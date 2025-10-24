Diane Keatonová se proslavila například záchranou jednoho z nejslavnějších domů v jižní Kalifornii navrženém synem Franka Lloyda Wrighta, ke kterému v 90. letech přidala svůj výrazný „zásah“.
Herečka se na počátku své „záchranářské kariéry“ nechala inspirovat na Pinterestu, ale rychle přešla k vlastním nápadům v oblasti rekonstrukcí a restaurování. Její domy se prodávaly většinou ještě předtím, než bylo dokončené kolaudační řízení.
Wrightův dům
Diane Keatonová spojila svůj talent pro detailní řemeslné zpracování s tím, co vytvořil architekt Lloyd Wright v případě domu s mayskou tematikou ve stylu art deco, známým jako Samuel-Novarro House (pojmenovaný po hollywoodském herci němého filmu Ramonu Novarrovi a jeho obchodním manažerovi Louisi Samuelovi). Dům navrhl Lloyd Wright v roce 1928 a s láskou jej zrestaurovala a zmodernizovala právě Diane Keatonová.
Dbala na zachování Wrightovy vize a zdůraznila jeho charakteristické prvky, včetně interiérových akcentů a měděného obložení na fasádě, které byly nedílnou součástí celkového designu, jenž získal kalifornské označení Historicko-kulturní památka č. 130.
|
Slavní za plotem. Jak bydlí hvězdy Hollywoodu a jaké domy si kupují
V pravém kalifornsko-wrightovském stylu se interiér domu Samuel-Novarro House vyznačuje otevřenými prosvětlenými prostory, které vnášejí venkovní prostředí dovnitř velkými, dobře umístěnými okny a prosklenými stěnami.
Hlavní obytný prostor se otevírá na terasu s bazénem, která láká ke koupání v naprostém soukromí. Dům o rozloze přibližně 235 m2 na čtyřech úrovních má tři ložnice a tři koupelny, prosluněnou kuchyň s výhledem do krásné zahrady, velký obývací pokoj s jídelním koutem a prosvětlenou hlavní ložnici s koupelnou.
Pokoje se otevírají na terasy vhodné pro stolování, zábavu nebo relaxační meditaci, všechny s výhledem na vzrostlou profesionálně upravenou zahradu se stromy, kapradinami a převislými liánami. Tak se dokonale dosáhlo Wrightova architektonického cíle propojení struktury s přírodou.
Dům v roce 2008 znovu zrekonstruoval architekt Justin Krzyston, který však svůj projekt konzultoval s Diane Keatonovou a ponechal velkou část její práce.
|
Filmovou hvězdu zavraždili, její dům od Lloyda Wrighta je kulturní památkou
Plážový dům
Jeden z Dianiných prvních restaurátorských projektů se uskutečnil v roce 2004. Dům v Laguna Beach stojí jen pár kroků od pláže s nádherným výhledem na Tichý oceán. Byl postavený v roce 1928 pro rodinu J. Roy Smitha z Orange Tree Groves, když byla myšlenka plážového domu v Kalifornii ještě poměrně nová, a stále bylo k dispozici mnoho skvělých pozemků, ze kterých si bylo možné vybrat.
Smithovi si vybrali útes s výhledem na širokou pláž Shaw’s Cove, který poskytoval ochranu před bouřkovými vlnami a rozlehlý výhled. Dům byl postavený ve stylu středomořského obrození se štukem, ozdobnými španělskými dlaždicemi, dřevěnými trámy, vyřezávanými dveřmi, kováním a terasami obklopenými bujnou výsadbou a venkovním krbem.
Diane koupila plážový dům v roce 2004 za 7,5 milionu dolarů. Při rekonstrukci zdůraznila jeho jemné původní detaily. Dokončení trvalo dva roky. V roce 2006 dům s plochou 375 m2, čtyřmi ložnicemi a šesti koupelnami prodala za 12,75 milionu dolarů.
Jedním z Dianiných posledních projektů byl její vlastní dům z 20. let 20. století v Sullivanově kaňonu v Los Angeles, který byl také námětem Dianiny bestsellerové knihy z roku 2017 s názvem Dům, který postavil Pinterest.
|
Zemřela slavná americká herečka Diane Keatonová. Bylo jí 79 let
Kniha je popisem jejího vlastního „domu snů“ od původního nápadu až po jeho dokončení. Diane použila Pinterest k nalezení inspirace pro dům, který popsala jako kombinaci stodoly a továrny. Mnoho nábytku a doplňků z domu našla v second handech.