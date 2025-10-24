Herečka Diane Keatonová se věnovala i rekonstrukci domů, podívejte se

Autor:
Zemřela jen před pár dny, ale její filmové role v Kmotrovi, Annie Hall nebo komedii Lépe pozdě nežli později ji zaručily „nesmrtelnost“. Méně se ví, že Diane Keatonová vdechla život i několika cenným domům, které koupila a zrekonstruovala. V této činnosti měla velký vzor, po většinu svého dětství sledovala svého otce, realitního makléře, jak dělá totéž.
Dům Franka Lloyda Wrighta: Diane dbala na zachování Wrightovy vize a zdůraznila...

Dům Franka Lloyda Wrighta: Diane dbala na zachování Wrightovy vize a zdůraznila jeho charakteristické prvky, včetně měděného obložení na fasádě. | foto: Douglas Elliman

Dům Franka Lloyda Wrighta: interiér se vyznačuje velkými otevřenými,...
Dům Franka Lloyda Wrighta: interiér se vyznačuje velkými otevřenými,...
Dům Franka Lloyda Wrighta: velká prosluněná kuchyň má výhled do krásné zahrady.
Dům Franka Lloyda Wrighta: bazén láká ke koupání v naprostém soukromí.
12 fotografií

Diane Keatonová se proslavila například záchranou jednoho z nejslavnějších domů v jižní Kalifornii navrženém synem Franka Lloyda Wrighta, ke kterému v 90. letech přidala svůj výrazný „zásah“.

Herečka se na počátku své „záchranářské kariéry“ nechala inspirovat na Pinterestu, ale rychle přešla k vlastním nápadům v oblasti rekonstrukcí a restaurování. Její domy se prodávaly většinou ještě předtím, než bylo dokončené kolaudační řízení.

Wrightův dům

Diane Keatonová spojila svůj talent pro detailní řemeslné zpracování s tím, co vytvořil architekt Lloyd Wright v případě domu s mayskou tematikou ve stylu art deco, známým jako Samuel-Novarro House (pojmenovaný po hollywoodském herci němého filmu Ramonu Novarrovi a jeho obchodním manažerovi Louisi Samuelovi). Dům navrhl Lloyd Wright v roce 1928 a s láskou jej zrestaurovala a zmodernizovala právě Diane Keatonová.

Dbala na zachování Wrightovy vize a zdůraznila jeho charakteristické prvky, včetně interiérových akcentů a měděného obložení na fasádě, které byly nedílnou součástí celkového designu, jenž získal kalifornské označení Historicko-kulturní památka č. 130.

Slavní za plotem. Jak bydlí hvězdy Hollywoodu a jaké domy si kupují

V pravém kalifornsko-wrightovském stylu se interiér domu Samuel-Novarro House vyznačuje otevřenými prosvětlenými prostory, které vnášejí venkovní prostředí dovnitř velkými, dobře umístěnými okny a prosklenými stěnami.

Hlavní obytný prostor se otevírá na terasu s bazénem, ​​která láká ke koupání v naprostém soukromí. Dům o rozloze přibližně 235 m2 na čtyřech úrovních má tři ložnice a tři koupelny, prosluněnou kuchyň s výhledem do krásné zahrady, velký obývací pokoj s jídelním koutem a prosvětlenou hlavní ložnici s koupelnou.

Pokoje se otevírají na terasy vhodné pro stolování, zábavu nebo relaxační meditaci, všechny s výhledem na vzrostlou profesionálně upravenou zahradu se stromy, kapradinami a převislými liánami. Tak se dokonale dosáhlo Wrightova architektonického cíle propojení struktury s přírodou.

Dům v roce 2008 znovu zrekonstruoval architekt Justin Krzyston, který však svůj projekt konzultoval s Diane Keatonovou a ponechal velkou část její práce.

Filmovou hvězdu zavraždili, její dům od Lloyda Wrighta je kulturní památkou

Plážový dům

Jeden z Dianiných prvních restaurátorských projektů se uskutečnil v roce 2004. Dům v Laguna Beach stojí jen pár kroků od pláže s nádherným výhledem na Tichý oceán. Byl postavený v roce 1928 pro rodinu J. Roy Smitha z Orange Tree Groves, když byla myšlenka plážového domu v Kalifornii ještě poměrně nová, a stále bylo k dispozici mnoho skvělých pozemků, ze kterých si bylo možné vybrat.

Smithovi si vybrali útes s výhledem na širokou pláž Shaw’s Cove, který poskytoval ochranu před bouřkovými vlnami a rozlehlý výhled. Dům byl postavený ve stylu středomořského obrození se štukem, ozdobnými španělskými dlaždicemi, dřevěnými trámy, vyřezávanými dveřmi, kováním a terasami obklopenými bujnou výsadbou a venkovním krbem.

Diane koupila plážový dům v roce 2004 za 7,5 milionu dolarů. Při rekonstrukci zdůraznila jeho jemné původní detaily. Dokončení trvalo dva roky. V roce 2006 dům s plochou 375 m2, čtyřmi ložnicemi a šesti koupelnami prodala za 12,75 milionu dolarů.

Jedním z Dianiných posledních projektů byl její vlastní dům z 20. let 20. století v Sullivanově kaňonu v Los Angeles, který byl také námětem Dianiny bestsellerové knihy z roku 2017 s názvem Dům, který postavil Pinterest.

Zemřela slavná americká herečka Diane Keatonová. Bylo jí 79 let

Kniha je popisem jejího vlastního „domu snů“ od původního nápadu až po jeho dokončení. Diane použila Pinterest k nalezení inspirace pro dům, který popsala jako kombinaci stodoly a továrny. Mnoho nábytku a doplňků z domu našla v second handech.

Vstoupit do diskuse

Nejčtenější

Šéfkuchař Radek Kašpárek bydlí ve stylovém domě v Praze. Kuchyň má dokonalou

Michelinský šéfkuchař a bývalý porotce soutěže MasterChef se usadil v novostavbě na okraji Prahy, kterou si dotvořil k obrazu svému. V interiéru kombinuje strohý styl s mechovou stěnou a záplavou...

KVÍZ: Retro poklady, které měli všichni doma. Vzpomenete si?

Vzpomenete si ještě, k čemu sloužil brutar nebo jak voněl Pitralon? Tento retro kvíz vás vezme do obýváků, kuchyní i dětských pokojů, kde kralovaly remosky, vysavače ETA a Igráčci. Tak kolik si toho...

Vila v Praze se prodává za 189 milionů. Podívejte se i na další krásky

Unikátní vila v pražské Troji má užitnou plochu velkou 1 157 metrů čtverečních a stojí na pozemku o rozměru 9 555 metrů čtverečních. Výjimečná rezidence je obklopena zelení a nabízí krásný výhled na...

Scenárista kultovních českých filmů našel ráj na Slapech. Díky šťastné náhodě

Poblíž Slap zakotvil scenárista filmů Jak utopit dr. Mráčka aneb Konec vodníků v Čechách či slavné trilogie Slunce, seno… Petr Markov. S manželkou, oční lékařkou Jitkou tam mají vilu od architekta...

Takový moderní grunt jste ještě neviděli, vyrostl na Ostravsku

„Máme moderní grunt,“ říkají o svém domě sami majitelé. Byť jde o moderní stavbu, zapadla do okolní krajiny a okolní zástavby zcela přirozeně. Kombinuje totiž tradiční vesnickou sedlovou střechu s...

Rekonstrukce bytu 2+1 v Břevnově: omezený rozpočet architektka zvládla

Ze slunné Itálie se dvojice vrátila do občas podmračeného Česka. A tak není divu, že si přáli proměnit pražský byt 2+1 v cihlovém domě z 50. let, postavený ve stylu socialistického realismu, na...

24. října 2025

Herečka Diane Keatonová se věnovala i rekonstrukci domů, podívejte se

Zemřela jen před pár dny, ale její filmové role v Kmotrovi, Annie Hall nebo komedii Lépe pozdě nežli později ji zaručily „nesmrtelnost“. Méně se ví, že Diane Keatonová vdechla život i několika cenným...

24. října 2025

Mladá rodina našla štěstí v jihočeské vesničce. Dřevostavba jim změnila život

Bydlení v malé jihočeské vesničce, kde je patnáct domů a žije pár desítek lidí, má své kouzlo. Tedy alespoň pro mladou rodinu, která si zde postavila prostornou dřevostavbu. Možná i proto, že z...

23. října 2025

KVÍZ: Retro poklady, které měli všichni doma. Vzpomenete si?

Vzpomenete si ještě, k čemu sloužil brutar nebo jak voněl Pitralon? Tento retro kvíz vás vezme do obýváků, kuchyní i dětských pokojů, kde kralovaly remosky, vysavače ETA a Igráčci. Tak kolik si toho...

vydáno 23. října 2025

Šéfkuchař Radek Kašpárek bydlí ve stylovém domě v Praze. Kuchyň má dokonalou

Michelinský šéfkuchař a bývalý porotce soutěže MasterChef se usadil v novostavbě na okraji Prahy, kterou si dotvořil k obrazu svému. V interiéru kombinuje strohý styl s mechovou stěnou a záplavou...

22. října 2025

Z horkovzdušné fritézy lze dopřát dětem hranolky bez výčitek, šetří i čas

Horkovzdušné fritézy se rychle staly praktickým pomocníkem v českých kuchyních. Jejich hlavní přínos spočívá v možnosti připravit oblíbená jídla mnohem zdravěji a zároveň úsporněji než tradičními...

22. října 2025

Stromy a keře čistí vzduch i v zimě. Ve městech jich ale stále není dost

Ve spolupráci

Zatímco stromy spí, města dýchají dál. Pokud jim dopřejeme víc zeleně, budou dýchat ještě zdravěji. Zejména v tomto období, kdy je ve vzduchu hodně prachu, a hlavně podzimních virů.

21. října 2025

Takový moderní grunt jste ještě neviděli, vyrostl na Ostravsku

„Máme moderní grunt,“ říkají o svém domě sami majitelé. Byť jde o moderní stavbu, zapadla do okolní krajiny a okolní zástavby zcela přirozeně. Kombinuje totiž tradiční vesnickou sedlovou střechu s...

21. října 2025

Vila v Praze se prodává za 189 milionů. Podívejte se i na další krásky

Unikátní vila v pražské Troji má užitnou plochu velkou 1 157 metrů čtverečních a stojí na pozemku o rozměru 9 555 metrů čtverečních. Výjimečná rezidence je obklopena zelení a nabízí krásný výhled na...

21. října 2025

Scenárista kultovních českých filmů našel ráj na Slapech. Díky šťastné náhodě

Poblíž Slap zakotvil scenárista filmů Jak utopit dr. Mráčka aneb Konec vodníků v Čechách či slavné trilogie Slunce, seno… Petr Markov. S manželkou, oční lékařkou Jitkou tam mají vilu od architekta...

20. října 2025

V chatě z roku 1936 nezůstal kámen na kameni, zmizely i zbytečné příčky

Chata v přírodní rezervaci měla spoustu omezení, největším problémem však byla její dispozice se spoustou kamrlíků a nemilosrdným „zubem času“. Vždyť jí dědeček postavil už v roce 1936! Osm vnoučat...

20. října 2025

Zázrak radikální proměny. Z děsivého podkroví je díky nápadům parádní bydlení

Podkrovní apartmán na slunném předměstí Lisabonu jako maják vyhlíží okny do ulic, na moře a nedaleko protékající řeku Tajo. Nádhera. Ovšem než se tento prostor o šedesáti metrech čtverečních stal...

19. října 2025

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.