podle zájmu lze propojit několik ložnic a ve vile z 18. století máte k dispozici prostor 200 až 372 m2.

Apartmá Heritage Suite vzniklo ze tří hotelových pokojů. Sází na nadčasovost, propojuje reprezentativnost s komfortem a pohodlím.
Pohovka v obývací části apartmá byla vyrobená na míru, čalounění vybral z katalogu firmy Gallotti&Radice sám ředitel Puppu Jindřich Krausz.
V jídelně jsou nepřehlédnutelné dobové portréty zakladatelů rodiny Puppů.
„Čajová“ kuchyňka u jídelního koutu
29 fotografií

Světové hotely si účtují v případě nejdražších „pokojů“ i částky kolem dvou až tří milionů korun, v těchto případech jde však často o pronájem celého patra hotelu třeba i s 12 ložnicemi a 12 koupelnami (například penthouse v hotelu President Wilson v Ženevě), tato apartmá bývají vybavená i sbírkami obrazů v hodnotě desítek milionů.

Úplný vrchol pak představuje noc v privátní luxusní ponorce u ostrova Svaté Lucie v Karibiku, kde spíte na dně oceánu u korálového útesu, k dispozici máte vlastního kapitána, šéfkuchaře a transfer vrtulníkem. Cena? „Pouhých“ 150 až 235 tisíc dolarů, tedy i více než pět a půl milionů korun.

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