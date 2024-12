Správný obytňák se bez vlastního WC neobejde, říká majitel rodinné dodávky

Jan Rychtařík přestavuje dodávky na obytná auta majitelům přímo na míru. Na začátku všeho byl starý obytný vůz, třicetiletý veterán Fiat Ducato, který se rozhodl proměnit na moderní obytňák. Když bylo hotovo, vyrazil s šestičlennou rodinou na roční cestu.

„V autě nás bylo celkem šest: já, manželka a čtyři děti. Díky tomu, že jsme to celé na vlastní kůži zažili, stavíme něco, čemu přesně rozumíme. To je naše výhoda,“ říká Rychtařík. A dodává, že zájemcům umí doporučit a vymyslet, co všechno budou na cestách potřebovat.

Začíná se vždy klasickým nákladním autem – dodávkou R1, která se využívá pro převoz palet a zboží. Nejdřív se celá zevnitř od všeho očistí, vyklidí, odmastí, lehce zbrousí a pak se dává izolace.

„Používáme například přírodní kaučuk, celé auto oblepíme, a to včetně kovových částí, aby nedocházelo k tepelným únikům, nevznikaly tepelné mosty a nesrážela se tam voda,“ vysvětluje Rychtařík. Následně se celá dodávka zpevní dřevěnou konstrukcí. Ta umí celé auto srovnat. Vznikne opravdu pevná schránka, na kterou se kotví další předměty – nábytek, obložení stěn atd.

Tehdy nastává čas na vyřezání bočních i stropních oken. Současně se montují větráky. V další fázi se instalují rozvody elektřiny, vody a plynu. Každá dodávka by měla mít topení a teplou i studenou vodu. V závěru se obloží stěny a instaluje se sprchový kout, nábytek, kuchyňská linka a postel.

„Náš rodinný obytňák má vysoký strop a díky tomu se do něj vešlo vše, co je ve správné obytné dodávce potřeba. Je zde výsuvný stolek, vytahovací postel pro dva lidi a dítě. V každém pohodlném obyťnáku musí být vaření. My máme dva plynové hořáky. A také, což je nedílná součást každého auta, je tu záchod. Myslím si, že takové ty řeči, že ‚si dojdu do kavárny‘, jsou nesmysl. Záchod v autě je dobrá věc,“ usmívá se majitel.

Toaleta je výsuvná. Připomíná trůn. Záchod je kompostovací a separační, tj. zvlášť se chodí na malou a zvlášť na velkou. Pevná složka se od tekuté oddělí prkénkem. Toaleta se po vykonání potřeby nesplachuje, ale zasypává. S tímto odpadem se pak lépe nakládá a lze se ho lépe zbavit.

Nejlepší jsou soběstačné vozy

„Náš obytný vůz není určený k dlouhodobému pobytu v minus dvaceti stupních. V takových podmínkách je přežívání v dodávce těžké. Pokud chce zákazník s autem jezdit na hory lyžovat, přidává se k nádrži vyhřívání,“ říká Rychtařík. Do minus pěti stupňů je naše dodávka plnohodnotných obytňákem. Izolace tepelný komfort udrží, a to platí i během letních veder.

Nejlepší obytné vozy jsou postavené jako soběstačné. Jsou tedy nejen komfortní, tzn. mají například toaletu, ale jsou vybavené střešními fotovoltaickými panely a mají dostatek úložných baterií. Taková úprava se vždy řeší individuálně podle toho, kolik bude zákazník elektřiny potřebovat.

Přestavba dodávky na obytný vůz trvá přibližně 500 až tisíc pracovních hodin. Cena začíná od 500 tisíc korun, vyšplhat se může až k 1,2 milionu korun.

„Nyní stavíme dodávku na trvalé bydlení, kterou si objednal pár z Holandska. V autě budou mít sezení proti sobě u stolku, otočnou sedačku spolujezdce, přídavný stolek ke kuchyňské lince, poměrně velkou kuchyňskou linku, protože budou v autě žít, a tak budou chtít i intenzivně vařit. Tedy složitější jídla než vajíčka a párek. Budou také mít sprchový kout a separační kompostovací záchod. Vzadu bude prostorná postel,“ vypočítává Rychtařík.

Zájem Čechů o přestavby dodávek na obytné vozy vzrostl během covidu-19. Od té doby je poptávka stále enormní, ale nabídka není tak velká. „Nás, co to umíme, je jen pár. Jedno auto děláme dva a půl až tři měsíce. Takže za rok zvládneme čtyři auta,“ uzavírá Rychtařík.